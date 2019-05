1. Quartal 2019: 1,1 % mehr Erwerbstätige als im Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Im 1. Quartal 2019 arbeiteten 44,9 MillionenErwerbstätige in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Berechnungen weiter mitteilt, stieg dieZahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland im Vergleichzum Vorjahreszeitraum um 481 000 Personen oder 1,1 %.Mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger SelbstständigeDie Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöhte sich im 1.Quartal 2019 im Vergleich zum 1. Quartal 2018 insgesamt um 551 000Personen (+1,4 %) auf 40,68 Millionen. Die Zahl der Selbstständigeneinschließlich mithelfender Familienangehöriger sank im selbenZeitraum um 70 000 (-1,7 %) auf 4,17 Millionen.Gegenüber dem 4. Quartal 2018 sank die Zahl der Erwerbstätigen im1. Quartal 2019 um 344 000 Personen (-0,8 %). Ein Rückgang derErwerbstätigkeit ist in den ersten 3 Monaten eines Jahres saisonalüblich. Dennoch war die Abnahme im Jahr 2019 geringer als imDurchschnitt der vorausgegangenen fünf Jahre (-384 000 Personen).Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung derüblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, ergab sich einZuwachs gegenüber dem Vorquartal von 148 000 Personen (+0,3 %).Dienstleistungsbereiche haben am stärksten zum Anstieg beigetragenDer Anstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartalwar auch im 1. Quartal 2019 überwiegend auf dieDienstleistungsbereiche zurückzuführen. Die größten absolutenBeschäftigungsgewinne innerhalb der Dienstleistungsbereiche gab es imBereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit einemPlus von 189 000 Personen (+1,7 %), gefolgt vom Bereich Handel,Verkehr und Gastgewerbe mit +81 000 Personen (+0,8 %) sowie demBereich Information und Kommunikation mit +42 000 (+3,2 %). Dagegensank die Zahl der Erwerbstätigen im Bereich Finanz- undVersicherungsdienstleister um 11 000 Personen (-1,0 %) und bei denUnternehmensdienstleistern um 7 000 Personen (-0,1 %). Zu diesemBereich, der im 1. Quartal 2018 noch einen Zuwachs von 99 000Personen hatte, gehört auch der Wirtschaftsbereich Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften.Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stieg die Zahl derErwerbstätigen im 1. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um139 000 Personen (+1,7 %) und im Baugewerbe um 43 000 Personen (+1,7%). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sank dieErwerbstätigenzahl geringfügig um 2 000 Personen (-0,3 %).Arbeitsvolumen um 1,5 % gestiegenDie Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden jeErwerbstätigen erhöhte sich nach ersten vorläufigen Berechnungen desInstituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) derBundesagentur für Arbeit im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum 1.Quartal 2018 um 0,3 % auf 347,9 Stunden. Das gesamtwirtschaftlicheArbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl undgeleisteten Stunden je Erwerbstätigen - stieg im gleichen Zeitraum um1,5 % auf 15,6 Milliarden Stunden.Hinweis zu den bisher veröffentlichten ErgebnissenNeben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und dergeleisteten Arbeitsstunden für das 1. Quartal 2019 wurden die für dieQuartale 2018 veröffentlichten Ergebnisse (Pressemitteilung vom 18.Februar 2019) im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung derVolkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet. Aus derNeuberechnung resultierte eine vom bisherigen Veröffentlichungsstandfür das 4. Quartal 2018 um 0,1 Prozentpunkte höhere Veränderungsrategegenüber dem 4. Quartal 2017. Für das 1. bis 3. Quartal 2018 bliebendie Veränderungsraten unverändert, ebenso für das Jahr 2018 (+1,3 %).In den 28 Ländern der Europäischen Union stieg dieErwerbstätigkeit im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartalum +1,1 %.Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Erwerbstätigenund zur geleisteten Arbeitszeit können in der DatenbankGENESIS-Online über die Tabellen VGR des Bundes (81000-0012 und81000-0016) und Arbeitsmarkt (13321) abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:ErwerbstätigenrechnungTelefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell