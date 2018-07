1 Grund, warum die meisten Leute nie wie Warren Buffett investieren werden

Warren Buffetts Erfolg, den S&P 500 in den letzten Jahrzehnten zu übertreffen, beruht auf Geduld. Letztendlich hat er eine relativ kleine Anzahl von Aktien über lange Zeiträume gehalten. Dies hat es ihm ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und von den breiten Wettbewerbsvorteilen zu profitieren, die er erfolgreich identifiziert hat.

Die Realität ist jedoch, dass nur wenige Investoren die Geduld von Buffett haben, wenn es darum geht, Aktien zu halten. So können sie zwar die richtigen Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt identifizieren, aber nicht die Früchte dieser Arbeit ernten, weil sie ihrem Portfolio nicht die Zeit geben, die es braucht, um hohe Renditen zu erwirtschaften.

Eine Welt im Wandel

Die zunehmende Ungeduld der Anleger ist nicht besonders überraschend. Das Aufkommen des Internets bedeutet, dass Informationen, deren Beschaffung früher Tage oder Wochen dauerte, jetzt fast sofort verfügbar sind. Beispielsweise ist es möglich, sofort Informationen über eine Reihe von Aktien zu erhalten, unabhängig davon, ob sie im FTSE 100, S&P 500 oder einem anderen Index gelistet sind. Immer mehr Informationen, die mit hoher Geschwindigkeit geliefert werden, scheinen die Sichtweise der Anleger häufiger zu verändern, was zu einer zunehmend kurzfristigen Sichtweise führen kann.

Darüber hinaus hat das Internet die Art und Weise verändert, wie die Investoren Aktien kaufen und verkaufen. Dies ist jetzt in Sekundenbruchteilen zu sehr geringen Kosten möglich. Dadurch werden häufigere Käufe und Verkäufe begünstigt, obwohl die Verfügbarkeit von Finanzprodukten wie Spread-Wetten und CFDs bedeutet, dass der Handel gegenüber Investitionen an Popularität gewonnen hat. Daher ist die Haltedauer der S&P-500-Aktien von acht Jahren in den 60er Jahren auf heute rund vier Monate gesunken, ähnlich wie bei anderen Indizes wie dem FTSE 100.

Geduld

Natürlich bewegt sich die Geschäftswelt weiterhin relativ langsam. Das Internet mag das Tempo des Wandels in verschiedenen Teilen der Wirtschaft erhöht haben, aber die Umsetzung einer neuen Strategie braucht immer noch Monate oder gar Jahre, um sich auf das Ergebnis auszuwirken. Das hat zur Folge, dass viele Investoren ihre „Verlierer“ und „Gewinner“ viel zu früh verkaufen, wobei Buffett einer der wenigen Investoren ist, die ihren Beteiligungen und Managementteams die Zeit geben, die sie benötigen, um eine bessere finanzielle Performance zu erzielen.

Obwohl viele Investoren erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die Performance von Aktien in wichtigen Indizes wie dem S&P 500 und dem FTSE 100 zu verfolgen, hätte es in Wirklichkeit einen größeren Einfluss auf die Performance ihres Portfolios, einfach mehr Geduld zu haben. Obwohl das aufgrund des schnellen Nachrichtenflusses und der leichten Verfügbarkeit von Finanzprodukten leichter gesagt als getan ist, kann es dir helfen, auf lange Sicht Buffett-ähnliche Renditen zu erzielen, wenn du deinen Aktien die Zeit gibst, die sie benötigen, um ihr Potenzial zu entfalten.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 15.07.2018 auf Fool.sg veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.