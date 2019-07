1 Wachstumsaktie, die zudem noch 2,58 % Dividende zahlt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Starke Wachstumswerte können auch Risiken bergen. So sind die Kurse oft bereits stark gestiegen und die Aktien somit hoch bewertet. Häufig müssen sie dann zunächst korrigieren, bevor sie wieder deutliches Potenzial besitzen. In der Mehrzahl sind diese Unternehmen zudem relativ klein, sodass sie meist stärkeren Kursschwankungen unterworfen sind, noch Verluste erzielen und so weniger zur Langfristanlage geeignet sind.

Es existieren aber auch Wachstumsaktien, die bereits seit längerer Zeit bestehen, stetig ihre Erträge steigern und zudem noch Gewinne erzielen. Auch Warren Buffett kauft vor allem diese Wachstumswerte (siehe Apple (WKN: 865985)), wenn er sie nicht gerade als zu teuer erachtet.

Aktien zu finden, auf die alle diese Kriterien zutreffen, ist nicht einfach, aber es gibt sie. Eine davon ist die China Pacific Insurance (WKN: A0NHPX)-Aktie. Lass uns einmal nachsehen, was derzeit alles für sie spricht.

Chinawerte werden derzeit im Kurs gedrückt

Wie du vielleicht bereits erfahren hast, haben die USA viele chinesische Waren mit Zöllen versehen. Dies hat dazu geführt, dass Chinaaktien derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur noch 9,9 und zu einer Dividendenrendite von 3,0 % notieren (18.07.2019).

Meist werden dabei auch Werte in Mitleidenschaft gezogen, die kaum von den Sanktionen betroffen sind, aber zukünftig über den Binnenmarkt weiter zulegen können.

China Pacific Insurances Geschäft

China Pacific Insurance ist im Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft aktiv. Dazu zählen Lebens-, aber auch Auto-, Feuer-, Unfall-, Gesundheits- oder Reiseversicherungen.

Das Unternehmen wurde bereits 1991 gegründet und zählt heute, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 45,5 Mrd. Euro, zu den größten Versicherungsgesellschaften des Landes (18.07.2019). Fast der gesamte Umsatz wird im Inland erwirtschaftet, sodass nur indirekt eine Beeinflussung über die Sanktionen möglich ist.

Gut, aber ist ein so großes Unternehmen wirklich noch ein Wachstumswert?

Hohes und profitables Wachstum

Zwar nimmt das Wachstum eines Unternehmens mit zunehmender Größe tendenziell ab, aber es gibt auch Ausnahmen, wie Amazon (WKN: 906866) beweist. Deshalb ist die Konzentration auf die Entwicklung statt auf die reine Unternehmensgröße meist sinnvoller.

China Pacifics jährliche Umsatz- und Gewinnwachstumsrate im Zeitraum 2009 bis 2018 betrug 14,6 beziehungsweise 10,5 %. Aber selbst über die vergangenen fünf Jahre liegen die Werte noch bei 12,7 beziehungsweise 13,0 %. Dabei ist der Umsatz in jedem einzelnen Jahr gestiegen und das Ergebnis fiel immer positiv aus.

Keine schlechte Entwicklung, oder?

Kontinuierliche Ausschüttungen und derzeit gute Dividendenrendite

Es kommt nicht sehr oft vor, dass Wachstumsunternehmen auch eine Dividende zahlen, weil sie den Cashflow häufig für die weitere Expansion verwenden. China Pacific zahlt seit 2007 kontinuierlich eine Dividende, hat diese allerdings auch schon in einem Jahr gekürzt. Bezogen auf die für 2018 vorgenommene Ausschüttung beträgt die aktuelle Dividendenrendite noch 2,57 % (bezogen auf die A-Aktie, 18.07.2019).

Aber dies ist noch nicht alles.

Die Aktie ist günstiger geworden

Wenn die Ergebnisse eines Unternehmens stark steigen, der Kurs diese Entwicklung aber nicht reflektiert, hat sich meist die Bewertung deutlich reduziert. Auf China Pacific Insurance trifft dies zu, denn der Kurs konnte in den letzten zehn Jahren nur mit einer jährlichen Rate von 2,3 % zulegen, während der Gewinn durchschnittlich um 10,5 % wuchs.

Würde man derzeit das gesamte Unternehmen kaufen wollen und nur mit der halben historischen Wachstumsrate rechnen, würde es gerade einmal etwa zwölf Jahre dauern, bis es sich über die Gewinne selber abbezahlt hätte. Und auch das aktuelle KGV liegt mit 13,5 unter der langfristigen Wachstumsrate, ein Vergleich, den Peter Lynch gerne nutzte, um Wachstumsaktien zu bewerten.

