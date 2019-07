1 Automotive: Kam das wirklich unerwartet?

Für die Aktie 1 Automotive stehen per 26.07.2019, 01:51 Uhr 86.98 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. 1 Automotive zählt zum Segment "Automobilhandel".

Wie 1 Automotive derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der 1 Automotive verläuft aktuell bei 65,48 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 87,99 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,38 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 78,78 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die 1 Automotive-Aktie der aktuellen Differenz von +11,69 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 1 Automotive beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,21 Prozent und liegt mit 0,26 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,47) für diese Aktie. 1 Automotive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der 1 Automotive liegt bei 4,72, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die 1 Automotive bewegt sich bei 29,3. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".