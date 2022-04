1 Monat Füße stillhalten hätte dich vor einem teuren Fehler bewahrt

Einen Monat die Füße stillzuhalten, ist im Rahmen eines Buy-and-Hold-Ansatzes eigentlich nicht zu viel verlangt. Es sollte idealerweise über Jahrzehnte kaum Aktionen oder eher Käufe geben. Verkäufe hingegen eher seltener.

Aber natürlich wissen wir alle, dass so mancher Monat schwieriger ist, um die Füße komplett stillzuhalten. Der März dürfte für einige Investoren ein solcher Zeitraum gewesen sein. Trotzdem bleibt die Erkenntnis: Innerhalb der vergangenen 30 Tage nicht zu handeln, wäre zumindest kein Fehler gewesen. Oder hätte dafür gesorgt, dass du im Nachhinein so manches womöglich nicht bereust.

1 Monat Füße stillhalten: Ein Fehler …?

Der vergangene Monat ist im DAX definitiv bewegend gewesen. Seit dem 28. Februar ist wirklich eine Menge passiert, auch in der Welt. Ja, wir haben seitdem sogar einen neuen Krieg, der die Aktienmärkte und die Welt erschütterte.

Trotzdem können wir sagen: Der Aktienmarkt hat das inzwischen wieder ausgepreist. Notierte der DAX am 28. Februar noch bei 14.461 Zählern, so fanden wir ihn einen Monat später, am 25. März, erneut bei 14.305 Punkten. Das ist in etwa dort, wo wir ihn vorher gesehen haben. Aber die Zwischenzeit ist das, was wirklich relevant ist.

Innerhalb dieses Monats korrigierte der DAX schließlich in der Spitze bis auf 12.438 Punkte, was ein zwischenzeitliches Minus von 14 % implizierte. Aber einen Monat später sehen wir: Das ist mit Blick auf den Indexstand zumindest jetzt wieder vorbei. Wer jedoch in der Nähe des Tiefpunkts verkauft hätte, der hätte bereits kurzfristig eine Performance verpasst oder schlimmer: vielleicht noch einen Verlust eingefahren. Lediglich einen Monat lang nichts zu tun und die Füße stillzuhalten wäre die eine Veränderung gewesen, die ausgereicht hätte.

Es bleibt dabei: Buy-and-Hold ist entscheidend

Wir können eine Menge Lektionen hiervon mitnehmen. Vielleicht auch, dass die politische oder sogar militärische Börse erneut kurze Beine hat. Oder auch nicht, das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten noch sehen. Für den Moment ist mein einziger Take-away, dass das Nichtstun viele Investoren vor einem Fehler bewahrt hätte. Dem Fehler, zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Die Investoren, die mit den Füßen stillhielten, freuen sich über die erholten Kurse.

Das heißt, dass es nicht zwangsläufig darauf ankommt, mit einem Discount zu kaufen. Auch das wäre kurzfristig orientiert zwar schlau gewesen, das schafft aber vielleicht nicht jeder Investor. Aber im Zweifel gilt es, einfach nichts zu tun und die Füße stillzuhalten. Der Buy-and-Hold-Ansatz ist derjenige, der Fehler reduziert. Solche zum Beispiel, bei denen ein Dip ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für einen Verkauf gewesen wäre.

Der Artikel 1 Monat Füße stillhalten hätte dich vor einem teuren Fehler bewahrt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022