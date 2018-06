Washington, Paris und London (ots/PRNewswire) -Morgen findet mit dem ersten internationalen NASH Day(https://www.international-nash-day.com/) die ersteAufklärungskampagne ihrer Art statt, die zum Ziel hat, diemedizinische Versorgung für Millionen NASH-Patienten zu verbessern.Mit der richtungsweisenden Kampagne soll eine heimtückische Krankheitmit der Bezeichnung NASH ins Bewusstsein gerückt werden, dank eineroffenen und inklusiven Kollaboration auf globaler Ebene.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg )- Das NASH Education Program(TM) freut sich bekanntzugeben, dass dasForum for Collaborative Research seine Unterstützung für den ersteninternationalen NASH Day erklärt hat und sich der großen Allianzvon Akteuren anschließt, die Aufklärungsarbeit zum Thema NASHleisten- Das NASH Education Program(TM) hat heute ebenfalls das detaillierteProgramm für diesen ganz besonderen Tag für alle Patienten und ihremedizinischen Versorger veröffentlicht- Die symbolische Premiere des 1. internationalen NASH Day findetheute in Washington DC (USA) anlässlich einerInformationsveranstaltung des US-Kongresses vor Vertretern desKapitols zum Thema NASH stattLiver Forum erklärt seine UnterstützungDas Forum for Collaborative Research ist stolz darauf, den ersteninternationalen NASH Day am morgigen Dienstag, den 12. Juni 2018 zuunterstützen. Diese wegweisende Aufklärungskampagne wird vom NASHEducation Program(TM) zusammen mit seinen weltweiten Wohltätern undUnterstützern organisiert. Mehr als 20 internationale Organisationenhaben sich der Koalition angeschlossen. 150 wichtige Meinungsführerauf dem Gebiet haben einen gemeinsamen Handlungsappell unterzeichnet.Veronica Miller, PhD, geschäftsführende Direktorin des Forum forCollaborative Research, sagte über die Bedeutung des 1.internationalen NASH Day: "Die gesundheitliche und sozioökonomischeBelastung durch NASH wird sich dramatisch auf die Gesundheitssystemeund die Produktivität auswirken. NASH ist von Natur aus eineheimtückische Erkrankung und wird oft zu spät erkannt. Lange vor demEndstadium einer Lebererkrankung wirkt sich NASH auf dieStoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Gesundheit aus. Eine verstärkteSensibilisierung unter Patienten, Leistungserbringern und aufgemeinschaftlicher Ebene ist der Schlüssel, um diesem öffentlichenGesundheitsnotstand entgegenzuwirken."Symbolische Premiere des 1. internationalen NASH DayIm Rahmen der offenen und inklusiven Kollaboration anlässlich desersten internationalen NASH Day haben sich am 5. Juni 2018 150Experten auf dem Gebiet der Leber- und Stoffwechselerkrankungen miteinem Handlungsappell (https://www.the-nash-education-program.com/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.05-PR-EN-Call-To-Action-FINAL.pdf) andie Welt gewandt. Dabei waren fast alle Kontinente vertreten.Diese richtungsweisende Kampagne wurde vor ungefähr einem Jahr inEuropa auf den Weg gebracht, dank einer Initiative von engagiertenSpezialisten auf dem Gebiet von NASH sowie Leber- undStoffwechselerkrankungen. Das Zentrum der global angelegten Kampagneliegt immer noch in Europa, wo die meiste Arbeit bei der Überwachungund Koordination der Kampagne geleistet wird.Lateinamerika hat eine tragende Rolle bei der Förderung derInitiative in wichtigen Ländern gespielt, deren Bevölkerung einbesonders hohes Risiko hat, an NASH zu erkranken. Die Kampagne hat inder Region großen Schwung entwickelt.Asien, Singapur und Hongkong schließen sich nach und nach an undwollen sich ab 2019 stärker engagieren.In den Vereinigten Staaten existiert die Bedrohung durch NASH seitvielen Jahren. Dort findet auch die symbolische Premiere des ersteninternationalen NASH Day statt:Offizielle Einweihungsfeier am Montag, den 11. Juni 2018 um 11.30Uhr OrtszeitUS-Kapitol, Washington DCAnwesend: Fr. Pascaline Clerc (US-Kampagnenleiterin undUS-Sprecherin - The NASH Education Program(TM)), Fr. Donna Cryer (CEO- Global Liver Institute), Dr. Katherine Greene (leitendeForschungsassistentin - Liver Forum), Ben Goodman (NAFLD-Patient undSohn eines NASH-Patienten und Assistent eines Mitglieds desUS-Repräsentantenhauses) sowie Prof. Stephen A. Harrison (MD, PhD,medizinischer Direktor von Pinnacle Clinical Research, San Antonio,Texas; Gastprofessor für Hepatologie am Radcliffe Department ofMedicine, University of Oxford; und Mitglied des Wissenschaftsratsdes NASH Education Program(TM)).Am selben Tag findet eine Informationsveranstaltung desUS-Kongresses vor Vertretern des Kapitols zum Thema NASH statt, diedarauf aufmerksam machen will, dass NASH für Millionen US-Amerikanerund Menschen auf der ganzen Welt eine große Bedrohung darstellt.Online-WebTV-ProgrammDas Programm wird auf https://www.international-nash-day.comverfügbar sein- 00.00 Uhr ET (UTC -05.00) am Dienstag, den 12. Juni 2018- 06.00 Uhr MEZ (UTC +01.00) am Dienstag, den 12. Juni 2018Es gibt 7 Themenkomplexe- NASH (1/7): Was verbirgt sich dahinter?- Redner: Prof. Stephen Harrison, Prof. Sven FrancqueIn diesem ersten TV-Beitrag wird durch einen Überblick derweltweiten Lage beleuchtet, welches Schattendasein NASH führt undweshalb man an diesem Zustand etwas ändern muss. Leberexperten werdendie nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH), ihre Mechanismen,Folgen, Symptome und die Stigmata in Zusammenhang mitLebererkrankungen erklären. Am Ende des Videos erzählt ein Patientüber seine Erfahrungen.- NASH (2/7): Wie hoch ist die Prävalenz?- Redner: Prof. Mary Rinella, Prof. Marco Arrese, Prof. Joel LavineIn diesem zweiten TV-Beitrag erfahren Sie, wie weit verbreitetNASH ist. Es werden Zahlen zur Prävalenz und Zukunftsprognosengenannt. In Interviews äußern sich NASH-Experten zur NASH-Prävalenz,zu genetischen Prädispositionen, zu der immer stärkeren Belastung vonKindern durch diese vermeidbare Erkrankung und zu den am häufigstenbetroffenen Populationen.- NASH (3/7): Welche Risikogruppen gibt es?- Redner: Prof. Kenneth Cusi, Prof. Jörn M. Schattenberg, Prof.Elisabetta BugianesiIn diesem dritten TV-Beitrag wird dargelegt, weshalb NASH vielmehr ist als nur eine Lebererkrankung. Sie steht in Verbindung mitStoffwechselstörungen (wie Diabetes und Fettleibigkeit) und steht inengem Bezug zum Lebensstil mit ungesunder Ernährung undunzureichender Bewegung. Die Redner aus verschiedenen Disziplinenwerden erläutern, weshalb das Risiko bei bestimmtenBevölkerungsgruppen höher ist und inwieweit ausreichende undregelmäßige Bewegung hilfreich sein kann. Darüber hinaus werdenPatientenverbände bei ihrer Mobilisierung gegen NASH begleitet.- NASH (4/7): Diagnosestellung- Redner: Prof. Salvador Augustin, Prof. Vlad Ratziu, Prof.Jean-François Dufour, Prof. Quentin AnsteeIn diesem vierten TV-Beitrag wird erklärt, wie schwierig dieDiagnosestellung bei NASH ist. Das liegt in erster Linie daran, dassdiese heimtückische Krankheit keine Symptome verursacht. Aucherfahren Sie, wie gängige Prozeduren auf dem Behandlungspfad einHindernis darstellen können. Leberexperten beleuchten die heutegängigen invasiven und nichtinvasiven Diagnoseverfahren bei Verdachtauf NASH sowie aktuelle Forschungsergebnisse zu neuartigenDiagnoseinstrumenten und äußern sich zur Zukunft des Diagnoseaspekts.- NASH (5/7): Krankheitsprogression und Folgen- Redner: Prof. Veronica Miller, Prof. Vlad RatziuIn diesem fünften TV-Beitrag wird über die Folgen dernicht-alkoholischen Steatohepatitis in der Leber, aber auch im Restdes Körpers informiert, die mit verschiedenen Krankheitsbildernassoziiert wird. Ein Sportreporter wird über seine Erfahrung alsNASH-Patient und Empfänger einer Spenderleber und -niere als letzteÜberlebenschance berichten. Die geschäftsführende Direktorin desLiver Forum wird darlegen, wie Experten die besten Lösungen zumklinischen Patientenmanagement erforschen. Am Ende werden Sie überdie Folgen für die Gesundheit, die Wirtschaft, Stigmata, gesammelteErfahrungen und den dringenden Bedarf an Bewusstseinsbildungaufgeklärt sein.- NASH (6/7): Patientenversorgung und klinisches Management- Redner: Prof. Laurent Castera, Prof. Bertrand Cariou und Kollegen,Tom NealonIn diesem sechsten Video erfahren Sie, wie anspruchsvoll dasPatientenmanagement ist. Im Speziellen geht es um die Beantwortungder folgenden Frage: "Wie können wir die Patienten betreuen, wenn eskeine Behandlung gibt?" - Neben Veränderungen der Lebensgewohnheiten(Gewichtsabnahme und Bewegung) liefert laufende Forschung zutherapeutischen Lösungen Grund zur Hoffnung auf eine besserePatientenversorgung. Außerdem wird beleuchtet, wir Ärzte Hand in Handarbeiten, um alle Aspekte dieser facettenreichen Erkrankung zubeherrschen. Der CEO der American Liver Foundation wird ebenfalls zumThema NASH referieren.- NASH (7/7): Wie sehen die Perspektiven aus?- Redner: Prof. Arun Sanyal, Donna Cryer, Prof. Philip NewsomeIn diesem siebten und letzten Video erfahren Sie mehr über dienächsten bedeutenden Herausforderungen beim Thema NASH und dendringenden Bedarf an Bewusstseinsbildung und gesundheitspolitischenInitiativen. Experten teilen ihre Prognosen zu NASH und informierenüber laufende Forschung sowie zukünftige Lösungen für dasPatientenmanagement. Diskutiert werden auch die ökonomische Belastungdurch NASH sowie die Notwendigkeit, dass alle Akteure an derBewusstseinsbildung zu NASH mitarbeiten. Zum Abschluss dieser siebenBeiträge wird der Schwerpunkt darauf gelegt, wie Street Art dabeihelfen kann, eine junge urbane Bevölkerungsgruppe mit besonders hohemNASH-Risiko zu sensibilisieren, und welche Hoffnung für die Zukunftbesteht.Aktivitäten in mehr als 25 Städten rund um den GlobusEinzelheiten zu den offiziellen Aktivitäten finden Sie auf deroffiziellen Webseite der Kampagne:https://www.international-nash-day.com/take-action/join-an-activity- Konferenzen für Patienten und ÄrzteBarcelona (Spanien) - Brüssel (Belgien) - Durham (USA) - Istanbul(Türkei) - Lille (Frankreich) - London (VK) - Mainz (Deutschland) -Mexiko (Mexiko) - Miami (USA) - New York (USA) - Nizza (Frankreich) -Paris (Frankreich) - Philadelphia (USA) - Saint Louis (USA) -Santiago de Chile (Chile) - San Antonio (USA) - San Diego (USA) -Sevilla (Spanien) - Washington DC (USA)- Aufklärungskampagnen auf der Straße und sonstigesBerlin (Deutschland) - Boston (USA) - Brüssel (Belgien) - Hongkong(Großchina) - Istanbul (Türkei) - Lausanne (Schweiz) - Lille(Frankreich) - London (VK) - Madrid (Spanien) - Mainz (Deutschland) -Mexiko (Mexiko) - Miami (USA) - New York (USA) - Nizza (Frankreich) -Paris (Frankreich) - Phoenix (USA) - Rom (Italien) - San Antonio(USA) - San Diego (USA) - Singapur - Stockholm (Schweden) -Washington DC (USA)- Kostenloses Patienten-ScreeningAntwerpen (Belgien) - Brüssel (Belgien) - Maastricht (Niederlande)- Mexiko (Mexiko) - San Antonio (USA)Die meisten Aktivitäten sind für den 12. Juni geplant. EinigeVeranstaltungen finden allerdings einige Tage vor dem 1.internationalen NASH Day statt. Die Kampagne wird nach dem 12. Junifortgesetzt.DanksagungWichtige Meinungsführer aus mehreren Ländern auf der ganzen Weltbeteiligen sich an der Vorbereitung verschiedener lokaler Konferenzenin Kollaboration mit dem NASH Education Program(TM). Unser besondererDank den folgenden Personen:- Den vier Mitgliedern des Wissenschaftsrats des NASH EducationProgram: Prof. Harrison, Prof. Francque, Prof. Cusi, Prof. Cariou.- Den Organisatoren der Sonderveranstaltungen: Dr. Manal Abdelmalek,Dr. William Alazawi, Prof. Francesco Angelico, Dr. Rodolphe Anty,Prof. Marco Arrese, Dr. Salvador Augustin, Dr. Stefan Bourgeois,Dr. Fernando Bril, Dr. Rotonya Carr, Prof. Kenneth Cusi, Prof.Laurent Castera, Dr. Yock Young Dan, Prof. Sven Francque, Dr.Adrian Gadano, Prof. Stephen Harrison, Dr. Anita Kholi, Prof. LauraLadron de Guevara, Prof. Nicolas Lanthier, Prof. Rohit Loomba, Dr.Penelopi Manousou, Prof. Nahum Mendez-Sanchez, Prof. VeronicaMiller, Prof. Manuel Romero-Gomez, Dr. Jörn Schattenberg, Dr. BrentTetri, Dr. Emmanouil Tsochatzis, Dr. Julia Wattacheril, Dr. AllanWolkoff, Dr. Yusuf YilmazAktivitäten in sozialen NetzwerkenDie offiziellen Hashtags sind #NASHday #MacLiver- Offizielle Website (https://www.international-nash-day.com/)- Twitter (https://twitter.com/intNASHday)- Facebook (https://www.facebook.com/intNASHday)- Instagram (https://www.instagram.com/intnashday/)- YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCj1eqAIJuP5K-zOaHR33gxg/videos))- LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/nash-education-program/)Weltweite Unterstützer und Wohltäter- American Liver Foundation (https://www.liverfoundation.org/) (ALF)- Association of Asian Pacific Community Health Organizations(AAPCHO) (http://www.aapcho.org/ )- Barc (http://www.barclab.com/)- British Liver Trust (BLT) (https://www.britishlivertrust.org.uk/)- Covance (https://www.covance.com/)- Cymabay Therapeutics (http://www.cymabay.com/)- Delpharm (http://www.delpharm.com/en/)- Diafir (http://www.diafir.com/)- Echosens (https://www.echosens.com/en/)- Enanta Pharmaceuticals (https://www.enanta.com/home/default.aspx)- Fatty Liver Foundation (FLF)(https://www.fattyliverfoundation.org/)- Genfit (http://www.genfit.com)- Global Liver Institute (GLI) (http://www.globalliver.org/)- Health Unlocked (https://healthunlocked.com/)- Inventiva Pharma (http://inventivapharma.com/ )- IQVIA (https://www.iqvia.com/)- Liver Forum - Forum for Collaborative Research(http://www.hivforum.org/projects/liver-forum)- National Hispanic Council on Aging (NHCOA) (http://www.nhcoa.org/)- National Hispanic Medical Associations (NHMA)(https://www.nhmamd.org/)- Parexel (https://www.parexel.com/)- The Latin American Association for the Study of the Liver (ALEH)(http://alehlatam.org/en)- The Spanish Association for the Study of the Liver (AEEH)(http://aeeh.es/)Lokale Unterstützer und Wohltäter- Histoindex (http://www.histoindex.com/) (Singapur)Informationen zu NASHNASH (nicht-alkoholische Steatohepatitis) ist eine metabolischeErkrankung, die sich durch Fettansammlung in der Leber sowieEntzündung der Degeneration der Leberzellen äußert. Die Erkrankungwird mit einem langfristigen Risiko der Progression zu verminderterLeberfunktion in Verbindung gebracht, was zu nichtalkoholischerZirrhose, Leberinsuffizienz und sogar Leberkrebs führen kann. Siesteht ebenfalls in Verbindung mit einem erhöhten Risiko fürErkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die für NASH-Patienten diehäufigste Todesursache darstellen. Die zunehmende Prävalenz von NASHwird auf die starke weltweite Zunahme von Typ-2-Diabetes undFettleibigkeit zurückgeführt.Information zum NASH Education Program(TM)Das gemeinnützige NASH Education Program definiert und fördertInitiativen in Kollaboration mit einem unabhängigen Wissenschaftsrat,dem vier international renommierte Meinungsführer auf dem Gebiet derLebererkrankungen und metabolischen Störungen in den USA und Europaangehören. 