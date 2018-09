1.FC Köln läuft gegen Paderborn mit DKMS-Logo auf dem Trikot auf Aktionsspieltag mit zahlreichen Aktionen rund um das Thema Blutkrebs

Köln (ots) - Im Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 amSonntag (16.09., 13:30 Uhr) läuft der 1. FC Köln nicht wie gewohntmit dem REWE-Logo auf, sondern macht den begehrten Platz auf derBrust frei für die DKMS. Die 1991 gegründete gemeinnützigeOrganisation setzt sich seither international dafür ein, für jedenBlutkrebspatienten einen passenden Stammzellspender zu finden.Rein rechnerisch erhält in Deutschland alle 15 Minuten ein Patientdie Diagnose Blutkrebs. Viele Blutkrebspatienten brauchen einenStammzellspender, um zu überleben. Die Anzahl an registriertenSpendern ist immer noch zu gering, denn jeder zehnte Erkrankte findetkeinen Spender. "Mit dem Aktionsspieltag wollen wir dieAufmerksamkeit auf die Erkrankung lenken und dazu ermutigen,Stammzellspender zu werden. Wir freuen uns darüber, hier einenkleinen Beitrag leisten zu können. Im Rahmen des Aktionstages bietenwir die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen und hoffen aufzahlreiche Teilnahmen", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender derREWE Group, im Vorfeld des fünften Spieltags."Unsere Aufgabe ist existenziell. Wir übernehmen die Verantwortungfür das Leben von Patienten", sagt Henning Wrogemann,Hauptgeschäftsführer der DKMS gGmbH. "Gerade deshalb freuen wir unssehr über die Unterstützung und bedanken uns bei allen, die diesmöglich machen. Mit der Präsenz unseres Logos auf den Trikots derSpieler gibt uns REWE die Chance, möglichst viele Fußballfansbundesweit auf unser lebensrettendes Anliegen aufmerksam zu machen."Und weiter: "Die Kampagne gemeinsam mit der Stiftung des 1. FC Kölnist auf die gesamte Saison angelegt und bietet uns so nachhaltig dieMöglichkeit, unser Thema noch präsenter zu machen. Wir hoffen daherauch auf viele neue Spender, die Patienten weltweit Hoffnung aufLeben schenken können."Die Eckdaten zu den Aktionen: Am 16. September wird es bereits ab11 Uhr die Möglichkeit geben, sich in den Abelbauten im Norden sowievor der Südkurve außerhalb des RheinEnergieSTADIONs als potenziellerStammzellspender zu registrieren.Zudem wird an verschiedenen Punkten die gemeinsame Aktion#StellButkrebsinsAbseits offensiv beworben. Und auch die Profisbeteiligen sich: Auf den Bildschirmen wird eine Botschaft zu sehensein, in der die Spieler sich für die Registrierung bei DKMS starkmachen. Emotionaler Höhepunkt wird das Einlaufen der beidenMannschaften und der Schiedsrichter sein. Sie werden von geheiltenPatienten und Lebensrettern der DKMS auf das Spielfeld begleitet.Dieses Symbol soll allen Zuschauer zeigen, dass eine StammzellspendeLeben retten kann.In der Saison 2018/19 verfolgen die Stiftung 1. FC Köln und dieDKMS gGmbH unter dem Hashtag #StellBlutkrebsinsAbseits das gemeinsameZiel, auf das wichtige Thema Stammzellspende aufmerksam zu machen. ImLaufe der Saison sollen so auch möglichst viele potenzielleLebensretter registriert werden. Mit der Kooperation unterstützt dieStiftung 1. FC Köln die DKMS in hohem Maß den Kampf gegen Blutkrebs.Im vergangenen Jahr lief der FC im Heimspiel gegen den HamburgerSV mit dem Logo der Aktion Mensch auf.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.Über die DKMSDie DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, diesich dem Kampf gegen lebensbedrohliche Blutkrebserkrankungenverschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglicheine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweitführend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettendenStammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in denUSA, Polen, UK und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als achtMillionen Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMSwissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS LifeScience Lab, Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender.Pressekontakt:Für Presse-RückfragenREWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell