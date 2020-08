1 Cent, der sich im August jeden Tag verdoppelt, oder 5 Mio. Euro in bar: Das ist die clevere Option!

Stell dir mal vor, jemand hätte dir ein wirklich interessantes Angebot im Monat August gemacht, beispielsweise, weil du irgendwo etwas gewonnen hast. Du hättest allerdings die Auswahl zwischen zwei Preisen gehabt:

Erstens: Du erhältst einfach 5 Mio. Euro in bar auf die Hand. Definitiv eine Summe, mit deren Hilfe du vermutlich den Rest deines Lebens dein Erwerbsleben gegen die Hängematte tauschen könntest. Also finanziell frei wärst.

Oder aber du erhieltest am ersten Tag 1 Cent und dieser würde sich jeden Tag im Monat August quasi verdoppeln. Also stets eine Rendite von 100 % auf Tagesbasis generieren. Was würdest du tun? Was solltest du tun?

Lass uns etwas herumrechnen!

Zugegeben: Einfach so aus dem Bauch heraus ist diese Entscheidung definitiv nicht einfach. Vor allem, weil wir als Menschen dazu neigen, eher linear zu denken und nicht exponentiell. Viele würden sich daher vermutlich auf den ersten Blick für die 5 Mio. Euro entscheiden. Das könnte jedoch die falsche Wahl sein, und zwar in jedem Monat. Vor allem allerdings im August, wie wir gleich sehen werden.

Selbst wenn wir nämlich die vergleichsweise geringe Ausgangsbasis von 1 Cent, eine Rendite von 100 % pro Tag und 31 Tage nehmen, in denen sich dieser Cent verzinst und verzinseszinst, sodass sich dieser verdoppelt, erhalten wir einen Wert, der weit größer ist als die Ausgangslage. Unterm Strich würde man nämlich einen Betrag von 21.474.836,48 Euro erhalten. Das entspricht sogar mehr als dem Vierfachen der 5 Mio. Euro in bar. Wobei man beachten sollte, dass der August ein Monat mit 31 Tagen ist. Aber selbst nach 30 Tagen würde der Betrag bereits bei über 10 Mio. Euro liegen – der Hälfte dieses Wertes, eben.

Wie gesagt: Dahinter steckt auch die Macht des Zinseszinseffektes und des exponentiellen Denkens: Die ersten zehn Tage laufen dabei sogar vergleichsweise langsam ab. Am 11. Tag würde man nämlich gerade einmal auf 10,24 Euro zu Anfang sitzen. Allerdings unterstreicht das meiner Meinung nach bereits, wie stark die Dynamik ist. Immerhin entspricht das bereits dem 1.024-Fachen des ursprünglichen Cents.

Nach 20 Tagen wäre man mit 10.485,76 Euro übrigens noch immer nicht ansatzweise am Ziel. Nicht einmal nach 25, wo sich der Betrag bereits auf 167.772,16 Euro beläuft. Nein, der Großteil dieser Performance kommt eben erst in den letzten Tagen, wo man den meisten Zuwachs erhält. Wie gesagt: Es entspricht schließlich einer Verdopplung auf Tagesbasis.

Was wir hiervon als Investoren mitnehmen können

Vielleicht fragst du dich jetzt, was wir von diesem Gedankenspiel als Investoren mitnehmen können. Wenn du mich fragst: Eine ganze Menge. Zum einen schulen solche Rechen- und Zinsbeispiele unsere Wahrnehmung beim Zins- und Zinseszinseffekt und dem exponentiellen Denken. Wobei es sich hierbei natürlich um ein Extrembeispiel handelt. Das uns allerdings extrem vor Augen führen kann, wie Wertzuwächse funktionieren.

Zum anderen, und das ist möglicherweise viel wichtiger: Es zeigt, wie exponentieller Vermögensaufbau funktioniert. Die ersten Jahre mögen vielleicht so wirken, als trete ein Portfolio auf der Stelle. Allerdings: In den späteren Jahren steigt der Zins- und Zinseszinseffekt immer weiter und beschleunigt die Renditen. Und eben den absoluten Zuwachs in deinem Portfolio.

In unserem heutigen Beispiel hätte man die Hälfte seines gesamten Geldes erst im letzten Jahr erhalten. Das wird man als Investor eher selten erleben. Dennoch: Selbst wenn man eine Rendite von 10 % in einem seiner letzten Jahre erhält und das Portfolio bereits deutlich sechsstellig (oder noch größer) ist, wird man auch hier im Rückblick merken, wie lukrativ dieses Jahr ist. Oder die letzten paar Jahre.

Denk nicht linear!

Foolishe Investoren sollten sich daher darin üben, eben nicht linear zu denken. Solche extremen Rechenbeispiele unterstreichen die Macht des Zinseszinseffektes. Du wirst zwar vermutlich niemals in eine Situation kommen können, in der dir 5 Mio. Euro in bar oder der magische Verdopplungs-Cent angeboten werden. Aber, wie gesagt: Es geht um den Lerneffekt.

Das verdeutlicht außerdem, wie sich ein Portfolio im Laufe der Jahre entwickeln kann. Erst eher gemächlich und irgendwann immer rasanter. Wertvolle Erkenntnisse, die wir aus diesem Beispiel gewinnen können.

