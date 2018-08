1 Automotive: Tut sie es noch ein Mal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 1 Automotive, die im Segment "Automobilhandel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 78,53 USD.

Die Aussichten für 1 Automotive haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,32 Prozent und liegt damit 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary, 3,55). Die 1 Automotive-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,4 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 38,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält 1 Automotive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt 1 Automotive mit einer Rendite von 43,05 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,44 Prozent. Auch hier liegt 1 Automotive mit 40,61 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.