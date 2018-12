1 Marihuana-Aktie und 1 Wasser-Aktie auf Allzeithöchstständen, während der Markt einbricht

Die Börse geht in die Knie. Seit dem 1. Oktober sind der S&P 500 und der Nasdaq-Index bis zum 21. November um 8, 8 % bzw. 13,3 % gefallen. Viele hoch bewertete Aktien, insbesondere im Technologiesektor, wurden sogar viel stärker getroffen.

Der Marktrückgang betrifft viele Sektoren. In den ersten drei Tagen dieser Woche gab es 10 bis 20mal mehr Aktien auf Tiefstständen als Aktien, die neue Jahreshöchststände erreichten.

Zwei Aktien aus der letzteren Gruppe, die nicht nur neue Jahreshöchststände erzielt, sondern auch neue Allzeithöchststände in dieser Woche erreicht haben, sind Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) und der Wasserriese American Water Works (WKN:A0NJ38).

Dem Abschwung trotzen

Seit dem 1. Oktober haben die Aktien von Innovative Industrial Properties (IIP) und American Water Works den S&P 500 um mehr als 16 % bzw. 13 % und den Nasdaq um noch größere Prozentsätze übertroffen.

Wichtige Kennzahlen

Unternehmen Marktkapitalisierung Dividendenrendite Rendite seit Jahresbeginn 2018 5-Jahres-Rendite Innovative Industrial Properties 509,1 Millionen USD 2,9 % 64,8 % k. A.

(185 % seit dem Börsengang am 16.12.) American Water Works 16,5 Milliarden USD 2 % 2,2 % 143 % S&P 500 — 2 % 0,8 % 64,9 %

(32,8 % seit dem Börsengang von IIP)

Datenquellen: Yahoo! Finanzen und YCharts.

Beide diese Aktien sind Dividendenzahler, was nicht verwunderlich ist, da viele Anleger in Zeiten von Marktschwankungen und Volatilität zu defensiven Aktien tendieren. Unter gleichen Voraussetzungen gelten Dividendenaktien im Allgemeinen als weniger riskant als Nicht-Dividendenzahler. (Obwohl das nicht wahr ist, wenn es um sehr ertragsstarke Dividendenaktien geht.)

Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Unterschiede. IIP ist erst seit zwei Jahren im Geschäft und wird öffentlich gehandelt, während American Water seit Ende des 19. Jahrhunderts existiert. IIP-Aktien sind Small Cap-Aktien, während American Water-Aktien Large Cap-Aktien sind. Die regulierte Wasserversorgungsbranche ist eine der risikoärmsten und am wenigsten volatilsten Branchen, während der Marihuana-Sektor recht riskant und volatil ist.

Innovative Industrial Properties

Das erste, was ein potenzieller Investor von Innovative Industrial Properties wissen sollte, ist, dass das Unternehmen als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert ist. Die solide Dividende der Aktie von derzeit 2,9 % ist auf diese Unternehmensstruktur zurückzuführen. REITs sind verpflichtet, mindestens 90 % ihrer Erträge als Dividende auszuschütten und erhalten dafür eine Steuerbegünstigung.

IIP kauft Immobilien in den US-Bundesstaaten, in denen medizinisches Marihuana legal ist, und vermietet sie an Cannabis-Anbauer. Dieser Finanzierungsservice ist besonders wertvoll, da die Unternehmen, die direkt mit Marihuana zu tun haben, oft Schwierigkeiten haben, Mittel aus traditionellen Quellen zu erhalten, da Cannabis auf Bundesebene in den USA illegal ist.

Derzeit besitzt Innovative Industrial Properties 10 Immobilien, die alle vermietet sind. Es handelt sich um langfristige, Triple-Net-Mietverträge (Mieter zahlen Grundsteuer, Versicherung und Instandhaltung) mit integrierten jährlichen Mieterhöhungen, was zu einem durchaus vorhersehbaren Ertragsstrom führt. Im Gegensatz zu den meisten Marihuana-Unternehmen ist IIP profitabel, was es zu einem weniger riskanten Instrument macht. Anfang dieses Monats veröffentlichte IIP starke Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 152 %, das Ergebnis je Aktie (EPS) um 133 % und die bereinigten operativen Mittel (ähnlich dem „Ergebnis“ für REITs) um 81 %.

American Water Works

American Water ist das größte börsennotierte Wasser- und Abwasserunternehmen in den USA. Es ist in 47 Staaten – 16 davon als regulierter Versorgungsbetrieb – und Ontario, Kanada, tätig. Das regulierte Geschäft macht den Löwenanteil an Umsatz und Ergebnis aus, man verfügt aber auch über mehrere weitere Geschäfte. Dazu gehören der Bau und Betrieb von Wassersystemen für Militärstützpunkte im ganzen Land sowie die Wasserversorgung und damit verbundene Dienstleistungen für Erdgasexplorations- und -förderunternehmen im Appalachen-Becken.

Die Wettbewerbsvorteile von American Water gegenüber den Mitbewerbern ergeben sich aus seiner Größe und geografischen Vielfalt als größter Anbieter in den USA. Die Größe bietet dem Unternehmen mehr Ressourcen als seinen Mitbewerbern für Übernahmen, während seine breitere geografische Präsenz es ihm ermöglicht, seine Expansion durch Übernahmen effizienter zu gestalten.

In den ersten neun Monaten 2018 stieg das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis pro Aktie von American Water um 11,5 %. Die Analysten der Wall Street erwarten, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren das Ergebnis mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8,2 % steigern wird.

Kurz gesagt, American Water Works ist eine solide langfristige Investition, während Innovative Industrial Properties einen Blick wert ist.

Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 23.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Innovative Industrial Properties.