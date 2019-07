1 Hotel zieht es gen Westen: Bewusst, kultiviert und jetzt kalifornisch!

Aushängeschild von 1 Hotels öffnet in West Hollywood seine PfortenEin nachhaltiges Refugium in der StadtLos Angeles (ots/PRNewswire) - Heute hat 1 Hotels sein viertesHaus und Aushängeschild an der Westküste eröffnet, das 1 WestHollywood. Es handelt sich um das frühere Hotel The Jeremy, das einemvollständigen Umbau unterzogen wurde, der von der unberührtenSchönheit der Natur Südkaliforniens inspiriert war. Dieses neue 1Hotel ist ein weiteres Element des Weltklasse-Portfolios mitzielgerichtetem Luxus und wird weiterhin von SH Hotels & Resortsbetrieben, einer Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group,einer weltweiten privaten Investmentfirma.Wenn es um nachhaltiges Gastgewerbe geht, setzt 1 Hotels seineZielsetzungen um. Mit einer Energy-Star-Bewertung von 95 wird das "1WeHo" eines der Hotels in Los Angeles mit der effizientestenEnergienutzung sein. Zu den Sparmaßnahmen im gesamten Haus gehörendie Aufnahme heimischer und sich anpassender Vegetation, einintelligentes Bewässerungssystem, das feststellt, welche Bödentatsächlich Wasser benötigen, ein zu 100 % biologischer undnachhaltig bewirtschafteter Gemüsegarten, ein Bienenstock in derNachbarschaft und 100 Jahre alte Olivenbäume."Das 1 Hotel West Hollywood wird zweifellos einen neuen Standardfür Luxushotels in Los Angeles setzen und wir behalten gleichzeitigunser Ziel bei, bewussten Konsum zu inspirieren", sagte BarrySternlicht, Gründer und CEO von 1 Hotels und Vorsitzender derStarwood Capital Group. "Die Vorstellung des guten Lebens schließtheutzutage mehr denn je den Schutz der Naturschönheit ein, die unsumgibt."Im Hotel sorgen intelligente und energiesparende Zonen derKlimatisierung und Frischluft für den Komfort der Gäste. Das Hauswird von sanfter LED-Beleuchtung illuminiert. Die Gestaltung erfolgtedurch AvroKo und die Ausführung durch das Team für dieInnenarchitektur von SH Hotels & Resorts. Die erdverbundeneGestaltung des Hauses wird von der Schönheit und Einfachheit derRohmaterialien geleitet: Holz und Stahl wurden wiederverwendet,Teppichböden bestehen aus aufgearbeiteten Fasern, heimische Pflanzenfinden sich überall und hinzu treten faszinierende Steinmetzarbeiten.Die Rezeption ist aus dem Holz natürlich gefallener Bäume gemacht undsämtliche Möbel in der Lobby hat J. Alexander lokal angefertigt."Die örtliche Community ist ein entscheidendes Element unseresWachstums an der Westküste. Von Design und Küche bis zuEinzelhandelspartnerschaften und darüber hinaus wird das 1 Hotel WestHollywood ein Refugium für Gäste und Besucher sein, in dem sie wiederVerbindung mit der Natur aufnehmen können", sagte Arash Azarbarzin,der Präsident von SH Hotels & Resorts.Das 1 Hotel West Hollywood liegt am Fuß der Hollywood Hills undbietet einen fantastischen Ausblick von der Downtown bis SantaMonica. Es verfügt über 285 Zimmer und Suiten, darunter zweiPenthäuser über der Skyline der Stadt, die im Lauf des Sommers inBetrieb gehen werden. Ein neu renovierter Tiefpool und eineLounge-Terrasse bieten einen Blick über West Hollywood und darüberhinaus. Das Haus verfügt über 1300 m2 flexiblerVeranstaltungsflächen, ein Business Center und eine Reihekulinarischer Optionen.Der leitende Chefkoch Chris Crary hat sich das Ziel gesetzt, eineAuswahl von Speisen ohne Ausschuss anzubieten, welche dieVerpflichtung seines Restaurants zum Schutz der Schönheit undVielfalt der Natur herausstellen. 1 Kitchen von Chris Crary serviertein raffiniertes Menü örtlich und nachhaltig bezogener kalifornischerKüche mit italienischen Einflüssen. Juniper Tree, die ätherische Barund Lounge des 1 Hotel West Hollywood, bietet mit sorgfältig gemixtenCocktails, Weinen aus dem Mittelmeerraum (biodynamisch undbiologisch), örtlichen Craft-Bieren und gepflegten Bar-Snacks einenperfekten Rückzugsort von der City.Entdecken Sie das Refugium im Herzen von Los Angeles: Das 1 HotelWest Hollywood an der Adresse 8490 Sunset Blvd., West Hollywood, CA90069. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.1hotels.com/west-hollywood.INFORMATIONEN ZU 1 HOTELS:1 Hotels ist eine Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, die inspiriert vonder Natur das Beste aus nachhaltiger Gestaltung und Architekturkultiviert und mit außergewöhnlichem Komfort und unerreichtemServiceniveau verbindet. 1 Hotels wurde im Jahr 2015 mit derEröffnung exklusiver Häuser an Miamis South Beach und ManhattansCentral Park aus der Taufe gehoben. Im Februar 2017 folgte Brooklynmit dem Standort Pier 1. Wir lassen uns von einer einfachen Ideeleiten: Wer die Welt bereist, kümmert sich auch darum. 1 Hotels hältdiese Vision durch das Einfügen von Natur in Design und kulinarischePartnerschaften aufrecht, strebt Verbindungen mit der örtlichenCommunity an und unternimmt Schritte der Nachhaltigkeit, um einengroßen Unterschied zu machen. 1 Hotel Central Park und 1 HotelBrooklyn Bridge belegten kürzlich die Plätze 2 und 13 der Top 50Hotels in New York City von Conde Nast Traveler. Das 1 Hotel SouthBeach belegte Platz 7 der Top 10 Hotels in den USA. Die Marke strebtzudem weitere Expansion mit Häusern in West Hollywood (Kalifornien),Haitang Bay, Sanya, Silicon Valley (Kalifornien) und Cabo San Lucasan. Weitere Informationen erhalten Sie unter 1hotels.com.INFORMATIONEN ZU DOVEHILL:DoveHill ist eine Firma für Immobilieninvestitionen, die im Jahr2010 von Howard Wurzak und Jake Wurzak gegründet wurde. Howard undJake Wurzak verfügen zusammen über 50 Jahre Erfahrung und leiten eineMannschaft kompetenter Immobilienfachleute der Bereiche Zeichnung,Erwerb, Umbau, Ausbau und Neupositionierung von Immobilienprojekten.In den letzten 26 Jahren war der Sektor des Gastgewerbes derSchwerpunkt und man hat die Fähigkeit bewiesen, herausragendeErgebnisse bei der Entwicklung von Hotelprojekten mit geringenKosten, Wertsteigerung und institutioneller Qualität zu erzielen.DoveHill verfügt über umfassende Infrastruktur und ein Netzwerk vonFachleuten, was es ermöglicht, überzeugende Investitionsgelegenheitenim Gastgewerbe zu schaffen. Dies geschieht durch Entwicklung undNeupositionierung von Geschäften bei geringeren Kosten als dieKonkurrenz. 