Mit 1 Millionen US-Dollar an Preisgeldern startet HUAWEI weltweiten HMS App Innovation Contest

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -- Top-Entwickler aus fünf Großregionen sind eingeladen, innovative Apps unter Einbindung von HMS Core zu entwickeln, die geballten Kapazitäten von Huaweis Dreiklang aus Chipsätzen, Geräten und Cloud - Entwickler aus aller Welt können in dem Vorzeige-Wettbewerb insgesamt 1 Millionen US-Dollar an Preisgeldern in bar gewinnen, Mittel stammen aus dem Shining-Star-Programm - Neben den ausgelobten Preisgelder werden die Apps in der der HUAWEI AppGallery beworben, über die 650 Millionen Nutzer von Huawei-Geräten und noch mehr Menschen erreicht werdenProgrammierer aus aller Welt sind seit dem Start des HUAWEI HMS App Innovation Contest, dem "Apps UP" , am 30. Juni eingeladen, sich und ihre Fertigkeiten auf einer globalen Bühne zu messen.Beim Auftakt-Wettbewerb werden Neueinsteiger gegen erfahrene Entwickler antreten und innovative Apps programmieren, die das tägliche Leben erleichtern. Der "Apps UP"-Contest soll als Plattform für an dem Wettbewerb teilnehmende Entwickler aus fünf Großregionen dienen: Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika und China werden zeigen, was sie können und wie innovativ sie sind.HMS Core umfasst die Kapazitäten von Huawei aus den Bereichen Chipsätze, Geräte und Cloud (Chipset-Device-Cloud), womit den Entwicklern so wichtige Mittel zur Verfügung stehen, wie etwa das Kit für Maschinelles Lernen, HiAI, die AR Engine und noch mehr. Entwickler können problemlos direkten Zugang erhalten und haben durch die Einbindung von HMS Core in ihre Apps die Möglichkeit, ihre aus allen möglichen Anwendungsfällen gesammelten Informationen auf sämtlichen Geräten zu verbreiten.Die AppGallery wird immer umfangreicher und gehört auf dem globalen Markt für Apps zu den drei Größten, was den Gewinnern des "Apps UP"-Wettbewerbs die Gelegenheit gibt, ihre Apps in der HUAWEI AppGallery zu bewerben. Diese werden dadurch für Hunderte von Millionen Gerätenutzer in mehr als 170 Ländern und Regionen zugänglich. Außerdem profitieren sie noch von AppGallery Connect, der offenen Plattform für Mobil-Apps mit Komplettservice, die Entwicklern dabei hilft, innovativ zu sein und ihre Arbeit effektiv auszuführen.Preise und weitergehende Vorteile sind:- Insgesamt 1 Millionen US-Dollar aus Mitteln des Shining-Star-Programms als Preisgelder in bar in den folgenden Kategorien: Beste App, Bestes Game, App mit dem größten gesellschaftlichen Einfluss, Beliebteste App, Besondere Erwähnung - Die Möglichkeit, auf einer globalen Bühne gegen andere anzutreten und seine technischen Fertigkeiten unter Verwendung des führenden HMS Core unter Beweis stellen zu können - Gespräche mit Branchenexperten und Mitgliedern der "Apps UP"-Fachjury - Freier Zugang zu Entwickler-Veranstaltungen, -Kursen und -Zertifikaten von HuaweiUm den Start des Wettbewerbs gebührend zu feiern, hat Huawei am Dienstag, dem 30. Juni um 12.00 Uhr (UTC+1) eine virtuelle Live-Veranstaltung durchgeführt, um zu zeigen, was die Entwickler erwartet. Auf dem Event, der gleichzeitig die Eröffnung des weltweiten Contests darstellte, hielt unter anderem Zhang Ping'an, Präsident des Bereichs Consumer Cloud Service der Huawei Consumer Business Group, erfolgreicher App-Entwickler und Fachmann für HMS Core, eine Rede.Auf der Auftaktveranstaltung wurden auch Beispiele für die Einbindung von HMS Core vorgeführt, wie etwa die Kunst-App Sketch AR, bei der es sich um eine Anwendung handelt, die HUAWEI HiAI nutzt, um eine smartere App für die Erzeugung von virtueller Kunst zu schaffen. Ein weiteres Beispiel ist StorySign, in das das Kit für Maschinelles Lernen eingebunden ist. Hier kommen Bilderkennung und die optische Zeichenerkennung, die HUAWEI HiAI Optical Character Recognition (OCR), zusammen und übersetzen beliebte Kinderbücher, damit auch gehörlose Kinder die Erzählungen genießen können.In einem Kommentar zum Start des HUAWEI HMS App Innovation Contest, "Apps UP", sagte Zhang Ping'an: "Die Zahl der talentierten Entwickler für die HMS-Umgebung wächst. Die Arbeit, die die Entwickler leisten, bedeutet so viel für unser tägliches Leben. Mithilfe der von ihnen entwickelten Apps versetzen sie uns in die Lage, uns ohne große Schwierigkeiten in der Welt, in der wir leben, zu bewegen. Wir bei Huawei möchten Entwickler einladen, bei uns mitzumachen und am Aufbau einer besseren Zukunft mitzuarbeiten und ihre Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen - indem sie HMS Core von Huawei Mobile Services nutzen."Wie kann man mitmachenUm dabei sein zu können, müssen sich die Teilnehmer anmelden, indem sie zwischen dem 30. Juni und dem 30. August ein Konto auf der offiziellen Website ( https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup ) einrichten und sich entweder als Einzelteilnehmer oder als Team aus bis zu drei Mitgliedern eintragen. Alle Apps müssen unter Einbindung von HMS Core entwickelt und bis zum 30 August 2020 spätesten um 18.00 Uhr (UTC+8) auf der offiziellen Website des Wettbewerbs eingereicht werden. Dort bewertet dann eine Jury, die aus Branchenexperten aus den Regionen besteht, jede Einreichung nach den Kriterien sozialer Mehrwert, geschäftlicher Mehrwert, Benutzerfreundlichkeit und Originalität.In einer zweiten Stufe können die Top-20-Apps auf der Shortlist für jede Großregion öffentlich begutachtet werden. Ab dem 21.September stehen die Apps der Öffentlichkeit zum Download auf der offiziellen Website des Wettbewerbs oder in der HUAWEI AppGallery bereit und können es dann bis ins Finale schaffen, das im Oktober stattfindet.Bist du bereit, die unendlichen Möglichkeiten der App-Welt gemeinsam mit Huawei zu nutzen? Erfahren Sie mehr unter https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup .#HMSInnovateforall-ENDE-Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198991/USD_1_Million_Innovation.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198993/Zhang_Ping_an_President.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198992/Innovation_digital_inclusion.jpgPressekontakt:Yiwen Zhuzhuyiwen3@huawei.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111965/4640899OTS: Huawei Consumer Business GroupOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell