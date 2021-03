1 Aktie, die Warren Buffett und Cathie Wood gemeinsam haben und 1, die sie gemeinsam haben sollten

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Es mag eine Überraschung sein, herauszufinden, dass zwei Investoren mit praktisch gegensätzlichen Ansätzen – einer, der in große, billige, ikonische Unternehmen investiert, und die andere, die mit haarsträubend bullischen (und genauen) Vorhersagen über “überbewertete” Aktien zu Ruhm gelangte – das gleiche Unternehmen in ihren Portfolios haben würden. Die größere Überraschung ist vielleicht die Aktie, von der du erwarten würdest, dass beide sie besitzen. Sehen wir uns die beiden besagten Unternehmen an und was diese erfolgreichen Investoren darin sehen.

Die überraschende Aktie, die beide besitzen

Zunächst einmal ist es zweifelhaft, dass Warren Buffett tatsächlich Snowflake (WKN:A2QB38), das Cloud Data Warehouse-as-a-Service Unternehmen, gekauft hat. In den letzten Jahren haben die Leutnants Todd Combs und Ted Weschler immer mehr Investitionsentscheidungen getroffen, und die 750 Millionen US-Dollar an Aktien, die Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) vor dem Börsengang (IPO) gekauft hat, entsprechen sicherlich nicht dem Investitionsstil des legendären Buffett. In diesem Zusammenhang hat Buffett seit Ford im Jahr 1956 kein IPO mehr gekauft. Das Unternehmen passt jedoch zum Stil von Cathie Wood bei ARK Invest, einer globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf disruptive Innovationen konzentriert. Das heißt, Snowflake legt Zahlen vor, die die Aufmerksamkeit jedes Investors erregen würden.

Das Unternehmen hat vor kurzem seine Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht, und das Wachstum war atemberaubend. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 116 % im Jahresvergleich auf 178 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stiegen die verbleibenden Leistungsverpflichtungen, also das, wofür die Kunden unterschrieben haben, um 213 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen hat 77 Kunden, die mehr als 1 Million US-Dollar pro Jahr ausgeben. Diese Zahl ist von 65 nur drei Monate zuvor gestiegen. Das Management prognostiziert für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum zwischen 92 % und 96 %. Snowflake verzeichnete eine operative Marge von negativen 92 %. Geld zu verlieren klingt nie gut, aber das ist näher an der Gewinnspanne als die negativen 135 % für das Jahr bis Januar 2020 oder die negativen 192 % im Jahr 2019. Wenn das Unternehmen wirklich einen Gewinn machen wollte, könnte es einfach seine Ausgaben für Umsatz und Marketing drosseln.

Es ist vielleicht keine typische Buffett-Aktie, aber Snowflake passt definitiv zu Woods. Der ARK-Gründer ist zum Synonym für Innovation geworden und hat ein Portfolio rund um futuristische Themen wie Genomik, Weltraumforschung, Mobility-as-a-Service und das Internet der nächsten Generation aufgebaut. Zum letzten Punkt gehören künstliche Intelligenz und Cloud Computing und damit auch Unternehmen wie Snowflake. Der kostenpflichtige Echtzeit-Zugang zu Daten und Analysetools ist ein riesiger Fortschritt im Vergleich zu den langsamen, langwierigen täglichen oder wöchentlichen Berichten.

Eine weitere Aktie in ARKs Portfolio berührt sowohl die datenbezogene als auch die genomische Revolutionsstrategie. Basierend auf seinen anderen Positionen ist es eigentlich überraschend, dass Buffett sie nicht auch besitzt.

Die überraschende Aktie, die sie nicht beide besitzen

Das Orakel von Omaha hat im letzten Jahr Aktien von Pharmaunternehmen aufgekauft. Im dritten Quartal 2020 hat er Aktien von Pfizer (WKN:852009), AbbVie (WKN:A1J84E), Merck (WKN:A0YD8Q) und Bristol Myers Squibb (WKN:850501) akquiriert. Jedes Mitglied dieser Gruppe zahlt den Investoren jährlich zwischen 3 % und 5 % an Dividenden. Mit Ausnahme von Bristol Myers bewegen sie sich alle um eine Marktkapitalisierung von 200 Mrd. US-Dollar, wobei Bristol Myers mit 136 Mrd. US-Dollar fast genauso groß ist. In ähnlicher Weise ist Novartis (WKN:907122) ein 211 Milliarden US-Dollar schweres Unternehmen mit einer Rendite von 3,8 %. Vielleicht ist der Grund, warum Buffett diese große Pharma-Aktie nicht gekauft hat, dass es sich um ein schweizer Unternehmen handelt. Es stellt sich heraus, dass Buffett amerikanische Marken bei Lebensmitteln, Cola und anscheinend auch Arzneimittelherstellern bevorzugt.

Novartis ist Wood dank seiner Arbeit an der Entwicklung einer führenden digitalen und datenwissenschaftlichen Plattform für die Arzneimittelforschung ins Auge gefallen. Obwohl es keine reine Investition in einer der ARK-Strategien ist, hält Wood es für eine Aktie mit viel Wert, die während eines Bullenmarktes gehalten und dann in Zeiten der Volatilität verkauft werden soll, um überzeugendere Wachstumsnamen zu ergänzen.

Portfoliozusammenstellung

Es mag kontraintuitiv für einen Investor sein, der stolz auf seine unemotionalen Investitionen ist, in einen der heißesten IPOs des letzten Jahres zu investieren, aber sobald Snowflake den Handel aufnahm, verdoppelte sich die Investition fast sofort. In ähnlicher Weise würden nur wenige denken, dass jemand, der bei Tesla ein Kursziel von 4000 US-Dollar ausgibt, ein pharmazeutisches Unternehmen mit einer Dividende von fast 4 % und ohne Wachstum besitzen würde. Dennoch kann man dabei etwas lernen.

Gib dich nicht mit den Etiketten zufrieden, die die Wall Street Unternehmen oder Investoren aufdrückt. Wert und Wachstum sind nur Worte. Die Investoren mögen Tendenzen haben, die sie in der Öffentlichkeit definieren, aber diese Übervereinfachung kann die Eigenschaften verdecken, die ihr Interesse an einer Investition wecken. Obwohl Buffett wahrscheinlich keine Aktien von Snowflake gekauft hat, könnten es die Kundentreue, das Führungsteam und der beständige Marsch in Richtung Gewinnspanne gewesen sein, die Combs oder Weschler dazu bewogen haben, Snowflake-Aktien zu kaufen. Wood mag eine Menge schnell wachsender Unternehmen haben, die keinen Gewinn machen, aber es ist die Innovation, die sie zum Investieren bringt, nicht nur die Wachstumsrate. Im Fall von Novartis kam die Innovation in Form eines Mega-Cap Pharmaunternehmens.

Anstatt dich auf die Etiketten zu konzentrieren, die die Wall Street einem Unternehmen anheftet, oder Warren Buffett oder Cathie Wood zu folgen, versuche, die Eigenschaften zu identifizieren, die sie überzeugend finden. Versuche an das Unternehmen heranzugehen, als ob du es erben würdest und lerne, wie engagiert die Kunden sind, wo Geld ausgegeben wird, um neue Kunden zu gewinnen, oder welche Vorteile es gegenüber der Konkurrenz hat. Diese Antworten werden zu einer fundierteren Investitionsentscheidung und besseren Ergebnissen im Laufe der Zeit führen.

Es stellt sich heraus, dass sowohl Snowflake als auch Novartis aus einer Vielzahl von Gründen für verschiedene Arten von Investoren interessant sind. Diese Gründe zu erforschen, kann uns viel mehr über das Investieren lehren, als sich nur darauf zu konzentrieren, wem die Unternehmen gehören. Je mehr wir über ein Unternehmen wissen, desto einfacher ist es herauszufinden, ob der nächste Ausverkauf etwas ist, wovor man sich fürchten muss, oder eine großartige Gelegenheit darstellt.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der “offiziellen” Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – selbst eine eigene – hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

