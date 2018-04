1. Tag der Familienunternehmen am MCI - Wissenschaft trifft Wirtschaft - BILD

Unternehmerische Hochschule® begründet Plattform fürFamilienunternehmer/innen - Know-how, Impulse undErfahrungsaustauschInnsbruck (ots) - Montag, 14. Mai 2018, 14:00 - 18:30 Uhr,Management Center InnsbruckMit dem Tag der Familienunternehmen wird am MCI ein Formatbegründet, das Wissenschaft und Praxis aktiv zusammenführt, aktuelleHerausforderungen erörtert und relevante Fragestellungen rund um dasThema Familienunternehmen diskutiert und bearbeitet. Angesprochenwerden Familienunternehmer/innen und deren Angehörige, die inFamilienunternehmen in entscheidenden Funktionen agieren, sowieinsbesondere auch Unternehmer/innen und zukünftige Unternehmer/innen,die sich mit der Übergabe bzw. Übernahme eines Familienunternehmensauseinandersetzen. Wissenschaft trifft Wirtschaft, lautet das Motto.Ziel ist es, gemeinsam Synergien zum Nutzen des Standortes zurealisieren. Die Teilnahme für Familienunternehmer/innen istkostenfrei.Im Zentrum des ersten Forums steht die Gestaltung des Übergabe-und Nachfolgeprozesses, eine für Familienunternehmen besondersherausfordernde Thematik. Das spannende und abwechslungsreicheProgramm bietet wissenschaftlich fundierten Input genauso wie einbreites Portfolio an Expertenwissen zu strategischen und juristischenFragestellungen, Finanzierung, Recruiting und Personalentwicklung undvielem mehr. In einer Podiumsrunde teilen erfolgreicheUnternehmer/innen unterschiedlicher Branchen ihre Erfahrungen mit denTeilnehmern/innen. Ein Best Practice Beispiel schließlich zeigt, wieein Familienunternehmen zu einem international erfolgreichenMilliardenunternehmen geführt werden kann. Alle Programmdetailsfinden sich [hier](https://familienunternehmen.mci.edu/images/180418_Programm_Tag_der_Familienunternehmen.pdf).MCI-Rektor Andreas Altmann lädt alle Familienunternehmer/innen zurneuen Veranstaltung ein: "Als Unternehmerische Hochschule® ist es unsein besonderes Anliegen, Wirtschaft und Wissenschaftzusammenzubringen. Wir kennen die besonderen Herausforderungen imFamily Business und freuen uns, wenn wir mit unserem Know-howkonkreten Nutzen für die Unternehmerinnen und Unternehmer stiftenkönnen."Anita Zehrer, Leiterin des am MCI eingerichteten "ZentrumFamilienunternehmen", verweist auf den Forschungsschwerpunkt FamilyBusiness am MCI: "Wir identifizieren regelmäßig gemeinsam mitUnternehmerinnen und Unternehmen besonders drängendeProblemstellungen und bearbeiten diese dann im Rahmen vonForschungsprojekten. Momentan im Fokus steht die gesamte Problematikrund um die Unternehmensnachfolge. Wir können den Unternehmerinnenund Unternehmern hier mit absolut praxisrelevantenForschungsergebnissen an die Hand gehen und sie dabei unterstützen,ihre Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."[Anmeldung] (http://www.mci.edu/tag-der-familienunternehmen)[Weitere Informationen und Bildauswahl](https://www.mci.edu/de/medien/news/1338-1-tag-der-familienunternehmen-am-mci-wissenschaft-trifft-wirtschaft)1. Tag der FamilienunternehmenWissenschaft trifft Wirtschaft.Das Management Center Innsbruck startet mit einerVeranstaltungsreihe für Familienunternehmen. Im Fokus des erstenForums steht die Gestaltung des Übergabe- und Nachfolgeprozesses,eine für Familienunternehmen besonders herausfordernde Thematik.Als Unternehmerische Hochschule® unterstützt das MCIFamilienunternehmen mit Know-how und einschlägigerForschungsexpertise.Für Familienunternehmer/innen ist die Teilnahme kostenfrei.Datum: 14.5.2018, 14:00 - 18:00 UhrOrt: Management Center InnsbruckUniversitätsstraße 15, 6020 InnsbruckUrl: https://familienunternehmen.mci.edu/images/180418_Programm_Tag_der_Familienunternehmen.pdfBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell