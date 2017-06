1. Santander Marathon ein voller Erfolg (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- 3 500 Läufer gingen an den Start- Volksfeststimmung bei sommerlichen TemperaturenStolze Sieger, glückliche Sportler, begeisterte Zuschauer -Pfingstsamstag herrschte Volksfeststimmung in der City vonMönchengladbach. Bei der Premiere des Santander Marathon gingen beisommerlichen Temperaturen ab 15:30 Uhr rund 3 500 Teilnehmer auf denunterschiedlichen Distanzen an den Start. Gut die Hälfte startetedabei über die Halbmarathondistanz. Aber auch rund 600 Marathonläufernutzten die Gelegenheit, vier Mal den 10,5 Kilometer-Rundkurs querdurch die Stadt zu laufen. Für eine unvergessliche Atmosphäre sorgtendabei mehrere tausend Zuschauer, die die Sportler vom Straßenrand ausanfeuerten, sowie die vier Quickspots, an denen auf der Strecke Musikaus vier verschiedenen Epochen von DJs aufgelegt wurde."Tolle Stimmung bei den Besuchern, tolle Stimmung bei denLäufern", freute sich Michael Hilgers, Organisator des Laufs undGeschäftsführer der HockeyPark Betreibergesellschaft. "Die Stadtfeiert den 1. Santander Marathon und ich kann nur allebeglückwünschen, die ein Teil des Laufs waren: Das Organisationsteaminklusive Behörden, die Besucher und vor allem die Läufer. VielenDank an alle!"Auch beim Namensgeber fiel die Bilanz durchaus positiv aus: "Meinbesonderer Dank gilt den Organisatoren, der Polizei, der Feuerwehrund dem Deutschen Roten Kreuz. All den vielen Helfern, die durchihren Einsatz dieses Laufereignis erst möglich gemacht haben," soAnke Wolff, Direktorin Communications der Santander Consumer Bank AG.Am Straßenrand unterstützten Sambatruppen, Anwohner mitGartenschläuchen, feuchten Tüchern oder "La Ola" die Läufer - und dasmit Erfolg: Schnellster auf der Königsdisziplin über 42,195 Kilometerwar Jan Kaschura mit einer Zeit von 2:45:59 Stunden. Den Marathon derDamen gewann Birgit Schönherr-Hölscher in 3:16:04 Stunden. Zweitewurde Vera Eßer in 3:23:18 Stunden vor Carolin Schmidt, die in3:26:50 Stunden den Zieldurchlauf erreichte. Bei den Herren erliefsich Marco Fenske in 2:50:45 Stunden Platz zwei. Andreas Erkens wurdeDritter in 3:03:44 Stunden.Über die Halbmarathon-Distanz setzte sich Benjamin Weber gegen diezahlreiche Konkurrenz durch und gewann in 1:20:35 Stunden. Platz zweiging an Jens Giersonde (1:23:39 Stunden), Platz drei an TimoNürnberger (1:24:58 Stunden). Bei den Damen siegte Stevie Kremer miteiner Zeit von 1:24:17 Stunden. Nicole Dietz finishte als Zweite in1:36:52 Stunden vor der Drittplatzierten Dagmar Heering (1:38:21).Weitere Informationen sowie alle Ergebnislisten finden Sie unter:http://www.santander-marathon.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank istes, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 MillionenKunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 MilliardenEuro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hatbundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschlandaußerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in denBereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgüternführend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken SantanderConsumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter.Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.dePressekontakt:Eva EisemannCommunications02161-690-9041eva.eisemann@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell