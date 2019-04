1-800-Flowers: Was ist hier nur passiert?

Der 1-800-Flowers-Kurs wird am 13.04.2019, 10:27 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 18,7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Die Aussichten für 1-800-Flowers haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist 1-800-Flowers mit einem Wert von 35,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,59 , womit sich ein Abstand von 11 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben 1-800-Flowers auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um 1-800-Flowers in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass 1-800-Flowers hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 1-800-Flowers-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 1-800-Flowers vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (17 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,7 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 1-800-Flowers eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.