1 Cent auf Obst- und Gemüsetüten bei Aldi ist Effekthascherei: Deutsche Umwelthilfe fordert Abgabe von mindestens 22 Cent

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert Vorstoß von Aldi,auf dünnwandige Plastiktüten für Obst- und Gemüse nur einen Cent zuverlangen - Um den massenhaften Verbrauch von Einwegtüten zu stoppen,ist eine Abgabe in Höhe von mindestens 22 Cent notwendig - Abgabe istauch auf Obst- und Gemüsetüten aus Bioplastik und Papier notwendig -Verbraucher können praktische Mehrwegnetze als Alternative nutzenIn Deutschland werden für Obst, Gemüse und andere Bedienwaremassenhaft kostenlose Einwegplastiktüten herausgegeben. 2017 wurdendavon 3,2 Milliarden Stück verbraucht, was einem jährlichenPro-Kopf-Konsum von 39 Stück entspricht. Aldi hat nun angekündigt,einen symbolischen Betrag von einem Cent pro Tüte zu erheben. Dazusagt die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DeutschenUmwelthilfe (DUH) Barbara Metz:"Dass Aldi auf dünnwandige Einwegplastiktüten für Obst und Gemüseeinen Betrag von einem Cent erheben will, ist reine Symbolpolitik undnicht ausreichend. Ein signifikanter Lenkungseffekt ist bei einemderart niedrigen Preis nicht zu erwarten. Wenn Aldi es ernst meintmit Umweltschutz, dann sollten die Einwegtütchen mindestens 22 Centkosten, denn dieser Betrag würde tatsächlich das Aus für dasbesonders kurzlebige Produkt bedeuten. Alles andere ist nurEffekthascherei. Am Ende wird es auch darauf ankommen, dasswiederverwendbare Mehrwegnetze als Alternative angeboten und beworbenwerden sowie deren Nutzung mit Anreizen gefördert wird. Zudem darfdie Aktion von Aldi mit dem Tütencent nicht darüber hinwegtäuschen,dass deren Verpackungspolitik alles andere als gut ist. Für Getränkewerden keine Mehrwegflaschen, sondern ausschließlichEinwegverpackungen angeboten. Unnötige und nicht recyclingfähigeVerpackungen sind an der Tagesordnung."Erfahrungswerte aus Irland zeigen, wie effektiv eine Abgabe wirkt.Dort führte eine Plastiktütenabgabe von 22 Cent zu einer Reduktiondes Verbrauchs von 328 auf nur noch 14 Stück pro Kopf und Jahr. Mitden eingenommenen Finanzmitteln der Abgabe in Irland wurdenSensibilisierungskampagnen und Abfallvermeidungsprojekte gefördertund nicht die Taschen der Einzelhändler gefüllt, so wie es aktuell inDeutschland der Fall ist. Was mit einer zweckgebundenen Abgabe beinormalen Plastiktüten klappt, funktioniert auch bei besonders kleinenTüten: Denn die Bereitschaft der Verbraucher, dafür etwas zubezahlen, ist als noch geringer einzuschätzen.Bereits jetzt gibt es in einigen Supermärkten praktischewiederverwendbare Netze für Obst, Gemüse und Backwaren. SolcheMehrwegnetze gibt es aus Biobaumwolle oder auch aus Kunststoff. Siesind extrem robust, können hundertfach wiedereingesetzt werden undsparen bei jeder Wiederverwendung die ressourcenintensiveNeuherstellung einer Einwegtüte ein. Einige Supermärkte haben dasGewicht von Mehrwegnetzen inzwischen in das Kassensystem integriertund ziehen es beim Wiegen automatisch ab. Dadurch muss das Obst undGemüse nicht umständlich ausgepackt werden.Thomas Fischer, DUH-Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft: "DieAnkündigung von Aldi, für die Mitnahme von Obst und Gemüse in ZukunftEinwegtüten aus Bioplastik einzusetzen, hat nicht viel mitUmweltschutz zu tun. Bioplastiktüten, die aus nachwachsendenRohstoffen hergestellt oder als biologisch abbaubar beworben werden,haben zumeist einen großen ökologischen Rucksack durch den Anbau vonNutzpflanzen und der Abbau unter normalen Bedingungen in der Naturist problematisch. Im Gegensatz zu Plastiktütchen sind solche ausPapier zwar biologisch abbaubar, dafür werden für deren Herstellungaber viel Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Papiertütenmüssen zudem dickwandiger und schwerer sein, um eine ähnlicheReißfestigkeit wie Plastiktüten zu haben. Verbraucher solltengrundsätzlich von Einwegtüten die Finger lassen, weil sie Ressourcenverschwenden und das Klima belasten."Links:Informationen zum Problem Plastiktütenhttps://www.duh.de/themen/recycling/plastik/plastiktueten/