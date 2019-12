1 Million Euro für 150 Postcode-Gewinner in Brüggen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Geldregen für alle Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotteriein der Postleitzahl 41379. Der Monatsgewinn im Dezember fällt auf dasnordrhein-westfälische Brüggen. Zum ersten Mal werden 1 Million Euro imMonatsgewinn ausgeschüttet: 500.000 Euro gewinnt ein Teilnehmer mit dem Postcode41379 DU, weitere 500.000 Euro teilen sich 149 Teilnehmer in der gleichenPostleitzahl. Überrascht werden sie vom Botschafter der Soziallotterie KaiPflaume. Ebenfalls mit vor Ort sind Bürgermeister Frank Gellen sowieFörderprojekte aus der Region, die dank der Teilnehmer unterstützt werden.Was nach einem Wintermärchen klingt, wird für Burkhard* aus BrüggenWirklichkeit: 10 Tage vor Weihnachten klingelt Postcode Lotterie-Botschafter KaiPflaume und übergibt ihm einen goldenen Umschlag. Der Berufskraftfahrer gewinntden Postcode Monatsgewinn im Dezember und damit eine halbe Million Euro. Dankseines gezogenes Postcodes 41379 DU gewinnen alle weiteren Teilnehmer in seinerPostleitzahl mit. Pro Los bekommt jeder der 149 Postleitzahl-Gewinner 2.673Euro. Alle gemeinsam teilen sich somit eine Million. Grund genug fürBürgermeister Frank Gellen persönlich zu gratulieren.Seit Januar diesen Jahres nimmt der 50-Jährige an der Soziallotterie teil undkann nicht fassen, dass er sich und seiner Familie mit dem Gewinn über 500.000Euro nun ein paar lang ersehnte Wünsche erfüllen kann: "Ich möchte ein neuesAuto kaufen, mich nach einer Eigentumswohnung umschauen, etwas für die Renteanlegen und natürlich weiter bei der Postcode Lotterie teilnehmen und somitandere unterstützen." Ganz besonders denkt er an seine großen Kinder: "Ichmöchte sie unterstützen, damit sie im Leben Vollgas geben können."Seit Beginn der Deutschen Postcode Lotterie konnten allein dank der Teilnehmeraus Nordrhein-Westfalen 5,6 Millionen Euro für den guten Zweck zur Verfügunggestellt werden. Kai Pflaume freut sich über diese Entwicklung: "Was gibt esSchöneres als zu helfen? 30 Prozent der Loseinnahmen gehen an gemeinnützigeProjekte. Seit 2016 unterstützen die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotteriebereits 1.700 soziale und grüne Projekte in ganz Deutschland." Zu diesenProjekten zählen unter anderem LOOP Kinder- und Jugendhilfe, ZAPUH Grenzlande.V. sowie die Brüggener Tafel e.V., die ebenfalls bei der Gewinnerüberraschungin Brüggen mit vor Ort sind. Ein besonderes Highlight: Der Weihnachtstruck derTil Schweiger Foundation, der Geschenke an die Kinder der Tafel sowieKindergärten aus der Region verteilt.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Datenwichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner undveröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nachvorheriger Einwilligung. Der Gewinner wird mit seinem Vornamen benannt.Über die Deutsche Postcode Lotterie:Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt,fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinemPostcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencodezusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet -alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Losemit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaftenmiteinander und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer.Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichenUnterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits knapp 1.700 Projekte mit33,5 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuthentscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter:www.postcode-lotterie.de/projekte.Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungennehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner.Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder unter derkostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Briefoder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächsteZiehung ist am 3. Januar.Pressekontakt:Janina StantonPresse und Kommunikation, Deutsche Postcode LotterieMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-32Email: presse@postcode-lotterie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41583/4470291OTS: Deutsche Postcode LotterieOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell