1 Dividendenaristokrat mit günstiger Bewertung und 5,1 % Dividendenrendite

Für die Agrana Beteiligungs (WKN: A2NB37)-Aktie war das letzte kein leichtes Geschäftsjahr. So sanken der Umsatz und der operative Gewinn um 4,8 beziehungsweise 65,1 %. Gründe waren vor allem ein gesunkener Zuckerpreis und niedrige Isoglukose- und Ethanolpreise.

Dies hat dazu geführt, dass die Aktie vom Hoch Anfang 2017 bei 31,55 Euro bis heute auf 19,88 Euro (22.05.2019) gesunken ist. Welche Geschäfte Agrana betreibt und was gerade für die Aktie spricht, kannst du hier nachlesen.

Unternehmen mit bedeutenden Geschäftsfeldern

Agrana ist in Österreich ansässig und veredelt Früchte zu Lebensmitteln und zu industriellen Vorprodukten. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, besitzt heute weltweit 58 Betriebe und ist in Mittel- und Osteuropa der dominierende Zuckerhersteller.

Im Segment Fruchtzubereitungen ist Agrana Weltmarktführer, bei Fruchtsaftkonzentraten gehört es zu den führenden europäischen Firmen und im Segment Stärke zählt es zu den bedeutendsten Herstellern von Bioethanol und Stärkeprodukten.

Und dies spricht derzeit für die Aktie.

1) Hohe und konstante Dividende

Als Dividendenfan magst du hohe Ausschüttungen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch, dass ein Unternehmen diese regelmäßig zahlt und sie nicht plötzlich streicht. Agrana besitzt zwar ein Geschäft, das stärker von Preisentwicklungen abhängig ist, konnte jedoch seit dem Jahr 2000 nicht nur eine Dividende zahlen, sondern hat sie (trotz zweier Wirtschaftskrisen) stetig erhöht.

Untersuchungen haben ergeben, dass sich Aktien von Firmen, die über mindestens zehn Jahre konstant eine Dividende gezahlt haben, in Summe deutlich besser als der breite Markt abschneiden. Geht man von der aktuellen Ausschüttung von einem Euro je Aktie aus, steht die Agrana-Aktie derzeit (aufgrund des letzten Kursrückgangs) bei einer Dividendenrendite von hohen 5,1 % (22.05.2019), die im Juli gezahlt wird. Dies spricht für die Aktie.

2) Diversifizierte Aufstellung

Das letzte Geschäftsjahr hat gezeigt, wie wichtig die Unternehmensaufstellung über verschiedene Bereiche ist. So erzielten die Segmente Frucht und Stärke einen operativen Gewinn in Höhe von 77,3 Mio. Euro beziehungsweise 51,2 Mio. Euro, während die Sparte Zucker einen Verlust von 61,9 Mio. Euro verbuchen musste. Über die Streuung gelingt es dem Unternehmen auch in schwierigen Zeiten, die Erträge auszubalancieren. Ein weiterer Pluspunkt.

3) Niedrige Bewertung

Die jüngsten Kursrückgänge haben die Aktie unter Substanzwert und auf ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 gedrückt (22.05.2019). Ende 2018 lag es sogar bei 0,7. Seitdem ist sie bereits gestiegen. Zwar ist eine günstige Bewertung allein noch keine Garantie für steigende Kurse, aber sie lässt zumindest mehr Raum dafür.

In Kombination mit dem nächsten Punkt könnte die Aktie aber auch wieder bessere Tage sehen.

4) Gute Bilanz und positive Aussichten

Agrana kann aufgrund seiner soliden Bilanz, die aus 56,4 % Eigenkapital besteht, auch schlechte Zeiten gut überstehen. Positiv ist auch, dass diese Quote über die letzten Jahre sogar gestiegen ist.

Positiv wirkt sich darüber hinaus die Aussage des Vorstandsvorsitzender Johann Marihart aus, der für das neue Geschäftsjahr 2019/20 trotz weiterer Belastungen im Zuckersegment von einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns ausgeht. Dazu soll vor allem das Fruchtsegment beitragen. Dies ist positiv, denn die Börse mag steigende Gewinne.

Foolishes Fazit

Agrana zahlt seit sehr vielen Jahren eine Dividende, hat diese stetig erhöht und notiert derzeit sogar bei 5,1 % Ausschüttungsrendite (22.05.2019). Zudem ist die Aktie derzeit günstig bewertet und das Management für das kommende Jahr optimistisch. Zwar gibt es keine Garantien an der Börse, aber diese Kombination könnte auch wieder zu höheren Kursen führen.

Schalte jetzt den Rendite-Turbo für dein Portfolio ein! Mit Dividenden ETF einfach und bequem ein Zusatz-Einkommen am Aktienmarkt erzielen. In unserem brandneuen, kostenlosen Sonderbericht analysieren wir 3 Dividenden ETFs, die wir jetzt spannend finden. Klick hier, um diesen Bericht jetzt herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019