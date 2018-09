1. DACHINA Markendialog: Finales Programm mit Top-Speakern steht (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Marken aus der DACH-Region haben in den letzten 30 Jahrenstark in China investiert und umfangreiche Markterfahrung gesammelt.Parallel haben die chinesischen Unternehmen eine Entwicklung von OEMszu eigenständigen Marken vollzogen und befinden sich nun auf dem Wegzur Internationalisierung. Am 5. September 2018 findet daher imHamburger Hotel Grand Elysée der 1. DACHINA Markendialog statt. Eshandelt sich um den ersten bilateralen Austausch überMarkenwissenschaft und -praxis zwischen der DACH-Region und China."Eine Marke von globalem Rang aufzubauen, ist unter denBedingungen der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie eine besondereHerausforderung. Der Markendialog ist ein hervorragendes Formatgerade auch für die Hamburger Werbebranche, um sich mit Experten zudem Thema zu vernetzen und auszutauschen", so Dr. Carsten Brosda,Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg überden 1. DACHINA Markendialog.Prof. Dr. h.c. Shan Fan, der Initiator des Markendialogs, fügthinzu: "Wir konnten sehr vielfältige und hochkarätige Speaker undPanelisten für den 1. DACHINA Markendialog gewinnen. Diesunterstreicht, welche unterschiedlichen Facetten und welchesInteresse das Thema Marken-Wissenschaft und -Praxis zwischen derDACH-Region und China für die verschiedensten Interessenvertreter mitsich bringt."Die Begrüßungsreden halten SHI Mingde (Botschafter derVolksrepublik China in Deutschland), Dr. Carsten Brosda, ZHANG Ning(Vize-Chefredakteur China Central Television) und Prof. Dr. h.c. SHANFan. Im Anschluss folgen Keynotes von:- Christian Köhler (Hauptgeschäftsführer, Markenverband e.V.),- Prof. Dr. ZHANG Shuting (Vizepräsident, Communication Universityof China)Darauf folgen, in dieser Reihenfolge, weitere Einzelvorträge von:- Dr. Gilbert Heise (Leiter Global Brand Management & CustomerInsight / Marke Volkswagen, Volkswagen AG),- Sophie Shao (Chief Marketing Officer, Midea InternationalBusiness),- Oliver Gößler (Managing Director Germany, Austria & CEE,Montblanc Deutschland GmbH),- HE Hongbo (Geschäftsführer, Hisense Germany GmbH),- Nora Fehlbaum (CEO, Vitra International AG)- LI Jia (Brand Director, GANI Ceramics) und- Christoph Isenbürger (Director Uni Marketing/Uni Operation forNew Brands Europe, Alibaba Group).Außerdem findet am frühen Nachmittag ein Panel statt. Unter derLeitung von Prof. Michael Jonas (Professor für Markenkommunikation &Digitale Medien, Brand Academy) werden Prof. Dr. Wolfgang Merkle(Präsident, Marketing Club Hamburg e.V.), Wolfgang K.A. Disch(Mitglied des Vorstandes, Gesellschaft zur Erforschung desMarkenwesens e.V.), Prof. ZHANG Yiping (Vize-Dekan Sino-GermanInstitute of Design & Communication, Zhejiang Wanli University), Dr.Yun Schüler-Zhou (Associate Research Fellow, GIGA Institut fürAsien-Studien) und Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Bodo Abel (Professor undDirektor des Programms "Master of International BusinessAdministration", Universität Hamburg) über verschiedene Aspekteerfolgreicher Markenstrategien für China und die DACH-Regiondiskutieren. Darüber hinaus wird erörtert, ob "Brand Thinking" - d.h.die Markenperspektive auf die Welt im Allgemeinen und das Unternehmenim Besonderen - als potentielles neues Paradigma einen entscheidendenMehrwert bietet.Das vollständige Programm des 1. DACHINA Markendialoges können Sieunter http://www.dachinamarkendialog.org einsehen.Weitere Pressemitteilungen: 21.08.2018: "Markenkonferenz für dieDACH-Region und China: 1. DACHINA Markendialog am 5. September inHamburg" https://www.presseportal.de/pm/131727/4040305Über die Veranstalter:(1) Die DACHINA interchange Management GmbH schafft neue,effektive Plattformen für den wirtschaftlichen und kulturellenAustausch zwischen der DACH-Region und China.(www.dachinainterchange.org)(2) Die Brand Academy - Hochschule für Design und Kommunikationist eine staatlich anerkannte private Hochschule mit Sitz in derMarkencity Hamburg. (www.brand-acad.de)(3) China Central Television wurde am 1. Mai 1958 gegründet undist der größte Fernsehsender in der Volksrepublik China. Der Senderstellt die wichtigste Informationsquelle für die chinesischeÖffentlichkeit dar. Gleichzeitig versteht er sich weltweit als daswichtigste Schaufenster, um China kennenzulernen und zu verstehen.CCTV verfügt momentan über 42 TV-Kanäle und 529 TV-Programme miteiner jährlichen Gesamtausstrahlung von 338.000 Stunden.(www.cctv.com)Beiräte des Markendialogs:- Dr. Uli Sigg, ehemaliger Schweizer Botschafter in der VR Chinaund Gründungspräsident der Wirtschaftskammer Schweiz-China- Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, Gründungspartner gmp Architektenvon Gerkan, Marg & Partner (www.gmp-architekten.de)- Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg,Vorsitzende der Stiftung Louisenlund (https://louisenlund.de/)- Reinhard Stuth, Unternehmer, Rechtsanwalt und ehemaliger Senatorder Freien und Hansestadt Hamburg