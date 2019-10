1 REIT mit über 7 % Dividendenrendite und zuverlässigen monatlichen Ausschüttungen!

Für Dividendenjäger und Sammler passiver Einkünfte können REITs eine durchaus interessante Wahl sein. Mit ihrem eher defensiven Geschäftsmodell in der Immobilienbranche können Investoren hier häufig sehr zuverlässige und hohe Ausschüttungen abbekommen, zumindest, sofern die Spezialisierung des jeweiligen Real Estate Investment Trust als krisenresistent gilt.

Viele REITs schütten zudem auch in komfortablen Rhythmen aus. Vierteljährliche Zahlungen sind so beispielsweise häufig bei US-REITs Usus, aber auch monatliche Ausschüttungen sind in wenigen Fällen durchaus möglich.

Wenn du daher aktuell auf der Suche nach einem spannenden, zuverlässigen REIT mit monatlichen Ausschüttungen und einer hohen Dividendenrendite bist, gib nun lieber fein Acht. Denn im Folgenden wollen wir uns einmal etwas näher anschauen, weshalb Apple Hospitality (WKN: A14VYT) zu diesem Kreis dazugezählt werden kann.

Das kann dieser spannende REIT

Wie wir mit einem Blick auf die aktuellen Dividenden feststellen können, handelt es sich hierbei gewiss um einen der interessanteren Vertreter. Apple Hospitality schüttet so nämlich nicht bloß monatlich seine Dividende aus, sondern ist seit einigen Jahren dabei, eine gleichmäßige runde Dividende an die Investoren zu bezahlen.

Aktuell gibt es hier nämlich 0,10 US-Dollar je Aktie und Monat, was auf das Gesamtjahr gerechnet einer Ausschüttung in Höhe von 1,20 US-Dollar entspricht. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 16,40 US-Dollar (25.10.2019, maßgeblich für alle Kurse) winkt hier somit eine attraktive Dividendenrendite von 7,31 %. Das ist durchaus interessant.

Die Dividendenhistorie von Apple Hospitality ist zwar nicht einwandfrei, denn in den vergangenen Jahren ging es hier auch mal von einer Ausschüttungshöhe von ca. 0,11 US-Dollar pro Monat auf das aktuelle Niveau bergab. Nichtsdestoweniger zahlt der US-REIT inzwischen seit vier Jahren jeden Monat eine stabile Dividende von 0,10 US-Dollar. Möglicherweise ist das das Niveau, was auch künftig stets leistbar sein wird.

Zumindest deuten wichtige Fundamentaldaten hier prinzipiell darauf hin. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam Apple Hospitality so beispielsweise auf Funds from Operations in einer Größenordnung von 1,72 US-Dollar. Dadurch beläuft sich hier die aktuelle Ausschüttungsquote gemessen an den FFO auf fast 70 %, was für einen REIT eher einem moderaten Wert entspricht.

Der Blick in den REIT

Nichtsdestoweniger existieren einige wichtige Dinge, die man zu diesem REIT ebenfalls wissen sollte. So dürfte insbesondere die Fokussierung beziehungsweise das Segment einigen Investoren Bauchschmerzen bereiten, was auch die aktuell hohe Dividendenrendite dieses US-REIT erklärt.

Apple Hospitality ist nämlich ein sogenannter Hotel-REIT, der ausschließlich in Hotels investiert. Gerade in zyklischen Abschwüngen kann dieser Bereich möglicherweise eine schwächere Periode erleben, denn wenn die wirtschaftlichen Aussichten unsicherer werden, verreisen gleichzeitig immer weniger Personen.

Eine Sache, an der wir so schnell nichts verändern können, allerdings sollten wir hier trotzdem einige Dinge bedenken. Das Portfolio von Apple Hospitality ist nämlich mit vielen bekannten Namen bestückt. Ob Marriot, Hilton oder Hyatt, alle diese bekannteren Namen zieren das Portfolio dieses Immobilienunternehmens. Möglicherweise Anziehungspunkte für ein gehobeneres Klientel, das stets reist, egal wie es um die konjunkturelle Verfassung bestimmt ist.

Apple Hospitality könnte daher möglicherweise in konjunkturellen Abschwüngen ebenfalls eine leichte Flaute erleben, allerdings könnten die starken Marken hier dennoch ein Anziehungspunkt für viele Kunden sein, zumindest kann man als Investor hierüber mal ein wenig grübeln.

7 % Dividendenrendite nie ganz ohne Risiko

Wie wir daher letztlich sehen können, handelt es sich bei Apple Hospitality definitiv um einen spannenden REIT mit einer hohen Dividendenrendite von über 7 %. Die gibt es allerdings nicht ohne Risiko, denn speziell die aktuelle Verfassung der Wirtschaft scheint insbesondere dem Hotelgewerbe ein wenig zuzusetzen.

Nichtsdestoweniger bietet Apple Hospitality gemessen am aktuellen Ausschüttungsverhältnis noch ein wenig Luft für schwächere Phasen und auch die starken Marken könnten weiter frequentiert sein. Vielleicht ist die aktuelle Bewertung daher ein spannender Zeitpunkt, um sich diesen REIT etwas näher anzusehen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019