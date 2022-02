1 Wachstumsaktie, die 2022 um 70 % gefallen ist und man gut und gerne kaufen kann

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt hat einen rauen Start ins Jahr 2022 hinter sich. Der technologielastige Nasdaq 100-Index ist im bisherigen Jahresverlauf um 14 % gefallen, und das nach nicht einmal vier Wochen im Januar. Aber einige Einzelaktien haben noch viel mehr gelitten: Sie haben 50 % ihres Wertes (oder mehr) verloren und sind tief in den Bärenmarkt gefallen.

Das Unternehmen Affirm Holdings (WKN: A2QL1G) ist eine dieser Aktien, die seit ihrem Allzeithoch von 168,52 US-Dollar am 4. November 2021 um 70 % gefallen ist. Aber der Pessimismus könnte zu weit gegangen sein, denn Affirms neue Verträge mit Amazon und Shopify könnten dem Unternehmen ein Wachstum von über 6.000 % bescheren.

Die Revolution der Verbraucherkredite

Der Bereich der Verbraucherkredite entwickelt sich ständig weiter, und neue und innovative Unternehmen drängen darauf, junge Kreditnehmer mit veränderten Konsumgewohnheiten und einem Appetit auf technologiegestützte Dienstleistungen zu gewinnen.

Große Banken haben das Verbraucherkreditgeschäft schon immer dominiert, aber ihr einheitlicher Ansatz bei Produkten wie Kreditkarten wird von aufstrebenden Ratenkreditanbietern wie Affirm bedrängt, die nach dem BNPL-Modell (buy now, pay later) arbeiten. Diese sind in der Regel flexibler, sowohl was den Zinssatz als auch die Laufzeit des Kredits angeht. Affirm bietet Rückzahlungsfristen von drei bis 36 Monaten und einen Zinssatz von 0 bis 30 % pro Jahr, abhängig von der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers.

Die BNPL-Kredite von Affirm funktionieren auch anders als eine typische Kreditkarte. Das Unternehmen richtet sich an Unternehmen, die Affirm als Zahlungsoption an der Kasse ihres Online-Shops anbieten, damit der Käufer seinen Einkaufswagen in Echtzeit finanzieren kann – ganz ohne Karte! Für den Händler bedeutet die Finanzierungsoption an der Kasse, dass der Kunde einen Anreiz hat, mehr Geld auszugeben, und der Händler wiederum wird seine Kunden eher zu Affirm leiten, weil der Umsatz steigt. Das ist eine Win-win-Situation.

Affirm ist der große Gewinner

Mehrere Jahre lang lag die Marktbewertung von Affirm hinter der des weltweit führenden BNPL-Anbieters Afterpay zurück, der einen First-Mover-Vorteil und damit eine stärkere Marke hatte. Dieses Unternehmen wurde kürzlich von Block (ehemals Square) in einem Aktiendeal übernommen, was Affirm noch weiter ins Hintertreffen zu bringen schien.

Doch das änderte sich im November, als Affirm einen umfangreichen Vertrag mit dem globalen E-Commerce-Giganten Amazon bekannt gab, durch den die BNPL-Zahlungsoption von Affirm einen festen Platz in Amazons Online-Kasse erhält. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Wachstumstreiber, der die bestehende Vereinbarung von Affirm mit Shopify ergänzt, die vor Kurzem eine viel breitere Einführung begonnen hat. Die 1,75 Millionen Shopify-Händler haben jetzt die Möglichkeit, BNPL in ihre Online-Kassen zu integrieren.

Hier erfährst du, warum diese beiden Deals die Bewertung von Affirm jetzt über die von Afterpay gehoben haben.

Unternehmen Gesamte Kunden Brutto-Warenvolumen (letzte 12 Monate) Affirm 8,7 Mio. USD 9,6 Mrd. USD Shopify 118 Mio. USD 162,4 Mrd. USD Amazon 200 Mio. USD 458,0 Mrd. USD

DATENQUELLEN: AFFIRM, SHOPIFY, AMAZON

Da Shopify und Amazon zusammen 318 Millionen registrierte Kunden haben, bietet sich für Affirm die Chance, seine Nutzerbasis um 3.555 % zu vergrößern. Aus der Perspektive des Bruttowarenvolumens hat Affirm die Möglichkeit, 6.362 % mehr Umsatz zu machen.

Die Auswirkungen des Shopify-Deals sind bereits spürbar: Die Gesamtzahl der Händler, die die BNPL-Zahlungsoption von Affirm integriert haben, stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 1.469 % von 6.500 auf 102.000.

Warum du die Aktie kaufen solltest

Natürlich sollten sich die großen Abschlüsse in einem deutlichen Umsatzwachstum für Affirm niederschlagen, und genau das erwarten die Analysten auch.

Kennzahl Steuerjahr2021 Steuerjahr 2022 (Schätzung) Steuerjahr 2023 (Schätzung) CAGR Umsatz 870 Mio. USD 1,27 Mrd. USD 1,87 Mrd. USD 46 %

DATENQUELLE: AFFIRM, YAHOO! FINANCE; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Nach der Übernahme von Afterpay durch Block ist es wahrscheinlich, dass sich die beiden Unternehmen auf die Integration des BNPL-Dienstes von Afterpay und des Cash-App-Ökosystems von Block konzentrieren werden. Daher wird sich der größte Konkurrent von Affirm möglicherweise nicht mehr ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden konzentrieren, was eine klaffende Lücke im Markt hinterlässt und Affirm die Möglichkeit gibt, diese zu füllen.

Kurzfristig muss man mit dem allgemeinen Ausverkauf von Technologieaktien zurechtkommen, aber langfristig orientierte Anleger könnten von der jüngsten Kursdelle bei Affirm sehr profitieren.

Der Artikel 1 Wachstumsaktie, die 2022 um 70 % gefallen ist und man gut und gerne kaufen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 24.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Affirm Holdings, Inc., Afterpay Limited, Amazon und Block, Inc.

