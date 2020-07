1 AutomotiveWas kommt nun, ?

Für die Aktie 1 Automotive aus dem Segment "Automobilhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 24.07.2020, 18:41 Uhr, ein Kurs von 85.81 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 1 Automotive beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,17 Prozent und liegt mit 1,71 Prozent über dem Mittelwert (1,46) für diese Aktie. 1 Automotive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der 1 Automotive verläuft aktuell bei 79,17 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 84,43 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,64 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 66,16 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die 1 Automotive-Aktie der aktuellen Differenz von +27,61 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,51 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 35,38. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält 1 Automotive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

