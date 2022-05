1 Top-Aktie, die ich jetzt kaufe

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

An den Börsen überwiegen seit Wochen die roten Zahlen. Der DAX hat seit Jahresbeginn mehr als 10 % eingebüßt und bei vielen Aktien sind die Verluste sogar noch deutlich größer. Als Anleger sollte man sich dadurch aber nicht verunsichern lassen.

Seinen Anlageerfolg sollte man nicht anhand kurzfristiger Kursschwankungen beurteilen. Sinnvoller ist es, die langfristige Performance des Unternehmens, dessen Aktien man besitzt, als Maßstab zu nehmen. Denn solange der Gewinn je Aktie über einen Zeitraum von mehreren Jahren steigt, wird auch der Aktienkurs früher oder später folgen.

Hat man jetzt also Aktien im Depot liegen, die kräftig gefallen sind, sollte man sich fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Gewinne des jeweiligen Unternehmens in 10 Jahren deutlich höher liegen werden als heute.

Volatile Märkte bieten Aktien zu Schnäppchenpreisen

Ist man davon überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit steigender Gewinne hoch ist, sollte man die fallenden Kurse nutzen, um günstig nachzukaufen.

Hier ist eine Aktie, die ich zum ersten Mal seit mehreren Jahren nachkaufen möchte, weil der Aktienkurs jetzt wieder attraktiv wirkt.

Und diese Aktie ist: Microsoft (WKN: 870747). Für mich ist Microsoft eines der solidesten Unternehmen, die man weit und breit finden kann. Das spiegelt sich auch in den Kennzahlen wider. Kaum ein anderes Unternehmen hat eine so solide Historie steigender Umsätze und Gewinne. In der fast 50-jährigen Konzerngeschichte hat noch keine der zahlreichen Rezessionen, Finanzkrisen und Börsencrashs dem Konzern nachhaltig schaden können. Selbst unter schwierigsten Umständen schafft es der Konzern zu wachsen.

Und obwohl Microsoft ein Gigant ist, ist das Potenzial noch lange nicht voll ausgeschöpft.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz beispielsweise um 17 % auf 168 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn ist sogar um 38 % auf 61 Mrd. US-Dollar in die Höhe gesprungen. Je Aktie waren das ganze 8,05 US-Dollar Gewinn.

Steigt der Gewinn, wird der Aktienkurs folgen

Im ersten Quartal dieses Jahres hat sich das Wachstum in ganz ähnlichem Tempo weiter fortgesetzt. Der Umsatz ist um 18 % auf 49 Mrd. US-Dollar gestiegen. Beim Gewinn je Aktie ging es um 9 % auf 2,22 US-Dollar rauf. Nach den ersten neun Monaten des noch bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres ist der Gewinn je Aktie um 26 % auf 7,41 US-Dollar gestiegen. Geht man nun davon aus, dass Microsoft im gesamten Geschäftsjahr einen Gewinnsprung um 20 % hinlegt, dürfte der Gewinn je Aktie etwa auf 9,7 US-Dollar steigen.

Aktuell bezahlt man für eine Aktie 257 US-Dollar (Stand: 18.05.2022), also etwa das 26-Fache des Jahresgewinns. Für mich ist das günstig genug, um die Aktie nachzukaufen. Langfristig halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Aktie deutlich steigen wird.

