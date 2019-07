1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): überarbeiteter SKODA SUPERB jetzt ab 28.850 Euro bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Topmodell SKODA SUPERB in der Ausstattungslinie Active bereitsab 28.850 Euro verfügbar- 1,5 TSI ACT leistet 110 kW (150 PS) und steht mit manuellem6-Gang-Getriebe und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur WahlSKODA erweitert das Motorenangebot des umfangreich aufgewertetenSUPERB um den 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)*. Kunden können sich beidiesem Aggregat zwischen manuellem 6-Gang-Getriebe oder automatischem7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) entscheiden. Alle Motorenentsprechen der Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Zudem ist das SKODA Topmodellab sofort auch in der Ausstattungslinie Active erhältlich. InKombination mit dem 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) steht der SUPERBActive ab 28.850 Euro bereit, der SUPERB COMBI Active startet bei29.850.Mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI ACT erweitert SKODA dieMotorenpalette des überarbeiteten SUPERB um ein attraktivesEinstiegsaggregat. Der Benzindirekteinspritzer inklusive aktivemZylindermanagement (ACT) kann sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebeals auch 7-Gang-DSG kombiniert werden. Er steht in denAusstattungslinien Active, Ambition, Style, L&K sowie SPORTLINE zurWahl. In Verbindung mit dem neuen 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) beträgtder Einstiegspreis für den SUPERB Active 28.850 Euro, der SUPERBCOMBI Active ist ab 29.850 Euro bestellbar.Die Ausstattungslinie Active ergänzt die seit Bestellstarterhältlichen Varianten Ambition, Style und L&K sowie SPORTLINE undSCOUT. Serienmäßig verfügt der aufgewertete SUPERB Active unteranderem über eine Klimaanlage, das Musiksystem Bolero inklusive 8Zoll großem kapazitivem Touchdisplay im Glasdesign, dieKomfort-Freisprecheinrichtung und die KonnektivitätstechnologieSmartLink+. Letztere vereint die Schnittstellen für Android Auto,Apple CarPlay und MirrorLink. So lässt sich das eigene Smartphoneschnell und einfach mit dem SUPERB verbinden und der Fahrer kann überdas Touchdisplay des Fahrzeugs auf viele seiner gewohnten Appszugreifen.Mit der Modellaufwertung hat SKODA sein Topmodell noch bessergemacht. Zu den neu verfügbaren Assistenzsystemen zählen derFrontradarassistent mit vorausschauendem Fußgängerschutz, dermodifizierte Adaptive Abstandsassistent und der überarbeiteteSpurwechselassistent. Zudem hat SKODA sein Zugangs- undStart-Stopp-System KESSY weiterentwickelt.Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zuAusstattungsdetails und Preisen des aufgewerteten SKODA SUPERB stehenauf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Überarbeiteter SUPERB 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,4 l/100km, kombiniert 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert A - 120 g/km
Überarbeiteter SUPERB 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B
Überarbeiteter SUPERB COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 122 g/km, CO2-Effizienzklasse B
Überarbeiteter SUPERB COMBI 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 g/km, CO2-Effizienzklasse B