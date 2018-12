1 ETF, mit dem du vom Brexit-Chaos profitieren kannst

Infolge der Unsicherheit, die um den bevorstehenden Brexit entstanden ist, sind viele britische Aktien stark im Kurs gefallen. Der FTSE100-Index verlor seit Mai 2018 über 15 % an Wert (21.12.2018). Aktuell notiert der Markt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,6 und einer sehr guten Dividendenrendite von 4,3 % (21.12.2018). Wie auch immer die Entscheidung der Briten am Ende ausfallen mag, das Land wird nicht untergehen und die Wirtschaft sich auch danach weiterentwickeln.

Wenn du in Fonds investierst und deine Anlagen streust, erhöhst du deine Rendite und senkst deine Risiken. Ein ETF (börsengehandelter Fonds), der auf britische Aktien setzt und sogar besser als der FTSE100-Index ist, ist der SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1JT1C). Warum er so erfolgreich ist und was ihn auszeichnet, erfährst du hier.

Er setzt auf britische Dividendenaristokraten

Ein Erfolgsgeheimnis des Fonds ist die Auswahl seiner Aktien. So wird nur in Unternehmen investiert, die in den letzten sieben Jahren eine Dividende ausgeschüttet und diese mindestens gehalten oder besser noch gesteigert haben.

Aus diesem Universum werden dann jene Firmen mit der höchsten Dividendenrendite gewählt. In der Summe wird so immer in gute Unternehmen mit einer günstigen Bewertung investiert. Und diese Strategie schlägt in der Regel die Entwicklung des breiten Marktes.

Einige Beispiele der aktuell gehaltenen Aktien sind Prudential (WKN: 852069), GlaxoSmithKline (WKN: 940561), Reckitt Benckiser (WKN: A0M1W6), British American Tobacco (WKN: 916018) oder Travis Perkins (WKN: 893509). Insgesamt führt der Fonds 40 Titel, deren durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei sehr günstigen 10,38 liegt (21.12.2018).

Weitere Vorteile

Wer gerne in Dividendenwerte investiert, interessiert sich natürlich für die aktuelle Ausschüttungsrendite. Sie liegt derzeit bei 4,67 % (21.12.2018), wobei die Dividenden halbjährlich ausgeschüttet werden. Dies ist sicherlich mehr als du derzeit mit Tagesgeld oder Anleihen verdienen kannst.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Streuung. So kannst du bei einem Anteilspreis von derzeit gerade einmal 11,25 Euro 40 Unternehmen auf einmal kaufen. Einzelwertrisiken gehst du so aus dem Weg. Schwankungen sind zwar möglich, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Fonds am Ende immer wieder steigen wird. Zumal er auch auf eine sehr gute Strategie setzt. Und spätestens im April 2019 haben wir auch Klarheit über den weiteren Weg Großbritanniens.

Ein großer Vorteil sind die geringen Kosten. So kannst du den Fonds über die Börse kaufen und sparst dir so einen Ausgabeaufschlag. Zudem liegen die jährlichen Kosten gerade einmal bei 0,3 % deines Anlagebetrages. Vergleiche dies einmal mit anderen Fonds.

Und bei diesem Fonds handelt es sich um Sondervermögen, das bei einer möglichen Insolvenz des Initiators State Street unberührt bleibt. Zudem kannst du einen Sparplan auflegen.

Foolishes Fazit

Wer in Fonds investiert, sollte weltweit über alle Regionen hinweg streuen, denn meist steigen die vorher gefallenen Märkte in Folge umso stärker und umgedreht. Wenn du dazu noch jegliches Timing vermeidest, regelmäßig zukaufst und die Gewichtung einmal im Jahr wieder ausgleichst, bist du auf einem guten Weg. Als Teil eines gestreuten Fondsdepots kann dir der SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF mit seinen guten Unternehmen helfen, langfristig gut abzuschneiden.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.