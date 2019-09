1 angehender Dividendenaristokrat mit 8,76 % Dividendenrendite, den du garantiert nicht kennst

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

Wer als Investor in dieser handelspolitisch angespannten Zeit auf der Suche nach etwas Sicherheit ist, wird vielleicht bereits über Dividendenaristokraten nachgedacht haben. Eine Dividendenhistorie mit jährlichen Erhöhungen der eigenen Ausschüttung ist ein guter Indikator für eine gewisse Beständigkeit, selbst wenn diese nur in Form der Dividenden vorliegt.

Wenn auch du entsprechend auf der Suche nach derartigen Chancen bist, gib lieber fein acht! Denn im Folgenden wollen wir uns einen spannenden angehenden Dividendenaristokraten mit einer üppigen Dividendenrendite näher ansehen, der bereits in weniger als einem halben Jahrzehnt zu diesem Kreis dazuzählen könnte.

Kennst du SSE?

Die Chancen dürften an dieser Stelle nicht schlecht stehen, dass du noch nie über den Namen SSE (WKN: 881905) gestolpert bist. Hinter diesem Namen verbirgt sich letztlich das Kürzel der Aktie von Scottish and Southern Energy, einem britischem Versorgungsunternehmen, das zu unserer heutigen Beschreibung wie die Faust auf’s Auge passt. Oder, besser, Anlass für diese Schlagzeile gewesen ist.

SSE zahlte für das vergangene Geschäftsjahr 2018 nämlich eine Dividende in Höhe von 0,98 Pfund Sterling an seine Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von gerade einmal 11,18 Pfund Sterling entspricht das einer interessanten und zugleich hohen Dividendenrendite von, wie könnte es anders sein, 8,76 %. Allerdings ist die hohe Dividendenrendite hier bei Weitem noch nicht alles.

Seit inzwischen 20 Jahren in Folge erhöht SSE nämlich bereits die eigene Ausschüttung, was ein sehr bemerkenswerter Lauf ist. Und eine Historie, die in weiteren fünf Jahren mit Erhöhungen in der Dividendenaristokratie münden dürfte. Zudem stimmte hier in den vergangenen Jahren durchaus auch das Dividendenwachstum. Denn alleine in den letzten zehn Jahren erhöhte SSE die Ausschüttungssumme von 0,61 Pfund Sterling auf das aktuelle Niveau, was immerhin einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum in Höhe von 4,85 % pro Jahr entspricht. Ein doch recht spannender Dividendenmix, wenn du mich fragst.

Weiteres im Kontext der Dividende

Zudem scheint die Dividende aktuell auch vom Gewinn mehr als ausreichend gedeckt zu sein. Im inzwischen wohl abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 (SSE scheint hier ein abweichendes Geschäftsjahr vom Börsenjahr zu haben, vermute ich) kam der Versorger auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,39 Pfund Sterling, was bei der zuletzt ausgeschütteten Dividende einem Ausschüttungsverhältnis in Höhe von rund 70,5 % entsprechen würde. Ein durchaus aktionärsfreundlicher hoher Wert, der dennoch als nachhaltig bezeichnet werden kann.

Nichtsdestoweniger sollten Investoren hier derzeit wissen, dass der Grund für diese hohe Dividende in einer insgesamt schwächeren Gesamtperformance liegt. Alleine in den vergangenen fünf Jahren ist der Aktienkurs um fast 40 % eingebrochen, unter Berücksichtigung der Dividenden liegt die Gesamtperformance immerhin bei lediglich -12 %. Möglicherweise ist die SSE-Aktie daher insgesamt eher für Investoren geeignet, die auf einen Turnaround spekulieren.

Dennoch: Ein spannender angehender Aristokrat!

Unterm Strich möchte ich mit dieser doch recht pessimistischen Performance allerdings kein Unbehagen wecken, denn die Aktie von SSE ist definitiv ein interessanter angehender Dividendenaristokrat mit einer hohen Dividendenrendite von fast 9 %, den man sich als Einkommensinvestor vielleicht einmal ein wenig genauer ansehen sollte.

Vielleicht ist insbesondere das turbulente Börsenumfeld ein Markt, in dem eine solche grundsätzlich defensive Aktie aus dem Versorgerbereich wieder zum Sprint ansetzen kann. Und möglicherweise können Investoren, die nach dieser schwächeren Performance der vergangenen Jahre günstiger einsteigen, hier in eine langfristig aussichtsreiche, weil solide spannende Dividendenaktie investieren.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019