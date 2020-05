1 Vorstandsmitglied von Berkshire Hathaway kaufte gerade Aktien für einen Millionenbetrag. Sollte man das auch tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

In letzter Zeit gab es eine große Bestürzung über Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2). Ich stimme zwar nicht unbedingt mit all der Kritik überein, aber sie ist nicht völlig unbegründet. Während des riesigen Ausverkaufs im März kaufte Berkshire, das für seine wertorientierten Käufe gegen die Marktströmung bekannt ist, nicht viel. Berkshire verkaufte sogar, stieg aus den Fluglinienaktien aus und verkaufte mehr von seinen Bankaktien. Was die Technologieaktien betrifft, die seit dem Tiefststand vom 23. März kräftig zugelegt haben, Berkshire hat keine dieser Aktien gekauft.

Die jüngste Untätigkeit von Berkshire, die zu einer mehrjährigen relativen Unterperformance gegenüber dem Aktienmarkt hinzukam, hat sogar einige langjährige Berkshire-Aktionäre und einen Mitwirkenden von Fool.com dazu veranlasst, das Vertrauen in das Orakel von Omaha zu verlieren.

Doch gerade wenn viele das Handtuch werfen, könnte ein guter Zeitpunkt für einen Kauf sein. Zumindest hat ein Insider bei Berkshire genau das am letzten Montag getan, indem er für Millionen Berkshire-Aktien auf dem offenen Markt aufkaufte.

Meryl Witmer kauft für 2,2 Millionen US-Dollar

Das Berkshire-Vorstandsmitglied Meryl Witmer kaufte am Montag, dem 18. Mai, Berkshire-Aktien im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar und erwarb acht A-Aktien für je 261.000 US-Dollar und 1.000 B-Aktien zu 173,30 US-Dollar für ihre Familientreuhandgesellschaften. 2,2 Millionen US-Dollar sind eine ziemlich große Investition für eine Person – oder zumindest genug, selbst wenn diese Person wohlhabend ist.

Witmer ist Komplementärin von Eagle Capital Partners, einer Investmentfirma, und sitzt auch im Vorstand der University of Virginia Investment Company, die die UVA-Stiftung und andere von der Universität verwaltete langfristige Fonds verwaltet. Sie wurde bereits 2013 in den Vorstand von Berkshire berufen, der damals auf 13 Personen anwuchs (heute sind es 14). Laut dem jüngsten 13-F von Eagle Capital ist Berkshire auch die drittgrößte Beteiligung im Portfolio von Eagle Capital.

Sollte man es wie Witmer machen?

Kein Zweifel, Berkshire hat sich in der jüngsten Vergangenheit schlechter als der Markt entwickelt. So befinden sich die Aktien derzeit unter dem Niveau, auf dem sie im Dezember 2018 gehandelt wurden, als Ajit Jain, Vorstandskollege und Leiter des Versicherungsgeschäfts, für satte 20 Millionen US-Dollar Berkshire-Aktien kaufte.

Aber nur weil der Kurs der Berkshire-Aktie gesunken ist, heißt das, dass die Aktie heute ein Kauf ist?

Auf jeden Fall ist die Berkshire-Aktie billig

Obwohl Berkshire im ersten Quartal mehr verkauft als gekauft hat, hat das Unternehmen weiterhin die eigenen Aktien zurückgekauft, was darauf hindeutet, dass das Management der Ansicht ist, dass Berkshire unterbewertet ist. Natürlich könnten diese Rückkäufe vor dem Ausbruch des Coronavirus Anfang März erfolgt sein. Es ist also unklar, was das Management heute denkt.

Dennoch sehen die Aktien von Berkshire, wenn man so gut wie jede traditionelle Bewertungskennzahl verwendet, extrem billig aus. Ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt heute bei knapp über 1,1 – unter dem 1,2-fachen Buchwert, den Buffett zuvor als Obergrenze für Aktienrückkäufe verwendet hatte; doch selbst Buffett hatte dieses Kriterium 2018 gelockert und kauft seitdem Aktien zu höheren Bewertungen.

Berkshire scheint auch auf Ertragsbasis extrem billig zu sein, wenn man das Betriebsergebnis 2019 als Ausgangsbasis nimmt. Berkshire erwirtschaftete im vergangenen Jahr Betriebsgewinne in Höhe von etwa 29 Milliarden US-Dollar, abgesehen von nicht realisierten Anlagegewinnen. Zugegeben, das war vor Corona, so dass das Betriebsergebnis von Berkshire in diesem Jahr wahrscheinlich etwas zurückgehen wird. Dennoch wird es wahrscheinlich nicht katastrophal sein.

Am Ende des ersten Quartals war das Aktienportfolio von Berkshire 180,8 Milliarden US-Dollar wert, und es verfügte über 133,3 Milliarden US-Dollar in bar gegenüber 37,5 Milliarden US-Dollar Schulden. Also 95,8 Milliarden US-Dollar in Netto-Barmitteln. Bei der heutigen Marktkapitalisierung von 419 Milliarden US-Dollar beträgt die Marktkapitalisierung von Berkshire nur 142,8 Milliarden US-Dollar, wenn man den Wert des Aktienportfolios und der Barmittel herausnimmt. Das ist weniger als das Fünffache des Betriebsergebnisses von 2019. Vergiss nicht, dass das Aktienportfolio nach der Markterholung jetzt wahrscheinlich höher steht als am 31. März, was die Bewertung von Berkshire, ohne Barmittel und Investitionen, noch günstiger macht.

Auch wenn die Betriebserträge von Berkshire aus internen Geschäften in diesem Jahr zweifellos sinken werden, ist das immer noch wirklich günstig für eine Ansammlung von qualitativ hochwertigen Versorgungs-, Eisenbahn-, Industrie-, Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen mit großer Wirtschaftlichkeit und leichtem Zugang zu Kapital.

Eine Wertaktie

Lange Zeit war er ein Value-Investor, jetzt erscheint Buffetts Konglomerat nun selbst als eine Value-Aktie. Es ist zwar nicht vorhersehbar, ob der Markt Berkshire Hathaway in absehbarer Zeit zu einer besseren Bewertung verhelfen wird, insbesondere da wir uns in einer Rezession befinden, aber es ist nicht überraschend, dass ein erfahrener Value-Investor Berkshire-Aktien zu den heutigen Konditionen kauft.

The post 1 Vorstandsmitglied von Berkshire Hathaway kaufte gerade Aktien für einen Millionenbetrag. Sollte man das auch tun? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 20.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

