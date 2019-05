1 Jahr Video- und Podcast-Serie ChangeRider: YouTube-Format ChangeRider feiert TV-Premiere als Talkformat bei dem Spartensender Welt der Wunder (FOTO)

München (ots) -Am 22. Mai 2019 startet ChangeRider auf Welt der Wunder TV - zu Gast:Scout24-Gründer und Investor Joachim SchossDas zweite ChangeRider-Jahr startet mit Achim Kampker, bis April 2019CEO bei Streetscooter - erscheint am 30. Mai 2019 auf ChangeRider.comDie Non-Profit-Initiative rückt die positiven Geschichten rund umInnovation, Digitalisierung, Disruption und Wandel in den VordergrundDas Video- und Podcastformat ChangeRider (www.changerider.com),eine Art Carpool Karaoke für den digitalen Wandel, ist seit einemJahr auf YouTube sowie als Podcast auf iTunes, Spotify und Soundclouderfolgreich auf Sendung. Ab dem 22. Mai 2019 strahlt nun auch derTV-Spartensender Welt der Wunder den innovativen "Talk im Tesla" aus.Die ChangeRider-Folgen erscheinen im 2-Wochen-Rhythmus, mittwochs um22.15 Uhr und samstags, 18 Uhr in der Wiederholung.In der TV-Premiere bei Welt der Wunder nimmt Investor undScout24-Gründer Joachim Schoss auf dem Beifahrersitz Platz. Aufseiner Fahrt erzählt er, wie ihn sein Motorradunfall, bei dem ereinen Arm und ein Bein verlor, geprägt hat, wie Digitalisierung dasLeben mit Behinderung erleichtert und warum wir mehr revolutionäresDenken in der Politik brauchen.Zum Start in das zweite ChangeRider-Jahr fährtStreetscooter-Erfinder Achim Kampker mit - erscheint am 30. Mai 2019auf YouTube und am 12. Juni 2019 bei Welt der Wunder.Streetscooter, die einstige Ausgründung der Universität Aachen hatden Autoriesen gezeigt, wie man schneller, günstiger und dabei sogarflexibler ein Elektrofahrzeug entwickelt. Kampker, der die heutigeDeutsche Post-Tochter erst im April dieses Jahres verließ, äußertsich erstmals nach seinem Weggang in einem ausführlichen Interviewüber die Erfolgsgeschichte des Elektrotransporters, die Gründe seinesWeggangs sowie seine Zukunftspläne.ChangeRider mit Fokus auf Digitalisierung und gesellschaftlichenWandel trifft den Nerv der MenschenDie Non-Profit-Initiative ChangeRider erreicht seit Projektstartim Mai 2018 mit über 4 Millionen Kontakten eine hohe Aufmerksamkeitauf den Kanälen YouTube, LinkedIn, Facebook und als Podcast auf derApple-Plattform iTunes, auf iSpotify oder Soundcloud und zieht einesehr positive Jahresbilanz. Die aktuellen Folgen erreichen zwischen10.000 und 30.000 Aufrufe auf YouTube. Das Interview mit ValerieMocker, Entwicklungschefin der Innovationsstiftung Nesta, wurdemittlerweile bereits über 50.000 Mal aufgerufen. Mocker appelliert imChangeRider-Interview an Politik und Unternehmen: "Digitalisierungmuss im Alltag der Menschen starten und nicht irgendwo an rundenTischen, wo alte, weiße Männer sitzen und über unsere Zukunft reden".Über 100 Gäste nahmen bislang im ChangeRider Platz, 30 Folgenwurden ausgestrahlt, darunter auch Specials vom SZ Wirtschaftsgipfel,Startup-Konferenzen oder der BDI-Industriekonferenz Tag der DeutschenIndustrie (TDI). Am 3. und 4. Juni 2019 wird der ChangeRider erneutauf persönliche Einladung von BDI-Präsident Dieter Kempf von denAuftritten der Politiker und Wirtschaftslenkern auf dem TDIberichten.Die positiven Geschichten rund um Digitalisierung, Disruption undWandelPhilipp Depiereux, Initiator der Non-Profit-Initiative undzugleich Gründer und Geschäftsführer der Digitalberatung etventure,interviewt im ChangeRider Unternehmenslenker, Entrepreneure,Politiker und Gäste, die sich vorgenommen haben, positive Vorbilderfür den zukünftigen Wandel zu sein."Wenn vom digitalen Wandel gesprochen wird, wird es häufigbedrohlich. Dann müssen Naturgewalten herhalten, etwa das'Twitter-Gewitter', die 'Daten-Stürme' oder gleich der'Daten-Tsunami". Oder es wird martialisch, mit Troll- oder Bot-Armeenund Robotern, die mit ihrer künstlichen Intelligenz dieWeltherrschaft übernehmen", so Philipp Depiereux, Gründer undGastgeber des ChangeRider-Formats. "Kein Wunder also, dass dieMenschen dem Thema in der Mehrheit skeptisch gegenüber stehen. Wirhaben viele Macher und Gestalter in Deutschland und ich spreche mitihnen im ChangeRider, was bereits erfolgreich erreicht wurde und überihre Pläne für die Zukunft. Damit möchten wir den Menschen zeigen,wie Digitalisierung ihr Leben positiv bereichert und dass es sichlohnt, den Wandel aktiv zu gestalten. Wir brauchen wieder mehr Mut inDeutschland und Europa!"Über ChangeRider gGmbH:"Triff die Gestalter der Zukunft" - Alle zwei Wochen erscheint dieNon-Profit-Initiative ChangeRider als Video auf YouTube sowie alsinnovatives TV-Talkformat bei Welt der Wunder. Zusätzlich scheinendie Folgen als ausführlicher Podcast bei iTunes (Apple), Spotify undSoundcloud. Weitere Kanäle sind LinkedIn und Facebook.Pioniergeist statt Panik, Mut statt Angst, Erfolgsgeschichtenstatt Negativbeispiele - ChangeRider.com ist ein Talk im Tesla, einFormat, in dem Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschafterzählen, wie sie den Wandel gestalten, die digitale Transformationvorantreiben und das Land und seine Menschen nach vorne bringen. Diegemeinnützige GmbH wurde 2018 von Philipp Depiereux gegründet.Zu den ersten Gästen zählten u.a. bereits Staatsministerin fürDigitalisierung Dorothee Bär, Gisbert Rühl (CEO Klöckner) undMagdalena Rogl (Microsoft), BDI-Präsident Dieter Kempf,SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Joachim Schoss (GründerScout24-Gruppe), Roland Berger, Cem Özdemir (ehem. BundesvorsitzenderBündnis 90 / Die Grünen), Valerie Mocker (Entwicklungschefin derInnovationsstiftung Nesta) oder Thomas Bachem (Gründer der CodeUniversity). 