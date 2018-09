1 Million $ für Handlungsaufruf an die globale Maker- und Innovator-Gemeinde, sich drängenden Problemen anzunehmen

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Die Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity bringt inNew York vier Global Maker Challenges auf den Weg- Die Initiative will die globale Community von Makern undInnovatoren dazu inspirieren, reale Herausforderungen zu lösen- Unter anderem geht es um nachhaltige Städte, die digitale Kluft unddigitale Kompetenz, den Wandel im ländlichen Raum und Null Hungersowie nachhaltige Energieversorgung.Die Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity, eineInitiative des Global Manufacturing and Industrialisation Summit, hatim Rahmen der Solve Challenge Finals 2018, die von MIT Solve in NewYork ausgerichtet wurden, vier Global Maker Challenges gestartet.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748549/GMIS_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748551/GMIS_Badr_Al_Olama.jpg )Mit Geldpreisen, Mentorschaft und Zugang zu globalenOrganisationen in Höhe von 1 Million USD will die Mohammed bin RashidInitiative for Global Prosperity die 'Maker'-Community dazuinspirieren, sich einiger der schwierigsten gesellschaftlichenHerausforderungen anzunehmen, von denen weltweit über 1 MilliardeMenschen betroffen sind. In Anlehnung an die NachhaltigenEntwicklungsziele der Vereinten Nationen, sollen durch die InitiativeUnternehmer, Innovatoren und Technologen befähigt werden,gesellschaftliche Innovation und weltweiten Wohlstand voranzubringen.Die vier Global Maker Challenges wurden in Kooperation mit achtUN-Organisationen und NGOs aufgestellt und durch eine engagierteRoadshow in Boston, Wien und Kairo bestimmt, die von MIT Solveveranstaltet wurde - eine soziale Unternehmung mit Verbindung zumMassachusetts Institute of Technology. An den Design-Workshops derChallenge nahmen mehr als 300 Experten aus Regierungen, globalenOrganisationen und privaten Unternehmen sowie Startup-Inkubatoren undakademische Forscher aus aller Welt teil.Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsidentund Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrschervon Dubai, engagiert sich stark für humanitäre Belange und hat dasLeben von über 130 Millionen Menschen in 116 Ländern berührt undverbessert. Er hat die Bedeutung der Innovation zur industriellenTransformation und Stärkung von Volkswirtschaften und Gesellschaftenerkannt. Die Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperityvereint die Global Maker Challenge, eine Online-Plattform für offeneInnovation zur Förderung des weltweiten Wohlstands durchProduktinnovation, und den Global Prosperity Award, ein renommierterglobaler Preis, mit dem soziale Unternehmensverantwortung zurStärkung von Durchhaltekraft, Gemeinwesen, Harmonie und Würde auf derganzen Welt anerkannt und belohnt wird.Global Maker Challenges 2018:1. Nachhaltige Energieversorgung: Wie erhalten Millionen Menschen,die in ländlichen und abgelegenen Gebieten leben, Zugang zukohlenstoffarmer Elektrizität?2. Digitale Kluft und digitale Kompetenz: Wie können Menschen inabgelegenen Gebieten zuverlässige und bezahlbareInternet-Konnektivität erhalten und nutzen?3. Wandel im ländlichen Raum und Null Hunger: Wie können Landwirtein entwicklungsschwächeren Ländern durch moderne Methoden dernachhaltigen Agrarproduktion und Erhaltung die Ernteerträge vonNutzpflanzen und Ertrag bringenden Pflanzen erhöhen?4. Nachhaltige Städte: Wie können sich Städte Technologien zunutzemachen, um die Verbreitung ansteckender Krankheiten einzudämmenund die nächste Pandemie zu verhindern?Badr Al Olama, Chef des Organisationskomitees des GlobalManufacturing and Industrialisation Summit (GMIS), sagte bei seinerGrundsatzrede: "In den Vereinigten Arabischen Emiraten war Innovationschon immer die zentrale Idee der Strategie des produzierendenGewerbes, seit der Gründer unserer Nation vor fast 100 Jahren seineVision für das Land formuliert hat. Es geht darum, ein weltweitesKonzept für inklusive und nachhaltige industrielle Entwicklung zuerarbeiten, um ein Ökosystem zu errichten, das sich auf Technologie,Kreativität und Gemeinschaft stützt. Durch die Mohammed bin RashidInitiative for Global Prosperity sind wir in der Lage, drängendeFragen wie Armut, Hunger, Bildung und ökologische Nachhaltigkeit zuadressieren. Dies ist der Beginn einer neuen Bewegung, wo wir dieBestrebungen der Millenials mit dem globalen Gemeinwohl in Einklangbringen. Wir wollen ihre Energie und Kreativität bündeln, um Chancenfür Benachteiligte und in den bedürftigsten Gemeinden zu schaffen."Für unser Video HIER KLICKEN (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_CKPHZ-2DORCYQ&d=DwMFaQ&c=pGAtl8d12EWJ86IlddzumfO7BP47-YE_yzWdHICA3WI&r=fOoQhL8MwPmXJaFyPOrSj8Vt_QyjJ2vrvEzDzvJe6Oo&m=aGZm-Dkw3wgO6_e4fHHFwVdhFoqZA8o6-_RJkYCTbaU&s=nm8XQq9Td8gkPIgik0Q0pv4PlnrF-kQxmntU2MVSRy8&e=)Informationen zur Mohammed bin Rashid Initiative for GlobalProsperity:Die Mohammed bin Rashid (MBR) Initiative for Global Prosperity,ein Geschenk von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin RashidAl-Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VereinigtenArabischen Emirate und Herrscher von Dubai, an die Welt, ist eineambitionierte und einflussreiche weltweite Verlängerung der eigenentransformativen Vision der VAE, die sich auf vier zentrale Wertestützt: Durchhaltekraft, Gemeinwesen, Harmonie und Würde. Sie vereintdie MBR Global Maker Challenge - eine Online-Plattform für offeneInnovation für 'Maker' und Innovatoren, um ganz bestimmte, realeHerausforderungen zu lösen, und den MBR Global Prosperity Award - einrenommierter globaler Preis, mit dem soziale Innovation durch dasproduzierende Gewerbe zum Wohl der Menschheit anerkannt und belohntwird. Die Initiative bringt Unternehmen, Startups und Unternehmer,Regierungen und NGOs zusammen, um ein Ökosystem aufzubauen, das dieEntstehung neuer Unternehmungen, neuer Arbeitsplätze und neuerLösungen zur Unterstützung der Nachhaltigen Entwicklungsziele derVereinten Nationen ermöglicht.Haftungsausschluss: Diese Nachricht (inklusive aller Anhänge) istvertraulich und ausschließlich für die Personen oder Organisationenbestimmt, an die sie adressiert ist. Sie enthält möglicherweiseschutzwürdige oder vertraulichen Informationen. Falls Sie nicht dervorgesehene Empfänger sind, dürfen Sie sie nicht kopieren,weitergeben oder in Vertrauen darauf irgendwelche Handlungen begehen.Falls Sie diese Nachricht fälschlicherweise erhalten haben,benachrichtigen Sie uns bitte, indem Sie den Absender telefonischoder per E-Mail kontaktieren. Mit dieser Fußnote wird darüber hinausbestätigt, dass diese E-Mail-Nachricht auf Computerviren geprüftwurde.Pressekontakt:Nicola HooperHead of CommunicationsGMIS+44-7393-819-619nicola@gmisummit.comOriginal-Content von: Global Manufacturing and Industrialisation Summit, übermittelt durch news aktuell