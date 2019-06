1. Hauptrunde der DFB-Pokal-Saison 2019/20: Energie Cottbus - FC Bayern München am Montag, 12. August 2019, live im Ersten

München (ots) - Der FC Bayern München ist für die 1. Hauptrunde imDFB-Pokal 2019/20 ins Stadion der Freundschaft geladen. Das Ersteüberträgt das Spiel des Drittligisten Energie Cottbus gegen denDeutschen Meister und Pokalsieger am Montag, 12. August 2019, live ab20:15 Uhr. Die übrigen DFB-Pokal-Partien des Tages, unter anderemHallescher FC - VfL Wolfsburg und Hansa Rostock - VfB Stuttgartwerden im Nachlauf des Spiels ausführlich zusammengefasst."In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass es den kleinerenVereinen gerade in der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal oft gelingt, diegroßen und vermeintlich übermächtigen Gegner aus den höherklassigenLigen zu ärgern", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Wir sinddeshalb gespannt, ob dieses Mal Energie Cottbus eine Überraschunggelingt."Bereits am Wochenende davor gibt es DFB-Pokal satt im Ersten: Die"Sportschau" am Samstag, 10. August 2019, berichtet zwischen 18:00und 20:00 Uhr von den neun Partien des Tages. Unter anderem sinddabei die Begegnungen 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FSV Mainz 05, 1.FC Magdeburg gegen SC Freiburg sowie Alemannia Aachen gegen Bayer 04Leverkusen.Am Sonntag, 11. August 2019, dreht sich das DFB-Pokal-Karussellmunter weiter. Die "Sportschau" von 18:00 bis 19:30 Uhr hat erneutneun aktuelle Pokalspiele des Tages auf dem Programm. 2. Liga trifftdabei auf Rheinlandliga: Holstein Kiel besucht den FSV Salmrohr. MitVfB Lübeck gegen den FC St. Pauli ist ein rein norddeutsches Duelldabei, aber auch die im Westen wie Osten mit Spannung erwartet PartieVfL Osnabrück - RB Leipzig.Die Sendeplanung im Ersten:Samstag, 10. August 201918:00-20:00 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeZusammenfassung von den Spielen:FC 08 Villingen - Fortuna DüsseldorfSV Drochtersen/Assel - FC Schalke 041. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05TuS Dassendorf - Dynamo DresdenFC Victoria Berlin - DSC Arminia BielefeldSC Verl - FC Augsburg1. FC Magdeburg - SC FreiburgFSV Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge AueAlemannia Aachen - Bayer 04 LeverkusenSonntag, 11. August 201918:00-19:30 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeZusammenfassung von den Spielen:Waldhof Mannheim - Eintracht FrankfurtVfB Germania Halberstadt - 1. FC Union BerlinFSV Salmrohr - Holstein KielSV Rödinghausen - SC Paderborn1. FC Saarbrücken - SSV Jahr RegensburgVfB Lübeck - FC St. PauliVfB Eichstätt - Hertha BSC BerlinVfL Osnabrück - RB LeipzigFC Oberneuland - SV Darmstadt 98Montag, 12. August 201920:15-23:30 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeEnergie Cottbus - FC Bayern MünchenÜbertragung aus CottbusAnschließend Zusammenfassung von den Spielen:Karlsruher SC - Hannover 96Hallescher FC - VfL WolfsburgFC Hansa Rostock - VfB Stuttgart23:30-00:00 UhrSportschau ClubWeitere Informationen unter www.sportschau.dePressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel. 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell