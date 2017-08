1. Halbjahr 2017: Staat erzielt Überschuss von 18,3 Milliarden Euro

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 25.08.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Staat erzielte im ersten Halbjahr 2017 nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) einenFinanzierungsüberschuss von 18,3 Milliarden Euro. Gemessen amBruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1 599,0 Milliarden Euro)errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,1 %. Hierbei handeltes sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen SystemsVolkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Die Haushalte vonBund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten damit weitervon einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowieeiner moderaten Ausgabenpolitik profitieren. Von den Ergebnissen fürdas erste Halbjahr lassen sich allerdings nur begrenzt Rückschlüsseauf das Jahresergebnis ziehen, da der Finanzierungssaldo des Staatesunterjährig verschiedenen Einflüssen unterliegt.Der gesamtstaatliche Überschuss verteilte sich nicht gleichmäßigauf die einzelnen staatlichen Ebenen. Während der Bund ein Defizitvon 2,5 Milliarden verzeichnete, schlossen die Länder (+ 8,1Milliarden Euro), die Kommunen (+ 6,1 Milliarden Euro) und dieSozialversicherung (+ 6,6 Milliarden Euro) das erste Halbjahr 2017mit einem Überschuss ab. Das Defizit für den Bund ist in erster Linieauf die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zurUnrechtmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer zurückzuführen. Hierdurchkam es zu Rückzahlungen an die Energieunternehmen in Höhe von rund7,1 Milliarden Euro.Die Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um29,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) gegenüber dem entsprechendenVorjahreszeitraum auf 723,8 Milliarden Euro. Die wichtigsteEinnahmequelle des Staates sind die Steuern, die mit 384,2 MilliardenEuro gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten. Der Zuwachsbei den Steuereinnahmen blieb mit + 5,4 % im ersten Halbjahr 2017weiter hoch, wobei der Anstieg bei den Einkommen- und Vermögensteuern(+ 6,7 %) knapp doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei denProduktions- und Importabgaben (+ 3,8 %). Der Anstieg bei denProduktions- und Importabgaben resultiert im Wesentlichen aus einemgestiegenen Mehrwertsteueraufkommen, das sich um 4,6 Milliarden Euro(+ 4,3 %) auf 111,8 Milliarden Euro erhöhte. Die Sozialbeiträge anden Staat sind um 4,7 % auf 265,4 Milliarden Euro ebenfalls deutlichangestiegen. Rückläufig waren hingegen die Einnahmen des Staates ausZinsen und empfangenen Ausschüttungen (- 19,5 %), auch weil sich derin den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gebuchteBundesbankgewinn deutlich reduzierte.Die Ausgaben des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um4,3 % beziehungsweise um 28,8 Milliarden Euro auf 705,4 MilliardenEuro. Deutliche Ausgabenzuwächse ergaben sich bei den monetärenSozialleistungen (+ 4,8 %). Das Urteil zum Kernbrennstoffsteuergesetzspiegelt sich in einem Anstieg der Vermögenstransfers um knapp 30 %wider. Die Investitionsausgaben des Staates entwickelten sich imersten Halbjahr dagegen unterdurchschnittlich (+ 2,7 %). Wegen desweiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenenSchuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen (- 5,2%).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Jens Grütz,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 95,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell