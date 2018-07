1 Automotive: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Für die Aktie 1 Automotive aus dem Segment "Automobilhandel" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 17.07.2018 ein Kurs von 66,79 USD geführt.

Wie 1 Automotive derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die 1 Automotive-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das 1 Automotive-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 82 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (66,79 USD) ausgehend um 22,77 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält 1 Automotive von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,27 liegt 1 Automotive unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 41,66 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: 1 Automotive lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 1 Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".