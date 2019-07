1 Dividendenaktie mit 5,97 % Dividendenrendite, die ein Basisinvestment sein könnte

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Aktie von AT&T (WKN: A0HL9Z) könnte durchaus eine vielversprechende Dividendenperle für alle Einkommensinvestoren sein. Bei einem aktuellen Kursniveau von 34,15 US-Dollar (26.07.2019, maßgeblich für alle Kurse) und einer vierteljährlichen Ausschüttung in Höhe von 0,51 US-Dollar käme das Papier aktuell auf eine stattliche Dividendenrendite von 5,97 %. Ein durchaus hoher Wert, der jedoch noch nicht einmal das volle Potenzial dieser Aktie offenbart.

Werfen wir in diesem Sinne nun einen näheren Blick auf diese interessante Dividendenaktie, die durchaus mehr offenbaren könnte als das Vielversprechende, das hier bereits bei einem oberflächlichen Blick lauert.

Der Blick auf Konstanz, Wachstum und Ausschüttungsquote

Denn einerseits existiert eine ganze Menge, das Investoren hier bereits an der Oberfläche gefallen könnte. Insbesondere was die Dividendenkonstanz und das Dividendenwachstum anbelangt, kann AT&T hier durchaus glänzen, wie ein Blick in die bisherige Dividendenhistorie offenbart.

Gegenwärtig kommt AT&T nämlich bereits auf 35 Jahre, in denen die eigene Ausschüttung nicht bloß konstant gehalten, sondern zudem Jahr für Jahr erhöht wurde. Sprich, seit zehn Jahren ist AT&T nun bereits ein echter Dividendenaristokrat, auch wenn hier in den vergangenen Jahren lediglich das Mindestprogramm von 0,01 US-Dollar pro Jahr und Quartal an Erhöhungen gefahren worden ist.

Zudem offenbart ein Blick auf die aktuelle Ausschüttungsquote, wie nachhaltig die Dividende noch immer ist. Bei einem gerade erst bekannt gewordenen frischen Gewinn in Höhe von 0,89 US-Dollar je Anteilsschein für das zweite Quartal des aktuellen Geschäftsjahres beläuft sich hier das Ausschüttungsverhältnis auf moderate und aktionärsfreundliche 57 %, was durchaus Raum für weiteres Wachstum beinhalten könnte. Auch wenn es sich hierbei lediglich um eine zugegebenermaßen sehr kurze Aufnahme eines Dreimonatszeitraumes handelt.

Die Dividendenhistorie und das aktuelle Zahlenwerk lassen dennoch unterm Strich auf eine sehr solide Dividendenaktie schließen, die man durchaus ins Auge fassen könnte.

Es könnte vieles besser werden!

Nichtsdestoweniger sind diese oberflächlichen, wenngleich interessanten Zahlen lediglich ein Aspekt dieses bedeutend größeren und womöglich vielversprechenden Pakets. Denn insbesondere bei AT&T scheint gegenwärtig eine ganze Menge anzustehen, was mittel- bis langfristig zu einigen Verbesserungen führen könnte.

So wird AT&T beispielsweise durch die inzwischen abgeschlossene Time-Warner-Übernahme eine regelrechte Größe im Bereich der qualitativen TV- und Filminhalte. Beliebter Content wie beispielsweise Games of Thrones gehört nun ebenfalls zum Medienbereich dieses Konzerns, was langfristig in einem immer mehr vom Content abhängigen Streaming-Markt durchaus wichtig werden dürfte. Ein Bereich, wohlgemerkt, in dem auch AT&T künftig mithilfe eigener Streaming-Angebote Fuß fassen möchte.

Doch auch weitere Bereiche wie die klassische Telekommunikation stehen vor weitreichenden Veränderungen. Mithilfe der neuen, innovativeren und insbesondere verbesserten 5G-Technology könnte die Telekommunikation für AT&T wieder ein spannender Bereich werden. Das Management rechnet bereits damit, dass man in der ersten Hälfte des kommenden Geschäftsjahres ein US-weites 5G-Netzwerk wird anbieten können. Ein Aspekt, der hier womöglich wieder zu stabileren und vielleicht gar wachsenden Zahlen führt.

Stabile Dividendenperle mit Turnaround-Potenzial

Wenn du mich fragst, könnte AT&T daher eine durchaus spannende Dividendenperle sein. Natürlich, angesichts der Höhe der Dividendenrendite und mit Blick auf den Chart wurde innerhalb der vergangenen Quartal und Jahre eine gewisse Skepsis eingepreist. Allerdings könnte sich einiges bereits kurz- bis mittelfristig verändern.

Insbesondere die vielen neuen Inhalte durch die Time-Warner-Übernahme und die Chancen im 5G-Markt könnten für Verbesserungen stehen. Strategische Imperative, die hier die weiteren Aussichten versüßen könnten, während man noch üppig durch die sprudelnden und stabilen Dividenden bezahlt wird und auf einen solchen Turnaround wartet.

Vincent besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

