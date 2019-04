1. Mai - Menschenrechtsinstitut empfiehlt Erhöhung der Ausgleichsabgabe für mehr Beschäftigung von Menschen mit schweren Behinderungen

Berlin (ots) - Anlässlich des Tags der Arbeit empfiehlt dasDeutsche Institut für Menschenrechte Politik und Unternehmen, dieAnstrengungen in Richtung eines inklusiven Arbeitsmarktes zuverstärken. "Die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen inklusivenArbeitsmarkt müssen weiterentwickelt werden, dazu gehört auch eineNachsteuerung der Anreiz- und Regulierungsstrukturen einschließlichder Erhöhung der Ausgleichsabgabe", erklärt Valentin Aichele, Leiterder Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des DeutschenInstituts für Menschenrechte. "Wir hoffen, dass ein solches Signalder Politik an die Unternehmen das Thema inklusiver Arbeitsmarktinsgesamt voranbringt", so Aichele weiter. Der Politikansatz'Freiwilligkeit' habe die erforderliche Gleichstellung imArbeitsleben bisher nicht gebracht.Menschen mit Behinderungen sind auf dem Arbeitsmarkt inDeutschland immer noch stark unterrepräsentiert undüberdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. Die seit Jahrengeltende Mindestvorgabe für Unternehmen, wenigstens fünf Prozentihrer Arbeitsplätze an schwerbehinderte Menschen zu vergeben, wirdnur zu unzureichend erfüllt. Viele Unternehmen beschäftigen gar keineschwerbehinderte Person.Hintergrund:Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlichmonatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen mindestens fünf Prozentihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit schwerer Behinderung besetzen.Erreichen die Arbeitgeber die Quote zur Beschäftigungsverpflichtungnicht, müssen sie jährlich eine Ausgleichsabgabe an dasIntegrationsamt abführen.Weitere InformationenWer Inklusion will, sucht Wege. Zehn JahreUN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Berlin: DeutschesInstitut für Menschenrechte, 2019.http://ots.de/cNhQDQDas Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängigeNationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es ist gemäß denPariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (A-Status).Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen.PressekontaktBettina Hildebrand, PressesprecherinTel.: 030 259 359-14E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell