1 Automotive: Kommt jetzt der Schock?

In unserer neuen Analyse nehmen wir 1 Automotive unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhandel". Die 1 Automotive-Aktie notierte am 16.08.2018 mit 77,02 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben 1 Automotive nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt 1 Automotive mit einer Rendite von 41,24 Prozent mehr als 39 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,19 Prozent. Auch hier liegt 1 Automotive mit 39,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: 1 Automotive schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,35 % und somit 2,17 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,22 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 38,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält 1 Automotive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.