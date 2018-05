Der 1. FC Kaiserslautern trainiert diesen Sommer wieder in Tirol!

Begleitet von zahlreichen Fans holen sich die Roten Teufel vom6. bis 13. Juli beim Trainingslager in Zams Kraft für neueHerausforderungen.Zams (ots) - Die Ferienregion TirolWest freut sich alsHerz-der-Pfalz-Partner auch dieses Jahr wieder auf die Kicker aus demRheinland. Das Team rund um Michael Frontzeck wird wieder im 4* HotelJägerhof in Zams untergebracht sein.Neben dem intensiven Trainingsprogramm haben die Spieler auch malwieder Zeit, die schöne Bergwelt sowie die Kulinarik der Genussregionzu genießen. "Wir wurden in den beiden vergangenen Jahren in Zamssehr herzlich aufgenommen und betreut. Wir fühlen uns in der Regionsehr wohl und freuen uns daher wieder sehr darauf, die optimalenBedingungen vor Ort für ein intensives Trainingslager nutzen zukönnen", erklärt Boris Notzon, der Sportdirektor des 1. FCKaiserslautern.Große Unterstützung bekommt der pfälzische Traditionsverein auchvon seinen treuen Fans, welche ihn beim Aufenthalt in den Alpenbegleiten und hautnah am Trainingsgeschehen dabei sind.Abseits der Action am Platz gibt es in TirolWest genugMöglichkeiten um Energie zu tanken. Direkt in Zams oder in denumliegenden Orten Landeck, Fließ, Tobadill, Grins und Stanz sorgenentspannte Wanderungen oder Radtouren für den nötigen Ausgleich. Ganzmühelos kann man auch mit der Venetseilbahn in 8 Minuten von 780 auf2.208 m gelangen und von dort aus das Panorama genießen.Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern in Zams in TirolDatum: 6.7.2018Ort: FußballplatzOberdorf 27, 6511 ZamsBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Stephan Patzleiner, MScMarketing - Ferienregion TirolWestTelefon: +43(0) 5442 656 00 - 16Email: stephan@tirolwest.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3877/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ferienregion TirolWest, übermittelt durch news aktuell