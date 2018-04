Berlin (ots) -Der Informationsbedarf zum Thema Cannabis als Medizin entwickeltsich seit der Legalisierung in Deutschland im März 2017 rapide. Mehrals 13.000 schwerkranke Patientinnen und Patienten haben bereits dieKostenerstattung für Cannabismedikamente von ihren Krankenkassenerhalten. Fachleute gehen von weitaus mehr Patienten aus. Doch nochimmer herrscht viel Unklarheit auf allen Seiten. Um umfassend zudiesem Thema zu informieren, ging am 4. Mai 2017 das WissensportalLeafly.de online. Heute ist die Expertenplattform für Cannabis alsMedizin mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent das führendeInfoportal für Cannabispatienten und das erfolgreichste Wissensportalzum Thema in Deutschland."Wir sind stolz darauf, dass Patientinnen und Patienten unsereInformationen zu unterschiedlichen Schwerpunkten rund um das ThemaCannabis als Medizin nutzen und wir über Deutschland hinaus bekanntsind. Die je 10 Prozent Marktanteil in Österreich und der Schweizkonnten wir durch Kooperationen mit Patientenorganisationen in beidenLändern erreichen. Das beeindruckende Wachstum von Leafly.de zeigtdeutlich, wie groß das Bedürfnis nach Informationen zu Cannabis alsMedizin ist. Auch zukünftig informieren wir ausführlich zu dem Themaund geben Patienten so wichtige Aspekte für ihre weitere Therapie.Führende Publikationen erkennen uns mittlerweile als seriöse Quellean und nennen uns regelmäßig. Dies liegt neben unserem seriösenContent auch an der hochkarätig besetzten Redaktion mit medizinischenExperten", erklärt Sandrina Kömm-Benson, Chefredakteurin vonLeafly.de.Seit dem 10. März 2017 ist es Ärztinnen und Ärzten, mit Ausnahmevon Zahn- und Tierärzten, in Deutschland erlaubt, Cannabis auf Rezeptzu verschreiben. Aus diesem Grund startete das WissensportalLeafly.de am 4. Mai 2017 mit dem Ziel, als unabhängiges Onlineportalfachlich kompetent über den Umgang und Einsatz von Cannabis alsMedizin Ärzte, Apothekerinnen, Patienten, medizinisches Fachpersonalund Angehörige in Deutschland zu informieren."Für Patienten und Angehörige sind die Informationen auf Leafly.desehr wertvoll - in vielen Gesprächen wurde deutlich, dass viele garnicht wussten, an wen sie sich zu diesem Thema wenden können.Leafly.de schließt hier eine Lücke, zeigt verschiedene Möglichkeitenvon Cannabis als Medizin in der Therapie auf und dokumentiert ganzverschiedene Patienten-geschichten mit unterschiedlichenKrankheitsbildern. So erhalten Betroffene neue Denkanstöße und könnenmit ihren behandelnden Medizinern neue Wege in der Therapie gehen",erklärt Uta Melle, Patientenbeauftragte von Leafly.de.Mit Stand April 2018 verzeichnet Leafly.de durchschnittlich 60.000Visits pro Monat, Tendenz steigend. Auf dem Informationsportal könnenInteressierte einen regelmäßigen Newsletter abonnieren, 1.500 nehmendiesen Service bereits in Anspruch. Und auch die Social MediaAktivitäten von Leafly.de hat eine hohe Reichweite: 2.300 Menschengefällt die Facebookseite, die erst im September 2017 gestartetwurde. Dieses schnelle Wachstum zeigt, wie viele MenschenInformationen zum Thema Cannabis als Medizin suchen.Nicht nur die Performancezahlen des Internetportals sprechen fürLeafly.de, auch das Team zeichnet eine interessante Besonderheit aus."Wir führen Leafly.de als reines Frauenteam. Das ist in derCannabisbranche, auch international, eine Seltenheit. In anderenLändern gilt die Branche als sehr männerdominiert", so Kömm-Benson.Für die Zukunft hat die Wissensplattform viel vor: Eineinteraktive Karte für Deutschland, Österreich und die Schweiz wirdverifizierte Ärzte, Kliniken und Anwälte auflisten, die sich mit demmedizinischen Einsatz von Cannabis auskennen. Auch CBD-Shops,Bäckereien und Apotheken werden ausgewiesen. Per zielgerichteterSuche kann man hier Ansprechpartner aus vielen wichtigen Bereichenfinden.Die Expertinnen und Experten von Leafly.de suchen auch denständigen, persönlichen Dialog. Auf ausgesuchten Veranstaltungen, wiedem Hauptstadtkongress für Ärztinnen und Apotheker im Juni in Berlinoder der Patientenlounge zur Cultiva im Oktober in Wien, wird dieChefredaktion gemeinsam mit Experten präsent sein und Informationenrund um das Thema Cannabis als Medizin geben.Interessierte erhalten weitere Informationen unter www.leafly.de.Über Leafly.de:Das Wissensportal Leafly.de gibt seit 4. Mai 2017 Antworten aufdie am häufigsten gestellten Fragen rund um den Einsatz von Cannabisals Medizin in Deutschland. Nach der Gesetzesänderung im März 2017herrscht bei Patienten, Angehörigen, Ärzten, Apothekern,Pflegepersonal und Forschern nach wie vor Unsicherheit durchfehlendes Wissen. Bei Leafly.de schreiben Experten und erfahreneAutoren rund um die Cannabis im medizinischen Kontext. Damit ist dieWebseite das einzige Portal in Deutschland, das sich ausschließlichmit diesem Thema befasst. Mehr unter www.leafly.de.Pressekontakt:[know:bodies]gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbhProf. Dr. Astrid Nelkesophie-charlotten-str. 10314059 berlintel 0049 30 703 74 12nelke@knowbodies.deOriginal-Content von: Leafly Deutschland, übermittelt durch news aktuell