1-800-Flowers: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Der Kurs der Aktie 1-800-Flowers stand am 06.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 12,85 USD. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

1-800-Flowers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 1-800-Flowers in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 1-800-Flowers wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der 1-800-Flowers als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 1-800-Flowers vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,85 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: 1-800-Flowers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 1,06 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,66 Prozent im Branchenvergleich für 1-800-Flowers bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent im letzten Jahr. 1-800-Flowers lag 24,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.