1 ETF mit 3,4 % Dividendenrendite, der Dividendenklasse und Ausschüttungsmasse vereint!

Zugegeben, viele globale Dividenden-ETFs sind inzwischen ambitioniert bewertet. So mancher breite Markt wird in diesen Tagen nahe am Rekordhoch gehandelt, das hat auch die Dividendenrendite so mancher Fonds und Indizes deutlich abgesenkt.

Eine etwas größere Fokussierung auf hohe Dividenden kann dabei natürlich einen Unterschied ausmachen. Nichtsdestoweniger laden sich Investoren mit einem solchen Mix häufig eher zyklische Aktien auf, die vor einer Kürzung der Ausschüttung stehen könnten. Eine klassische Dividendenfalle, die es zu umgehen gilt.

Eine möglicherweise heiße Variante, die dabei Masse und Klasse auf sich vereint, könnte der iShares Core High Dividend ETF sein. Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren zu diesem Passivfonds wissen sollten.

Die Konditionen dieses Fonds

Zugegeben, der iShares Core High Dividend ETF ist einer, der nicht auf Anhieb offenbart, was eigentlich in ihm steckt. Lediglich, dass Ausschüttungen eine Priorität in diesem Fonds besitzen, wird auf den ersten Blick klar. Mehr jedoch nicht.

Der zugrunde liegende Index dieses Fonds ist jedoch der Morningstar Dividend Yield Focus Index, der in starke Ausschütter investiert. Wobei es sich dabei um einen ziemlich konzentrierten Index handelt, aber dazu gleich etwas mehr mit Blick auf die innere Diversifikation.

Bei dem iShares Core High Dividend ETF handelt es sich um einen vollreplizierenden, ausschüttenden Fonds, der in den letzten zwölf Monaten eine Gesamtausschüttung von 3,2089 US-Dollar ausgezahlt hat, die bei einem momentanen Kursniveau von 94,09 US-Dollar (31.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 3,40 % entsprechen würden. Gar nicht mal verkehrt.

Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,08 % ist der Fonds außerdem, wie für iShares üblich, sehr preiswert. Das Fondsvolumen ist mit 7,5 Mrd. US-Dollar recht hoch, Investoren müssen daher wohl keine alsbaldige Auflösung dieses Fonds fürchten. Ein zugegebenermaßen alleine von diesen formalen Kriterien her sehr interessanter ETF.

Der Blick in den ETF

Nichtsdestoweniger müssen Investoren hierbei mit so einigen Einschränkungen leben. Der Morningstar Dividend Yield Focus Index ist nämlich ein Börsenbarometer, das lediglich auf US-amerikanische Titel setzt und einen begrenzten regionalen Zugang ermöglicht. Ein Manko, das es zu berücksichtigen gilt und anhand des Titels nicht offensichtlich wird.

Die Anzahl der Aktien ist mit 75 zwar recht hoch oder zumindest okay, dafür ist die innere Strukturierung jedoch von starken Positionen in den Top-10-Beteiligungen geprägt. AT&T und Exxon Mobil nehmen einen Anteil von jeweils über 9 % ein und machen alleine rund ein Fünftel dieses Fonds aus. Die Top-10 bringen es unterm Strich auf einen Gesamtanteil von über 61 %. Ein vergleichsweise hoher Wert, der anzeigt, dass die restlichen 65 Positionen eher wenig Raum besitzen.

Erwähnenswert ist allerdings, dass innerhalb dieser Top-10 insgesamt sechs Dividendenaristokraten vertreten sind, die hier für reichlich Qualität einstehen. Grundsätzlich daher ein Mix, der Masse und Klasse in gewisser Weise vereint, auch wenn die reine mengenmäßige Diversifikation doch ein wenig zu wünschen übrig lässt.

Eine dividendenstarke Beimischung?

Der iShares Core High Dividend ETF könnte daher unterm Strich eine starke Dividende mitbringen, zudem auch reichlich Qualität. Allerdings sollten Investoren zwingend die eher geringe Streuung und vor allem die starke Gewichtung der beiden Top-Positionen berücksichtigen.

Möglicherweise eignet sich dieser Passivfonds daher eher für eine Depotbeimischung, vor allem wenn man auf Dividenden abzielt. Einen marktbreiten Ansatz würde ich jedoch hier nicht versuchen auf die Füße zu stellen.

Vincent besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020