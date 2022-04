1.944 Euro in diese Top-Aktie investieren? Vor nicht einmal 1 Jahr hättest du noch 4.641 Euro bezahlt!

Ob die Aktie von Shopify (WKN: A14TJP) eine Top-Aktie ist, darüber kann man natürlich streiten. Zunächst einmal soll es jedoch um einige Basics gehen: Wer bei einem Aktienkurs von ca. 648 Euro drei Anteilsscheine kaufen möchte, der müsste heute 1.944 Euro bezahlen. Noch vor wenigen Monaten hätte dieses Unterfangen jedoch eine ganze Menge mehr gekostet.

Noch im November des letzten Jahres lag der Aktienkurs der Shopify-Aktie bei 1.547 Euro. Das heißt, dass man zu diesem Zeitpunkt 4.641 Euro für die gleichen Aktien bezahlt hätte. Beziehungsweise dass Investoren, die heute und damals gekauft hätten, drei Wertpapiere dieser Wachstumsgeschichte besäßen.

Beide Investitionen können langfristig orientiert erfolgreich sein. Trotzdem zeigt alleine dieser Vergleich, dass diese Aktie nun günstiger ist. Das wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen.

Top-Aktie Shopify: Jetzt für 1.944 Euro drei Aktien kaufen …?

Ob man jetzt als Investor für 1.944 Euro drei Aktien dieser Top-Aktie kaufen soll, das ist eine andere Frage. Wer im November zugeschlagen hat, der ist womöglich eher skeptisch aufgrund der bisherigen Performance. Trotzdem ist das Geschäftsmodell grundlegend intakt: Es geht um den E-Commerce beziehungsweise das Bereitstellen von Shoplösungen als notwendige Infrastruktur für eine Vielzahl von Händlern, die sich auf diese Lösungen verlassen. Das Ökosystem ist stark und die Wechselkosten sind hoch, was wir unter anderem an den Volumina erkennen können. 54 Mrd. US-Dollar Gross Merchandise Volume und über 27 Mrd. US-Dollar Payment Volume im letzten Quartal sind eine Wucht.

Aber Shopify ist lange Zeit gemessen an der Bewertung eher teuer gewesen. Auch heute ist die Aktie nicht gerade günstig. Gemessen an einer Marktkapitalisierung von momentan 87 Mrd. US-Dollar erkennen wir zwar, dass die Bewertungen von über 180 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis in den 40ern vorbei ist. Aber ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von jetzt 15,8 auf Basis des vierten Quartals erfordert noch immer weiteres Wachstum. Im vierten Quartal hat es ein Umsatzwachstum von 41 % im Jahresvergleich gegeben, wobei die Merchant Solutions mit 47 % und einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar das Zugpferd der Wachstumsgeschichte sind.

Die Top-Aktie ist zwar preiswerter. Aber man zahlt bei Shopify trotzdem noch ein gewisses Premium für die Qualität. Oder die Aussicht darauf, dass dieser Name im E-Commerce langfristig eine der ganz großen Plattformen wird.

Heute investieren …?

In die Shopify-Aktie ist heute immer noch eine Menge Wachstum eingepreist. Trotzdem kann sich die Top-Aktie grundsätzlich vervielfachen, das Marktvolumen besteht noch. Weder ein Umsatz von 1,38 Mrd. US-Dollar noch ein Gross Merchandise Volume von 54 Mrd. US-Dollar im Quartal oder das Payment Volume sind besonders hoch. International kann es über Jahre und mit einer weiterhin wachsenden Händlerzahl grundsätzlich ein Billionenvolumen geben. Zumal der zugrunde liegende Markt des E-Commerce konsequent weiterwächst.

Ob man heute bereit ist, dieses Premium zu bezahlen? Oder 1.944 Euro anstatt der 4.641 Euro in drei Aktien zu investieren? Fragen, die man sich durchaus stellen kann, wenn man unternehmensorientiert und langfristig Interesse an der Aktie hat.

Der Artikel 1.944 Euro in diese Top-Aktie investieren? Vor nicht einmal 1 Jahr hättest du noch 4.641 Euro bezahlt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

