Die 1 Sache, die man in einem fallender Markt um jeden Preis vermeiden sollte

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt ist in den letzten Wochen ziemlich stark eingebrochen.

Ein einfacher Schritt kann dir helfen, dein Vermögen zu bewahren.

Die Aktienkurse sind seit Jahresbeginn stark gefallen. Auch wenn die Portfolios mancher Anleger/innen härter getroffen wurden als die anderer, ist es eine unsichere Zeit, Geld auf dem Markt zu haben.

Wenn dich die Beobachtung deines Portfolios von Tag zu Tag nervöser macht, bist du vielleicht versucht, dein Geld aus dem Aktienmarkt abzuziehen, um deine Verluste zu minimieren. Aber das könnte der größte Fehler sein, den du während eines Abschwungs machen könntest.

Bleib auf Kurs

Wenn die Aktienkurse immer weiter sinken, kann es schwierig sein, einen kühlen Kopf zu bewahren und dein Geld in Ruhe zu lassen. Aber das Schlimmste, was du während eines Marktabschwungs tun kannst, ist vielleicht, dein Geld aus Angst abzuziehen.

Wenn du Aktien verkaufst, wenn sie im Keller sind, verlierst du garantiert Geld. So einfach ist das. Wenn du dein Portfolio aber in Ruhe lässt, stehen die Chancen gut, dass es mit der Zeit seinen verlorenen Wert wiedererlangt.

Tatsächlich ist es gerade jetzt eine gute Idee, dein Portfolio nicht mehr regelmäßig zu überprüfen. Wenn du dein Portfolio häufig überprüfst, kann das deine geistige Gesundheit beeinträchtigen und dich zu unüberlegten Entscheidungen verleiten. Wenn deine Aktien für einen weit entfernten Meilenstein wie den Ruhestand bestimmt sind, gibt es wahrscheinlich keinen Grund, deine Positionen in nächster Zeit zu verändern – also mach dir nicht die Mühe, sie zu überprüfen.

Was ist, wenn du Geld brauchst?

Du hast vielleicht Geld an der Börse, das für den Ruhestand vorgesehen ist. Aber was ist, wenn der Kontostand jetzt niedrig ist und du Bargeld brauchst?

In diesem Fall lohnt es sich, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, bevor du dein Portfolio anzapfst und dadurch hohe Verluste erleidest. Wenn du einen Notfallfonds hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn zu plündern. Das Tolle an Sparkonten ist, dass sich dein Guthaben je nach Marktlage nicht verändert. Wenn du also Geld auf der Bank hast, auf das du zugreifen kannst, sollte das deine erste Wahl sein.

Eine andere Möglichkeit, die du in Betracht ziehen könntest, ist die Nutzung eines Kredits, wenn du es dir leisten kannst. Leider sind die Kreditzinsen derzeit auf breiter Front gestiegen, so dass du prüfen musst, ob die Aufnahme eines Eigenheimkredits oder einer Kreditlinie sinnvoll ist, um in der Not an Geld zu kommen. Wenn du also größere Verluste in deinem Portfolio vermeiden willst, ist das ein guter Weg.

Mach keinen Schritt, den du bereuen wirst

Die Aktienwerte könnten sich in Wochen, Monaten oder Jahren erholen – das ist schwer zu sagen.

Aber eines ist klar: Wenn du Aktien abstößt, während sie im Minus sind, garantierst du dir Verluste. Und das könnte für dich einen großen finanziellen Rückschlag bedeuten. Wenn du also die Möglichkeit hast, dein Portfolio in Ruhe zu lassen und die derzeitige Welle des Abschwungs zu überstehen, solltest du diesen Weg wählen.

Der Artikel Die 1 Sache, die man in einem fallender Markt um jeden Preis vermeiden sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 13.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

