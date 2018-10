$1 Milliarde US-Lotterie sorgt für weltweiten Kaufrausch

London (ots/PRNewswire) -theLotter.com: "Ausländische Tippscheinverkäufe für die amFreitagabend stattfindenden US Mega Millions auf einem Rekordhoch."Der in dieser Woche anstehende 868 Millionen US-Dollar Jackpot inder amerikanischen Mega Millions Lotterie (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-megamillions/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=MegaMillionsPage&utm_campaign=PR_MM868M_PB_2018_10_17_worldwide_link1_DE) zieht eine große Anzahl von Spielernaußerhalb der USA auf theLotter.com an, wo diese ihre offiziellenTippscheine online kaufen können. Der übergroße Jackpot wird aufgrunddes weltweiten Interesses voraussichtlich vor der Ziehung noch weiteransteigen. Die Mega Millions, so wird von Brancheninsidern allgemeinerwartet, werden wohl sogar die Marke von einer Milliarde Dollarübersteigen.TheLotters Sprecher Austin Weaver: "Nach millionenschwerenJackpot-Gewinnen durch theLotter-Spieler aus Panama, Kanada,Australien und Europa (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_US868M_MM_2018_10_17_worldwide_link2_DE) ziehen die MegaMillions aktuell wieder unzählige Besucher aus der ganzen Welt an.Der Jackpot am Freitagabend ist der größte Mega Millions Jackpot inder Geschichte und der zweitgrößte Jackpot aller Lotterien jemals(nur Powerball hat die Milliardengrenze einmal überschritten), und soarbeiten unsere US Kuriere rund um die Uhr, um Tippscheine für Kundenaus Übersee zu kaufen. "Weaver fährt fort: "Wir haben in den letzten Jahren ein schnellesweltweites Wachstum gesehen. Dies ist zum großen Teil auf dieMedienpräsenz unserer ausländischen Jackpot-Gewinner zurückzuführen.Die Spieler vertrauen theLotter, da theLotter bei Online-Lotterieneine Ausnahme darstellt: Wir gehören zu den wenigen Betreibern, dieoffizielle und physische, echte Tippscheine kaufen. Bei vielenOnline-Mitbewerber sieht es so aus, als täten sie das gleiche wiewir, lesen Sie aber ihr Kleingedrucktes werden Sie feststellen, dassdiese tatsächlich nur Wetten auf den Ausgang der Lotterien anbieten.Mit anderen Worten, sie sind nur Wettanbieter, ohne Bezug zureigentlichen Lotterie. Wir arbeiten ganz anders. Unsere Kuriere inden USA gehen jeden Tag raus und kaufen und scannen Tippscheine fürKunden. Wenn jemand gewinnt, wird er (oder sie) in die USA geflogen,um den Preis persönlich in Anspruch zu nehmen! Es ist legal, wirmachen dies seit mehr als einem Jahrzehnt und es ist sicher. DiePapier-Tippscheine der Kunden werden in einem Safe aufbewahrt. ""US-Jackpot Niveaus klettern jetzt wieder auf Höhen, die wir vorzwei Jahren gesehen haben - der aktuelle $868 Millionen Jackpot derMega Millions am Freitagabend (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-megamillions/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=MMpage&utm_campaign=PR_US868M_MM_2018_10_17_lastparagraph_worldwide_DE) ist definitiv das Material, aus dem Träume gemachtsind. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir mit einemweiteren Multimillionär feiern! Die Frage ist nur: Aus welchem Land?"Pressekontakt:theLotter Media, +44-20-3150-0476,media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell