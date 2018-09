1 Top-Dividenden-Wachstumswert, den du für einen Kauf in Betracht ziehen solltest

Dividenden-Wachstumswerte bieten Investoren im Laufe der Jahre eine gute Performance. Laut einer Studie von Ned Davis Research erwirtschafteten Unternehmen, die eine Dividende ausgezahlt oder diese gesteigert haben, seit 1972 eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von fast 10 %. Unternehmen ohne steigende Dividende erzielten hingegen eine jährliche Gesamtrenditen von etwas mehr als 7 %, während die Renditen von Unternehmen ohne Dividende unter 3 % lagen.

Diese Outperformance summiert sich im Laufe der Zeit. Ein Beispiel dafür ist der Fall Magellan Midstream Partners (WKN: 358665). In den letzten zehn Jahren hat die Master Limited Partnership (MLP) eine Gesamtrendite von mehr als 540 % erzielt, was die Gesamtrendite des S&P 500 von rund 190 % weit übertraf. Und diese Outperformance könnte sich fortsetzen, da die MLP ihre hohe Ausschüttung zumindest in den nächsten Jahren stetig weiter steigern wird. Dies macht sie zu einer großartigen und kaufenswerten Aktie.

Ein Vorbild an Beständigkeit

Seit seinem Börsengang im Jahr 2001 hat Magellan Midstream Partners seine Ausschüttung 65 Mal erhöht und nur in den dunkelsten Tagen der Finanzkrise keine Steigerung erreicht. Insgesamt hat das Unternehmen seine jährliche Ausschüttung seit dem Börsengang um durchschnittlich 12 % erhöht, was auf seine Fähigkeiten beim Bau und Kauf von Pipelines und anderen damit verbundenen Energieinfrastrukturanlagen zurückzuführen ist.

Einer der Erfolgsfaktoren war eine Kombination aus einbehaltenem Cashflow und einer klugen Finanzierung. In den letzten zehn Jahren hat Magellan beispielsweise 5,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Portfolios investiert, aber nur für 260 Millionen US-Dollar neue Aktien ausgegeben. Dieser Ansatz hat den Cashflow je Aktie kontinuierlich gesteigert und ermöglichte zudem eine kontinuierliche Steigerung der Ausschüttung an die Investoren.

Noch bemerkenswerter ist, dass Magellan dieses stetige Wachstum bei gleichzeitiger Beibehaltung einer erstklassigen Bilanz erreicht hat. Diese wird durch eine der höchsten Bonitätseinstufungen und niedrigsten Verschuldungsquoten unter den MLPs unterstützt. Magellan konnte sein starkes Finanzprofil beibehalten, weil es nur in Projekte und Akquisitionen mit hohen Kapitalrenditen investierte. Im Gegensatz dazu wuchsen einige seiner Konkurrenten nur um des Wachstums willens, was sie in den vergangenen Jahren in Schwierigkeiten gebracht hat.







Ein voller Tank für weiteres Wachstum

Magellan Midstream Partners verfügt derzeit über einen hohen Auftragsbestand an laufenden Expansionsprojekten, die den Cashflow in den kommenden Jahren kontinuierlich steigern werden. Allein bis 2020 möchte das Unternehmen 2,5 Milliarden US-Dollar in neue renditestarke Projekte investieren.

Eines der jüngsten Projekte ist die Perm-Golfküsten-Ölpipeline, ein Joint Venture mit den Partner- MLPs Energy Transfer Partners (WKN: A2DQ44) und MPLX (WKN: A1J7DR) sowie dem Raffinerieunternehmen Delek US Holdings (WKN: A2DY2Y). Die 600-Meilen-Pipeline könnte laut Energy Transfer Partners bis zu 1 Million Barrel Öl am Tag transportieren, abhängig von den endgültigen Verpflichtungen der Öl- und Gasunternehmen. Die Partner gehen davon aus, dass die dringend benötigte Pipeline bis Mitte 2020 den Betrieb aufnehmen kann. Es würde ein großes Ölvorkommen aus dem Perm-Becken mit dem Energy Transfer-Terminal in Nederland (Texas) sowie mit dem Magellan-Terminal in East Houston verbinden, wo das Rohöl durch ihre jeweiligen regionalen Verteilungssysteme fließen würde.

Magellan Midstream Partners geht davon aus, dass die im Bau befindlichen Projekte in diesem Jahr eine Erhöhung der Ausschüttung um 8 % und in den Jahren 2019 und 2020 um 5 bis 8 % pro Jahr ermöglichen. In der Zwischenzeit teilte das Unternehmen mit, dass es zusätzlich potenzielle Expansionsprojekte im Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar in der Entwicklung hat. Dazu gehört auch die mögliche Kapazitätsverdopplung seines Joint Ventures Pasadena-Marine-Terminal mit Valero Energy (WKN: 908683). Magellan und Valero investieren derzeit jeder 410 Millionen US-Dollar in ein Zwei-Phasen-Projekt zum Bau dieses Lager- und Exportterminals in der Nähe der texanischen Küste. Sie könnten jedoch zukünftig weitere 700 Millionen US-Dollar für die Verdoppelung der Größe ausgeben. Die Aufnahme weiterer solcher Expansionsprojekte würde Magellan in die Lage versetzen, auch in den kommenden zehn Jahren seine Ausschüttung weiter zu steigern.

Die Zukunft könnte so vielversprechend sein wie die Vergangenheit

Magellan Midstream Partners blickt auf eine lange Historie an kontinuierlichen Dividendensteigerungen zurück. Dieser Trend scheint sich aufgrund des hohen Auftragsbestandes an Expansionsprojekten zukünftig fortzusetzen. Sie sollten dem Unternehmen den notwendigen Cashflow-Schub verleihen, um seine Ausschüttung weiter zu steigern. Zudem erhöht das unübersehbare Dividendenwachstum die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie den Markt übertreffen könnte. Dies macht sie derzeit für Investoren zu einer der besten Kaufoptionen.

Wie du 1 Million an der Börse machst Nur 9 Schritte, kann es so einfach sein? Erfahre in diesem Sonderbericht, Wie du 1 Million an der Börse machst: eine Anleitung in 9 Schritten, worauf du dich konzentrieren musst, wenn du Millionär werden möchtest. Dies ist eine Strategie auch für Phasen, an denen die Börse nur seitwärts läuft. Lies jetzt das komplette Know-How in diesem Bericht, zusammengestellt von den Profis von Motley Fool! Klick hier, um kostenlosen Zugang zu erhalten.



Matthew DiLallo besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Magellan Midstream Partners-Aktien.

Dieser Artikel von Matthew DiLallo erschien am 15.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.