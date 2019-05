1 Wachstumsaktie, die du die nächsten 50 Jahre halten kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

In der modernen Welt des schnellen Tradings und der verkürzten Aufmerksamkeitsspannen mag es unvorstellbar erscheinen, sich für eine Aktie zu entscheiden und diese dann über Jahrzehnte zu halten. Aber die weltbesten Investoren wissen nur zu gut, dass der beste Weg, den Markt konsequent zu schlagen, darin besteht, hochwertige Aktien zu kaufen und diese dann über einen langen Zeitraum zu halten.

Deswegen haben wir Steve von The Motley Fool gebeten, eine Wachstumsaktie zu nennen, von der er annimmt, dass Investoren sie die nächsten 50 Jahre halten können. Aber warum genau hat er sich für Alphabet (WKN:A14Y6F) entschieden?

Okay, Google: Bist du die nächsten 50 Jahre am Start?

Steve Symington (Alphabet): Man kann durchaus einmal vergessen, dass Google erst vor etwas mehr als 20 Jahren gegründet wurde. Seitdem hat der Internet-Titan bereits acht Produkte im Markenportfolio, die jeweils mindestens eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat haben, darunter Google Drive, Chrome, Android, Search, Maps, YouTube, Gmail und den Google Play Store.

Aber selbst wenn man das massiv profitable, schnell wachsende Kerngeschäft beiseitenimmt (der Google-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 % auf über 36 Milliarden US-Dollar), war ein wichtiger Grund, warum Google vor drei Jahren unter die neue Muttergesellschaft Alphabet eingeordnet wurde, dass man so den Investoren mehr Einblicke in die Art und Weise geben will, wie man Geld in andere vielversprechende Projekte in ihrer Frühphase steckt.

Diese Projekte werden gemeinsam unter Googles treffend benanntem Segment „Other Bets“ durchgeführt und umfassen Unternehmen wie Waymo (autonomes Fahren), Calico (Verlängerung der menschlichen Lebensdauer), Loon (LTE-Verbindung für abgelegene Gegenden via Ballons), Wing (Drohnen), Fiber (Hochgeschwindigkeitsinternet) und Verily (Life-Sciences-Produkte).

Wenn es auch nur einem dieser Projekte gelingt, ein großer Erfolg zu werden, sollte Alphabet die kommenden Jahrzehnte nur eines werden können: noch größer.

