1 REIT mit 4,68 % Dividendenrendite, dessen Ausschüttungen jedes (!) Quartal erhöht werden!

Bei W. P. Carey (WKN: A1J5SB) handelt es sich definitiv um einen besonderen REIT. Einerseits schüttet dieses Papier momentan eine Quartalsdividende in Höhe von 1,034 US-Dollar je Anteilsschein an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 88,36 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 4,68 % entsprechen würde. Aber das ist gewiss nicht alles.

Lass uns im Folgenden daher einmal gemeinsam diesen interessanten Real Estate Investment Trust ausführlicher auseinandernehmen. Denn ich bin mir sicher, dass wir hier noch viele weitere attraktive Merkmale finden werden.

Die Dividende im Blick

Aber bleiben wir für den Anfang zunächst noch bei der Dividende selbst. W. P. Carey ist nämlich ein ganz eigensinniger Ausschütter. Wobei eigensinnig in diesem Kontext definitiv sehr positiv gedeutet werden sollte.

Allein in den vergangenen 21 Jahren, in denen die Dividenden bei diesem REIT stets konstant gehalten wurden, hat W. P. Carey nämlich nicht bloß die Dividende jährlich erhöht. Sondern auch quartalsweise für ein stetes Dividendenwachstum gesorgt. Bei quartalsweisen Ausschüttungsintervallen, wohlgemerkt, was letztlich nicht weniger bedeutet, als dass W. P. Carey bei jeder einzelnen Ausschüttung eine höhere Dividende bezahlt hat als vorher. Eine definitiv bemerkenswerte Entwicklung.

Die jeweiligen Erhöhungsschritte sind hierbei zwar häufig eher klein. Zwischen den vergangenen zwei Ausschüttungen stieg die Dividende so beispielsweise von 1,032 US-Dollar auf 1,034 US-Dollar, allerdings gab es auch bereits Schritte von einem Cent im Quartalsvergleich, was letztlich ein moderates Wachstum über viele Jahre hinweg sichert.

Zudem ist die Dividende von W. P. Carey auch weitgehend sicher. Im vergangenen zweiten Quartal erwirtschaftete der REIT Funds from Operations – gewissermaßen der Erfolg aus Vermietung und Verpachtung – je Aktie in Höhe von 1,17 US-Dollar. Sprich, hier könnten weitere moderate Erhöhungen der Dividende bei einer derzeitigen Ausschüttungsquote von 88 % durchaus noch drin sein.

Ein interessantes Geschäftsmodell

Zudem verfügt W. P. Carey über ein interessantes und insbesondere defensives Geschäftsmodell. Als REIT investiert das Unternehmen selbstverständlich in Immobilien und profitiert von der Vermietung dieser Liegenschaften. Nichtsdestoweniger besitzt dieses spezielle Immobilienunternehmen hierbei ein besonders ausgeklügeltes Mietsystem.

Mit sogenannten Net-Lease-Verträgen sichert sich W. P. Carey nämlich insbesondere vor höheren Aufwendung ab. Instandhaltung und Nebenkosten sowie Gebäudeversicherungen und dergleichen werden komplett auf den Mieter abgewälzt. Zudem sichern vertragliche Mieterhöhungen hier eine stetig steigende Umsatzbasis – zumindest, sofern die Leerstandsquote niedrig bleibt.

Im zweiten Quartal belief sich diese für Immobilienunternehmen wichtige Leerstandsquote allerdings auf lediglich 1,8 % – ausgehend von einer Vermietungsquote von 98,2 % –, was durchaus eine interessante Ausgangslage ist. Denn einerseits ist ein Großteil der Immobilien derzeit langfristig vermietet, was sichere Erlöse nach sich zieht. Andererseits könnte eine Quote von fast 2 % möglicherweise auch noch moderat verbessert werden, was langfristig vielleicht noch ein wenig steigende Ergebnisse in Aussicht stellen könnte. W. P. Carey ist hier, trotz geringer Leerstandsquote, gewiss noch nicht am Limit.

Ein interessanter REIT

Wenn du mich fragst, ist W. P. Carey daher definitiv ein sehr interessanter REIT. Das defensive Geschäftsmodell mit zuverlässigen, wachsenden Erlösen hat hier letztlich für eine Dividendenhistorie gesorgt, die voll von Erhöhungen, Konstanz und moderatem Wachstum ist. Ein stimmiges Gesamtpaket, das wohl nur wenige Wünsche übrig lässt.

Möglicherweise ist gegenwärtig die Dividendenrendite für einen REIT etwas zu niedrig, allerdings sollten sich Investoren hier wohl fragen, was ihnen eine solche Qualität wert ist. Oder ob W. P. Carey nicht zumindest einen Platz auf der Watchlist verdient haben dürfte.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

