1 Dividendenaktie mit stabilen 10,48 % Dividendenrendite, die möglicherweise vor dem Turnaround steht!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Aktie von Imperial Brands (WKN: 903000) ist bereits bei Betrachtung der nackten Zahlen ein spannendes Dividendenpapier. Bei einer zuletzt gezahlten Ausschüttung von 1,88 Pfund Sterling und einem momentanen Kursniveau von 17,93 Pfund Sterling bringt es der Zigarettenhersteller auf eine Dividendenrendite von 10,48 %. Gewiss ein hoher Wert, der einige Einkommensinvestoren magisch anziehen könnte.

Doch was versteckt sich hinter diesem nicht ganz risikolosen Turnaround? Gibt es hier dennoch eine spannende Dividendenhistorie? Könnte die Aktie womöglich unterbewertet sein und eine langfristig orientierte Chance? Lass uns im Folgenden einmal versuchen, ein paar Antworten auf diese definitiv interessanten Fragen zu finden.

Ein Blick in die Historie!

Wie wir mit Blick in die Dividendenhistorie dieser Dividendenperle feststellen können, gibt es hier gewiss so einiges, das Investoren gefallen dürfte. So hat Imperial Brands seine eigene Ausschüttung mindestens in den vergangenen elf Jahren nicht gesenkt sowie stetig erhöht. Sprich, selbst in der letzten Finanzkrise lauerten hier stabile und wachsende Ausschüttungen für die Investoren, was definitiv ein bemerkenswert stabiler Lauf gewesen ist.

Möglich gemacht hat das insbesondere die Dividendenpolitik des Unternehmens in den vergangenen Jahren. So sah diese Richtlinie vor, die eigene Dividende konsequent um 10 % pro Jahr zu steigern. Eine Messlatte, an die sich Imperial Brands in den letzten Jahren definitiv gehalten hat, was nun allerdings an seine Grenzen stößt.

Nichtsdestoweniger möchte Imperial Brands nicht mit dem Dividendenwachstum aufhören, sondern lediglich flexibler werden. So spricht das Management davon, dass das Wachstum der Ausschüttungen künftig abhängig von der geschäftlichen Entwicklung sein werde. Zwar dürfte das einen gewissen Rückschritt beinhalten, denn die Zigarettenindustrie macht aktuell definitiv keine leichte Zeit durch. Allerdings spricht das Management immer noch von Wachstum, was hier wohl noch immer latent bis moderat wachsende Ausschüttungen in Aussicht stellt. Somit hat Imperial Brands angesichts der aktuell hohen Dividendenrendite möglicherweise nichts von seinem Charme verloren.

Apropos geschäftliche Entwicklung

Aber reden wir an dieser Stelle auch noch über die geschäftliche Entwicklung. Der Grund, weshalb die aktuelle Dividendenrendite bei dem Tabakriesen derzeit so hoch ist, lässt sich auf einige Verwerfungen innerhalb der Zigarettenindustrie zurückführen. Rauchen ist schließlich ungesund und immer mehr Staaten wollen, motiviert von gesundheitspolitischen Gründen, gegen diesen Industriezweig vorgehen.

Das führt inzwischen nicht bloß zu unschönen, regelmäßigen Preissteigerungen durch höhere Steuern auf Tabakprodukte, die dazu führen sollen, dass Verbraucher sich das Rauchen überlegen (nebenbei aber auch die Staatskasse füllen), sondern gleichsam auch zu möglichen Verboten und Einschränkungen im Konsum.

Bereits des Öfteren wurden sogar Forderungen laut, wonach einzelne Produkte wie Mentholzigaretten in einigen Regionen verboten werden sollen. Auch regt sich Kritik, dass klassische Ersatzprodukte wie E-Zigaretten auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Auch hier scheinen Verbote nicht vom Tisch.

Doch trotz all dieser Probleme könnten einige dieser Entwicklungen bereits eingepreist sein, was hier eine echte, jedoch risikobehaftete Chance für einen Turnaround eröffnet. In meinen Augen werden Tabakprodukte nämlich voraussichtlich nicht so bald verschwinden, möglicherweise erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten. Das könnte den Tabakriesen zumindest noch eine gewisse Zeit ohne Wachstum in Industrienationen bringen. Allerdings existieren weiterhin auch andere Märkte, die hier, hm, positiv ausgedrückt, etwas liberaler denken.

Es bleibt verzwickt

Imperial Brands bleibt daher eine verzwickte Aktie. Das Risiko für Tabakkonzerne ist nicht von der Hand zu weisen und der Gegenwind speziell in Industrienationen groß. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei Imperial Brands um eine stabile Dividendenaktie mit einer hohen zweistelligen Dividendenrendite, die zumindest historisch sicher gewesen ist und auch künftig gemäß der hauseigenen Dividendenpolitik weiter wachsen soll. Möglicherweise ein Gesamtpaket, das zumindest als dividendenstarke, spekulativ angehauchte Contrarian-Chance geeignet ist. Wobei in der Zigarettenindustrie aktuell, wie gesagt, vieles möglich ist.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019