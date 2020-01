1 Aktie, die dich womöglich zum Millionär macht!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun ADR":

Es gibt Aktien, die haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht bloß zu herausragenden Renditen geführt, sondern ihre Investoren der frühen Stunde regelrecht reich gemacht. Amazon oder Netflix werden in diesem Kontext häufig genannt, die in ihren jeweiligen Megatrendmärkten stark gewachsen sind. Wohl auch, weil sie die etablierten Regeln und Konventionen in ihren Märkten teilweise stark gebrochen haben.

Wer weiterhin auf solche Aktien setzen möchte und mithilfe derartiger starker, zukunftsorientierter und zugleich auch risikoreicher Vertreter reich oder gar zum Millionär werden möchte, sollte womöglich ebenfalls auf solche disruptiven Geschäftsmodelle setzen.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf die Aktie von Baozun (WKN: A14S55), die zu diesem Kreis möglicherweise dazuzählen könnte. Sowie darauf, was dieses chinesische Unternehmen denn eigentlich macht.

Baozun: Das Geschäftsmodell

Eine erste Frage, die hierbei relevant ist, ist natürlich, was Baozun denn eigentlich macht beziehungsweise was dabei denn eigentlich so besonders ist. Bei diesem Unternehmen handelt es sich im Endeffekt um einen Klon von Shopify, denn auch hierbei handelt es sich um einen Anbieter von E-Commerce-Lösungen im Abomodell. Grundsätzlich daher ein Profiteur des aufkommenden E-Commerce.

Der Grund, weshalb wir das in diesem inzwischen bereits ausgereizten Megatrend noch als disruptiv bezeichnen können, hängt mit der konkreten Art und Weise zusammen, wie Baozun sein Geld verdient. Die Konkurrenz, auch im asiatischen E-Commerce-Markt, ist schließlich inzwischen hoch und prominent. Allerdings wird sich das Unternehmen hier nicht gegen die etablierten Kräfte durchsetzen müssen.

Nein, denn tatsächlich kann Baozun einfach davon profitieren, dass immer mehr andere Glücksritter ebenfalls versuchen, im digitalen Onlinehandel ihr Glück zu finden, und stetig weitere Nischen mit Shoplösungen besetzen. Das starke Wachstum im E-Commerce führt hier daher zwangsläufig zu immer mehr Interessierten und somit zu immer mehr Shops. Baozun ist somit auf innovative und disruptive Art ein Profiteur der aufkommenden Konkurrenz untereinander. Definitiv ein smartes Geschäftsmodell.

Der Markt und die Bewertung

Dabei ist die derzeitige Ausgangslage für Baozun definitiv spannend. Der E-Commerce in China beziehungsweise das Warenvolumen wird hier schließlich in den kommenden Jahren noch bedeutend wachsen. Zwischen den Jahren 2019 und 2023 wird sich dieser Wert, grob gerechnet, von 2 Billion US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar in etwa verdoppeln.

Das impliziert daher nicht nur für die etablierten E-Commerce-Größen weiteres Wachstum, sondern dürfte auch weitere Shops nach sich ziehen. Sowie ein stets Interesse der Händler an Shoplösungen, um sich hiervon eine Scheibe abschneiden zu können.

Baozun gilt dabei noch immer als vergleichsweise kleiner Akteur. Mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar rangiert das Unternehmen wohl irgendwo auf der Schwelle zwischen Small- und Midcap und könnte in diesem Megatrendmarkt noch vor reichlich Potenzial stehen. Bei vierteljährlichen Umsätzen in Höhe von über 200 Mio. US-Dollar wird die Aktie außerdem lediglich in etwa mit dem Zweifachen der Umsätze bewertet. Gewiss eine spannende bewertungstechnische Ausgangslage.

Die Risiken

Eine Investition in Baozun ist nichtsdestoweniger und trotz der hohen Potenziale alles andere als risikolos. Ein erstes größeres Risiko hängt mit dem chinesischen Markt generell und vor allem mit der chinesischen Regierung zusammen. Sie gilt schließlich als vergleichsweise konservativ und wenig internetbegeistert. Etwas, das in den vergangenen Jahren sogar etablierte Internetkonzerne wie Tencent spüren mussten.

Ein zweites Risiko könnte außerdem die Konkurrenzsituation sein. Mit Shopify existiert schließlich ein vergleichsweise größerer Akteur, der ebenfalls langfristig versuchen könnte, im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Das könnte hier langfristig womöglich das Wachstum beeinflussen.

Zu guter Letzt könnte außerdem der spezielle Markt beziehungsweise die spezielle Nische ein gewisses Risiko beinhalten. Shoplösungen können schließlich auch andere Konkurrenten möglicherweise langfristig günstiger anbieten. Möglicherweise auch Plattformen wie Alibaba (WKN: A117ME), die auf der Suche nach neuen Wachstumsmärkten sind. Ein gewisses Konkurrentenrisiko ist auch hier nicht zu leugnen. Oder aber es setzen sich eher eigens produzierte Shoplösungen künftig im chinesischen Markt durch. Es könnte daher, wie gesagt, so einige Risiken geben.

Der Foolishe Schlussstrich

Unterm Strich könnte die Aktie von Baozun daher eine spannende Aktie sein. Die Chancen sind gewaltig, allerdings auch die Risiken, jedoch ist der Megatrendmarkt des chinesischen E-Commerce ein interessanter Nährboden für diese disruptive Möglichkeit der etwas anderen Art.

Ob man mit dieser Aktie gar Millionär werden kann, ist natürlich eine andere Frage, die womöglich auch vom Einsatz abhängig ist. Allerdings könnten die Potenziale hier wirklich gewaltig sein.

