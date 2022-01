1 Megatrend, der Millionäre hervorbringt, und 10 passende Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Megatrends sind tiefgreifende Entwicklungen, die in einem Bereich zu starken Veränderungen führen. Die Welt ist ständig im Wandel und deshalb lassen sich diese Bewegungen nicht aufhalten. In der Wirtschaft führen sie meist zu noch mehr Effizienz und technologischem Fortschritt.

Megatrend Cloud-Computing

An der Börse eröffnen Megatrends aber auch immer wieder neue Chancen, mit den stark wachsenden Bereichen und den passenden Unternehmen das eigene Vermögen zu vervielfachen. Ein Sektor, der derzeit und in der Zukunft stark profitiert, ist das Cloud-Computing. Der Begriff bezeichnet die Nutzung von zum Beispiel Servern, Datenbanken, Software oder Analysediensten über das Internet, das in diesem Zusammenhang als Cloud bezeichnet wird.

Der Megatrend bringt für Unternehmen Kostenvorteile mit sich und da sie zueinander im Wettbewerb stehen, müssen sie früher oder später fast alle darauf zurückgreifen. Viele Firmen speichern ihre Daten dann nicht mehr in eigenen Rechenzentren oder kaufen bestimmte Software, sondern nutzen die Cloud-Dienste. Dafür bezahlen sie eine Gebühr, die geringer ausfällt, als wenn sie selbst große Investitionen vornehmen müssten.

Cloud-Computing bringt aber noch viele andere Vorteile mit sich. So sind die Speichermöglichkeiten fast unbegrenzt. Unternehmen können weltweit von jedem Standort aus auf die Daten zugreifen. Sämtliche Dienste und Software sind immer auf dem neuesten technologischen Stand. Zudem lassen sich so die Daten effizienter auswerten und vor Cyberattacken schützen. Schätzungen zufolge wächst der Markt und Megatrend bis 2026 mit einer Rate von 16,3 % auf 947,3 Mrd. US-Dollar.

Nicht mit allen Megatrends lassen sich große Renditen erzielen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die entsprechenden Unternehmen nur schwer Geld verdienen, wie es oft bei den erneuerbaren Energien der Fall ist. Doch mit Cloud-Computing realisieren die entsprechenden Konzerne hohe Gewinnmargen, die in Verbindung mit dem Wachstum zu stark steigenden Aktienkursen führen.

Welche Unternehmen profitieren

Einer der größten Anbieter ist Amazon (WKN: 906866). Die meisten Menschen denken bei dem Unternehmen an seinen Onlinehandel, aber das Cloud-Computing-Segment ist mittlerweile wertvoller. In den ersten drei Quartalen 2021 trug es 61,8 % zum operativen Gewinn bei.

Ein weiterer großer Anbieter ist Microsoft (WKN: 870747). Selbst Bill Gates hätte bei seinem Unternehmensrückzug und Aktienverkauf nie gedacht, dass sich seine Anteile noch einmal mehr als verzehnfachen hätten können. Der Megatrend Cloud-Compting ist ein Grund dafür.

Weitere große Anbieter sind Alphabet (WKN: A14Y6F), Alibaba (WKN: A117ME), Oracle (WKN: 871460), IBM (WKN: 851399) ServiceNow (WKN: A1JX4P), SAP (WKN: 716460), VMWare (WKN: A0MYC8) und Salesforce (WKN: A0B87V). Etwas Vorsicht ist aber auch bei diesen Megatrend-Aktien angebracht, denn einige sind schon hoch bewertet.

Der Artikel 1 Megatrend, der Millionäre hervorbringt, und 10 passende Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien), Amazon, Microsoft, Salesforce.com und ServiceNow, Inc. und empfiehlt VMware.

