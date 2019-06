1 Krebstherapie-Aktie, die jetzt eine Kaufgelegenheit ist

Weitere Suchergebnisse zu "Illumina":

Es gibt gute Nachrichten im Kampf gegen Krebs. Zwar sind weltweit immer noch viele Menschen von dieser Erkrankung betroffen, aber innovative Unternehmen erzielen Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Krebs. Viele dieser Unternehmen sind großartige Gelegenheiten für langfristige Investoren.

Wir haben unseren Motley-Fool-Autor Keith Speights gebeten, diejenige Aktie für Krebsbehandlung zu nennen, von der er denkt, dass sie jetzt eine Kaufgelegenheit ist. Die Gründe, warum er Illumina (WKN:927079) gewählt hat, klären wir hier.

Dreiseitenangriff auf den Krebs

Illumina wird dir bei dem Gedanken an Krebsbehandlungen vielleicht nicht als Erstes einfallen. Aber der Marktführer bei Gensequenzierung ist ein großer Player beim Kampf gegen den Krebs. Und das auf drei Arten.

Erstens hilft Illumina Wissenschaftlern dabei, die grundlegenden Ursachen verschiedener Krebsarten zu erforschen. So können sie wirksame Medikamente entwickeln. Zweitens werden die Produkte des Unternehmens bei der Diagnose während der Behandlung mit hochpräzisen Medizinprodukten genutzt. Das ist besonders bei der Immuntherapie der Fall. Drittens sind Illuminas Gensequenziersysteme bei der Untersuchung von flüssigen Biopsien im Einsatz, um Krebs in einem sehr frühen Stadium zu entdecken.

Lass dich von dem schwächelnden Umsatz- und Gewinnwachstum von Illumina aus dem ersten Quartal nicht in die Irre führen. Die Umsätze sollten in der zweiten Hälfte 2019 wieder Schwung gewinnen, wenn große Genomprojekte an Fahrt aufnehmen und die Kunden mehr ausgeben, bevor das Finanzjahr zu Ende geht.

Noch wichtiger ist jedoch der langfristige Ausblick von Illumina. Dieser ist wirklich gut. Genuntersuchungen werden beim Verständnis von seltenen und nicht diagnostizierten Erkrankungen immer wichtiger. Konsumentengenuntersuchungen, wie sie von Ancestry.com und 23andMe angeboten werden, werden immer beliebter, je besser gesundheitsbeeinflussende genetische Faktoren bekannt werden. Übrigens sind beide Unternehmen Kunden von Illumina. Die Explosion in personalisierter Medizin und das riesige Potenzial für flüssige Biopsien könnte zukünftig ein noch größerer Katalysator für Illumina sein.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2019. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Keith Speights hält Aktien von Illumina. The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Illumina.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 23.05.2019 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019